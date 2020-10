Dette var den mildaste varianten av Listhaug eg har høyrt på lenge

Frp viftar med det kvite flagget før årets budsjettforhandlingar.

Jens Kihl Kommentator

Sylvi Listhaug er Frps finanspolitiske talsperson. Ho skal leie budsjettforhandlingane med regjeringa. På biletet er også Hans Andreas Limi (Frp) og statsminister Erna Solberg (H). Foto: Heiko Junge, NTB

«Småleg og usosialt», var reaksjonen frå Frps finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug då ho kommenterte regjeringas framlegg til statsbudsjett for 2021.

Ho hamra laus mot høgare eigenandelar i helsevesenet, auka bilavgifter og mykje anna. Det er likevel grunn til å tru at haustens budsjettforhandlingar kan bli mindre krevjande enn tidlegare år.

Alle veit at Erna Solberg er ein populær statsminister som det vil vere nesten umogleg å kaste. Og skal Frp sende landet ut i budsjettkaos midt i ein pandemi med krise for landets arbeidsledige?

Det er nesten umogleg å sjå for seg at det blir resultatet.

Eit tredje poeng er at dei siste vekenes meiningsmålingar har vist at ein historisk, tredje valsiger for borgarleg side faktisk er mogleg. Då kan ikkje partia krangle seg nedover i popularitet.

Det er nok også noko av grunnen til at Listhaugs innlegg var pepra med konkrete gjennomslag Frp vil ha, meir enn overordna kritikk av innrettinga på budsjettet.

For Frp er det to felt som er særleg viktige i budsjettforhandlingane: For det fyrste skal storleiken på bistandsbudsjettet og talet på kvoteflyktningar ned. For det andre må det avgiftslette til for å redusere harryhandelen i Sverige.

For å seie det sånn: Korkje kvoteflyktningar eller grensehandel kjem til å prege valkampen på Vestlandet. Her må dei kome med noko anna.

Frp får heilt sikkert gjort noko med innrettinga på båe desse felta. Men det er ingen av dei kjeldene eg snakkar med som trur på noko anna enn budsjettforlik, korkje i Frp eller i regjeringa.

For Vestlandet er det nok meir interessant kva Listhaug ikkje sa: Det store prosjektet med karbonfangst og -lagring til nesten tjue milliardar har tidlegare blitt hardt kritisert av Frp. No var det heilt tyst.

Her går det ein strid i partiet om kva ein eigentleg skal meine. Det er mange i Vestlands-Frp som ikkje vil bruke det neste året på å liggje i krig med leverandørindustrien langs kysten.

Slik stoda er no, tippar eg Frp får gjort noko med å leggje meir av risikoen over på selskapa og mindre på staten, og seier seg nøgde med det.

Ei sak som nesten ligg som ei gåvepakke til Frps forhandlingsutval, er nettolønsordninga for sjøfolk. Her vil regjeringa kutte 127 millionar kroner for neste år, og dette blir ei viktig sak for Frp å få endra.

Dei vanskelegaste sakene vil nok vere på klimaområdet. Frp er kritiske til auka avgift på å kjøpe ny fossilbil, men dette er openbart ei hjartesak for Venstre. På same måte vil alle forsøk på kutt i jernbane for å auke løyvingane til veg vere problematiske.

Frå Høgres side blir det poengtert at denne regjeringa framleis styrer på Granavollen-plattforma, som Frp i si tid samrøystes stilte seg bak. Derfor ligg det inne kutt i eigedomsskatten og andre Frp-sigrar frå januar i fjor.

Frp vil sjølvsagt hevde seg fullstendig fristilt frå plattforma til ei regjering dei ikkje lenger er ein del av. Samstundes er dei mildt sagt lite interessert i å få ansvaret for å skape borgarleg kaos no.

Eller som Sylvi Listhaug sa frå Stortingets talarstol: «Her er det mykje vi er einige i.»