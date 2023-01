Kvifor får me ikkje det tredje barnet?

I snitt får norske kvinner berre halvanna barn i løpet av livet. Det uroar heile det politiske Noreg.

Vel, me er veldig slitne.

Gerd Margrete Tjeldflåt Kommentator

Eg har ein tidlegare kollega som eg ikkje treffer så ofte lenger. Men når eg treffer han, seier han alltid det same:

«Du har to barn, eller kva? Ikkje få fleire.»

Kollegaen min har gjort ein stor innsats for Noreg, som stadig færre gjer: Han har fått tre barn.

I 2022 blei det fødd 10.000 færre barn i landet enn for ti år sidan. Kvar kvinne får no i snitt knappe halvanna barn.

Kor mange barn du får er eit høgst personleg val, men med enorme konsekvensar for samfunnet. Me treng ungar som kan stelle oss når me blir gamle. Jobbe og betale skatt så staten har pengar til å ta vare på oss andre.

Kort fortalt vaklar velferdssystemet vårt viss me ikkje fyller på like mange som går ut. Og, som tala over viser, det gjer me ikkje.

Hovudårsaka er færre barneflokkar på tre.

Oftare og oftare stoppar nordmenn etter barn nummer to. Kvifor vil me ikkje ha det tredje barnet?

Den lukkelege familien på fire er ei svært sterk norm i Noreg. Færre vågar seg på å skaffe fleire barn.