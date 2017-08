Charlottesville er en alarmklokke for alle som trodde USAs voldelige rasisme døde på 1960-tallet.

Om noen skulle være i tvil: Rasist- og nazimønstringen, volden og bildrapet i Charlottesville lørdag er umiddelbart knyttet til president Donald Trumps holdninger og talemåter.

Om kvelden lørdag 12. august, etter opptøyene, rett etter Trumps TV-tale, tvitret rasistenes leder David Duke følgende, direkte til president Trump:

«Jeg anbefaler at du ser godt etter i speilet, og husker at det var hvite amerikanere som gjorde deg til president, ikke radikale venstresidefolk.»

Den tidligere Grand Wizard i Ku Klux Klan åpner ikke for tolkning. Duke mener at nynazistenes marsj gjennom Charlottesville i delstaten Virginia er selve manifestasjonen på Trumps visjoner for USA.

I et intervju sier han: «Vi skal oppfylle Donald Trumps løfter. De er grunnen til at vi stemte på Trump, for han sa at han skal ta landet vårt tilbake.»

Presidentens slagord, «Make America Great Again», har altså en litt annen valør i deler av sørstatene. Her handler det om annet enn handelskrig med Kina og murer mot Mexico.

For en del av Trumps tilhengere er en ting viktig: Å gjeninnføre den totale hvite makt over Amerika, et nytt lovfestet raseskille, et nytt apartheid.

Også her i Europa, er denne erkjennelsen tung å bære. Sjokket over det som skjer i Charlottesville ser ut til å ryste oss ut av forestillingen om at den stygge, institusjonelle rasismen i USA gradvis ble faset ut etter drapet på Martin Luther King Jr. i 1968.

Mange har sitert den amerikanske forfatteren Gore Vidal etter at Trump vant tidenes mest grisete presidentvalgkamp. Vidal kalte fedrelandet sitt «The United States of Amnesia». Glemselens forente stater.

For Trump har vært med på å bringe ut det verste i Amerika, det som lå lengst inne på ideenes mørkeloft.

Å fortrenge USAs mørkeste fortid, slavetiden, borgerkrigen, det rasedelte utdannings- og velferdssystemet, har vært bekvemt. USAs første svarte president, Barack Obama, forsøkte selv å opphøye ideen om USA til et likhetsideal, der alle var «amerikanere» først og fremst.

Det var nok noe naivt. Selv om hans etterfølger er minst like opptatt av å sette USA først, er det liten tvil om at han først og fremst støtter seg på mennesker av sin egen hudfarge.

Charlottesville minner alle om at den historisk forankrede rasismen lever i beste velgående.

Den dagen Donald Trump holdt sin innsettelsestale i Washington DC i januar, ble min afroamerikanske vertsmor Charlotte kremert i Sacramento, California. Det var et deprimerende sammentreff. Jeg hadde kjent henne siden jeg var utvekslingsstudent i familien i 1980.

Jeg og en av mine fem amerikanske vertsbrødre satt i bilen og hørte Trump snakke om «America first», en oppvisning i grumsete demagogi.

Min vertsbrors familie har røtter i gettoen i Philadelphia og på landsbygden i Florida, men historien deres bråstopper en gang for ca. 140 år siden. Før den tid var de slaver, hvit manns eiendom.

Charlotte vokste selv opp med lover som skilte svart og hvit, og stiftet familie i de urolige 1950-årene.

I begravelsen var det mye snakk om linjene fra den gangen og frem til i dag. Hvordan Charlotte var best i sin avgangsklasse på high school i 1958, men likevel ikke fikk holde avgangstalen til elevene, slik tradisjonen var. Fordi hun var «person of color».

Hvordan Charlotte og hennes ektemann Maurice måtte kjøre på kryss og tvers gjennom Midtvesten da de flyttet vestover på 1960-tallet, for å unngå de mest rasistiske småbyene.

Alle mine brødre snakket om Trump, og om hvordan de selv var blitt utsatt for synlig rasisme under valgkampen i 2016, som stygge tilrop, lange langfingre, knuffing i køen på Starbucks. Som om det plutselig var fullstendig greit å bedrive rasehat i amerikansk offentlighet.

At de kanskje forsto sin egen mor litt bedre, var en mager trøst. Bekymringen for de neste tre årene med Trump gjør levekårene deres mer usikre enn de noen gang har forestilt seg.

Vil rasismen prege arbeidsmarkedet i større grad? Vil rasismen begrense mulighetene for å bosette seg der man har lyst? Vil gatene bli farligere?

Forskning fra University of Massachusetts bekrefter deres anelser. Trumps utilslørte rasistiske og sexistiske uttalelser bidro til at de lavt utdannede hvite stemte på ham.

Amerikansk rasisme er et monster med 400 år gamle røtter, like gammelt som USA selv. Det løper gjennom slavetiden og helt frem til våre dager.

Donald Trump har vært aktivt med på å sette monsteret løs igjen. Lite tyder på at han forstår rekkevidden av sine handlinger, enda mindre på at han kommer til å tøyle det.

Å se nazister marsjere med uniformer, bannere og våpen gjennom Charlottesville er sjokkerende. Omtrent like sjokkerende bør det være å se personer av akkurat samme overbevisning marsjere gjennom gatene i Kristiansand.

Eller hadde vi fortrengt det allerede?