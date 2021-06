Noreg treng denne streiken

Sjukepleiarar og lærarar trengst på jobb. Nettopp difor må dei få drive lønskamp.

Jens Kihl Kommentator

Det er streik på Rothaugen skole. Det same gjeld svært mange andre kommunale og fylkeskommunale arbeidsplassar på Vestlandet. Foto: Eirik Brekke

Onsdag morgon vakna titusenvis av familiar i bergensområdet til ein kvardag dei kjenner litt for godt: Ungane må vere heime frå barnehage og skule.

Også mange eldre kjenner det godt når sjukepleiarane frå kommunen ikkje er der.

Trøysta får vere at det ikkje er på grunn av ein farleg pandemi, men fordi viktige personar i unganes og dei eldres kvardag streikar for ei meir rettferdig løn.

No er 22.500 Unio-medlemer i Noreg i streik. Lærarar, barnehagelærarar, sjukepleiarar og andre tilsette i kommunar og fylke har lagt ned arbeidet i protest mot tilbodet frå KS, kommunanes organisasjon.

Bergen er sjølve episenteret: Her er 2900 kommunalt tilsette i streik. I tillegg er nesten tusen tilsette i Vestland fylkeskommune og fire hundre i Sunnfjord kommune tekne ut. Vestlandet kjenner det godt no.

Det er lett å sjå argumenta mot ein streik:

KS kom fram til avtalar med LO, YS og Akademikerne. Det sikra ei ramme på 2,8 prosent, som gjev eit tillegg på mellom 10.000 og 22.000 kroner. I tillegg er det lagt opp til ein lokal pott.

Lærarar og andre som streikar har ikkje særleg låg løn om du samanliknar med andre grupper i kommunane. Kvifor skal ein lektor med nesten seks hundre tusen krevje endå meir, når det finst reinhaldarar som berre kan drøyme om sånne løningar?

Og av alle tidspunkt å streike på, må vel dette vere det verste: Midt i ein pandemi, der sjukepleiarar, barnehagelærarar og lærarar i skulane trengst meir enn nokon gong.

Likevel er dette ein streik Noreg treng.

Lærar, sjukepleiarar og andre kommunalt tilsette har det siste året jobba hardare enn nokon kan vente. I fjor blei det premiert med lågare kjøpekraft, altså at prisane i butikken aukar meir enn løna gjer.

Tilbodet frå KS i år var ein auke i kjøpekraft som var så låg at det knapt var noko å snakke om. Dei andre fagforeiningane i kommunesektoren har som nemnt inngått avtale med KS. Det har ført til strid, mellom anna i LO:

«Det er frustrasjon og sinne blant våre medlemmer», seier Rune Nielsen til Fri Fagbevegelse. Han er lærar og plasstillitsvalt på Mjølkeråen skole i Bergen og hovudtillitsvalt for Skolenes landsforbund (SL) i Bergen kommune. Det er med i LO.

Streikevakter frå Utdanningsforbundet står no utanfor Rothaugen skole. Det same gjer dei ved skular over heile byen og Vestlandet. Foto: Eirik Brekke

Nielsen meiner SL har vist at dei er for forsiktige, medan Utdanningsforbundet er dei offensive for læraranes interesser. Det er ikkje særleg heldig for LO at det no er deira medlemer som går på jobb, medan Unio-forbundet er i streik.

Det kan godt hende denne streiken ikkje gjev all verdas uttelling i år, all den tid arbeidsgjevarsida er blitt einige med tre av fire samanslutningar i kommunesektoren.

Men den viser at lærarar, sjukepleiarar og andre tilsette i kommune og fylke er villige til å setje makt bak krava. Det gjev truverd til argumentasjonen om at dei er reelt uroa for rekrutteringa til yrka:

Allereie i dag manglar kommunesektoren mange sjukepleiarar og lærarar. Dette er yrke med relativt lang utdanning. Det er krevjande å erstatte dei som sluttar.

Argumentet om at utdanninga bør gje meir løn, er både rimeleg og logisk. Om ein samanliknar med andre yrke med lang utdanning, kjem ikkje lærarane særleg godt ut.

Arbeidsgjevarsida kan ikkje avfeie dette. Det er heilt reelt at kommunane ikkje er særleg attraktive arbeidsplassar for sjukepleiarane. Det er eit dårleg utgangspunkt for å handtere eldrebølgja.

Dei aller fleste som jobbar som lærarar og sjukepleiarar i kommunane, er kvinner. I Noreg er det i stor grad kvinnene som held velferdsstaten oppe.

Vi er heilt avhengige av jobben dei gjer. At dei trengst på jobb kvar dag, kan rett og slett ikkje vere eit argument for at dei ikkje kan drive lønskamp.

Tvert imot: Etter fjorårets svake oppgjer, fortener denne gruppa langt betre. Det kan arbeidsgjevarane i kommunar og fylke fikse, vel vitande om at staten nok tek det meste av rekninga på lang sikt.

Det viser seg at det likevel ikkje var nok å gje velferdas fotsoldatar applaus frå balkongen.