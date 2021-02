Rusreforma tar Noreg vekk frå ein stygg klassejustis

Det er absurd dersom Ap set foten ned for det største sosialpolitiske framsteget på mange år.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Ap-leiar Jonas Gahr Støre står i vegen for regjeringas rusreform. Foto: Paul S. Amundsen (Arkiv)

Regjeringa har endelig presentert rusreforma. Noreg har sakte men sikkert innført skadereduserande tiltak, for å gjere liva til folk som rusar seg betre.

No var det på tide å følgje logikken fullt ut. Rusomsorg bør handle om helsehjelp, ikkje strafferett. Regjeringa slår no fast at rusavhengige ikkje blir friskare av at politiet jagar og straffar dei.

Politiet skal heller ikkje kunne øydelegge liva til unge menneske, berre fordi dei har nokre gram hasj på seg.

Det er eit enormt framsteg.

Framlegget til rusreform viser likevel at regjeringa ikkje er heilt klar for å ta rusomsorga vekk frå rettsvesenets sfære.

Rusreformutvalet ville ha eit oppfølgingsmøte for folk som rusar seg. Regjeringa går lenger, og vil tvinge folk til å betale eit gebyr på 2398 kroner om dei ikkje møter opp.

Gebyret tar utgangspunkt i rettsgebyret, heller enn ein eigendel frå helsevesenet.

Utvalet ville gjere mindre mengdar narkotika straffritt å oppbevare, så lenge det er til eige bruk. Her strammar regjeringa inn, og senkar desse såkalla terskelverdiane. For å kompensere for dette, vil regjeringa lage eit nivå mellom det som skal vere straffbart og det som skal vere straffritt.

Dette opnar for at politiet framleis skal bruke ein god del skjønn. Det har politiet vist dårleg evne til tidlegare.

Regjeringa gjer altså rusreforma litt dårlegare enn den kunne ha vore.

Likevel: Rusreforma blir det største sosialpolitiske framsteget i Noreg på mange år. Avkriminaliseringa vil redde mange liv og betre endå fleire.

Men berre om framlegget blir vedteke.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) prøver å stanse regjeringas rusreform. Det vil vere svært synd om han får Arbeidarpartiet med på laget. ILLUSTRASJON: TORD TORPE.

Stortinget kan nemleg spenne bein på dette sjumilssteget. Arbeidarpartiet er i utgangspunktet einige om at behandling er betre enn straff, men berre når det gjeld folk som er rusavhengige.

Folk må anten ruse seg ofte – eller ikkje i det heile, altså. Det er ei naiv tilnærming til ruspolitikken.

Rusreforma vil gjere livet mykje betre for rusavhengige. Det er ei svak og utsett gruppe, som staten har brukt altfor mykje makt mot. Der er Ap med.

Men rusreforma handlar om fleire enn dei rusavhengige.

Det handlar om korleis samfunnet skal møte unge som prøver rusmiddel. Erfaringar frå Oslo viser at det er ressurssvak ungdom på austkanten som i dag får reaksjonar, sjølv om rusbruken blant unge er størst på vestkanten. Forbodet mot narkotika råkar fattige meir enn rike.

Om ikkje Ap endrar kurs, vil dei vidareføre denne klassejustisen. Det tar seg svært dårleg ut.

Saman med Senterpartiet og Framstegspartiet, vil Ap tvihalde på eit strafferegime me veit ikkje fungerer. Det er neppe lett for Ap å vere positiv til noko regjeringa kjem med, når Sp ropar så høgt som dei gjer om rusreforma.

Men det er eit dårleg selskap å vere i for Ap.

Desse partia trur kanskje at straff gir eit kraftig signal, og at det reduserer rusbruk blant unge. Men det stemmer ikkje.

Erfaringar frå andre land i Europa, viser at rusbruken har gått ned der reaksjonane har blitt mildare.

Rusreformutvalet slo ettertrykkeleg fast i sin rapport at straff skader og at avkriminalisering er bra.

Avkriminalisering er ikkje eit eksperiment, der samfunnet set unge i fare. Det er kriminaliseringa av narkotika som har vore eksperimentell, og det har fått fryktelege konsekvensar.

Det finst ikkje eit kunnskapsgrunnlag som tilseier at samfunnet bør straffe bruk av narkotika. Og det er ingenting som tilseier at ei avkriminalisering vil vere eit frislepp.

Motstanden er basert på grunnlaus frykt. Rusreforma er derimot basert på erfaringar frå andre land, og i tråd med FNs anbefalingar.

Parti som meiner å vere kunnskapsbasert bør ta dette til seg. Det nyttar ikkje å synse når det gjeld folks liv og livskvalitet. Det er ekte liv som vert øydelagt av politikaranes vilje til å sende signal.

Saka blir tema på vårens Ap-landsmøte. Arbeidarpartiet har ei stolt historie med å inkludere fleire i fellesskapet vårt. Rusbrukarar er avhengig av at Ap støttar reforma. Det bør helst skje utan nye innstrammingar.

Regjeringa har kome Ap meir enn langt nok i møte allereie. Det er på tide å setje ein stoppar for eit vondt kapittel i norsk historie.