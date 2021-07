Derfor vil BT evaluere 22. juli-dekningen

Vi vil lære, ikke felle noen dom.

Frøy Gudbrandsen Sjefredaktør i BT

Den blå steinen var fylt med blomster på tiårsmarkeringen etter 22. juli. Foto: Tuva Åserud (arkiv)

Tiårsmarkeringen etter 22. juli har ført til en diskusjon om journalistikken som ble laget den gangen. Det har kommet til nye stemmer, med ny kritikk og nye betraktninger på pressens rolle. Derfor skrev vi i BT i en leder at det særlig i lys av kritikken fra Utøya-overlevende er på tide at norsk presse, sammen, tar en gjennomgang av dekningen av terroren.

Uavhengig av hva andre i norsk presse ønsker å gjøre, ønsker vi å gå gjennom vår egen journalistikk knyttet til terroren.

Det har flere reagert kraftig på, ikke minst ledelsen i Norsk Redaktørforening ved generalsekretær Arne Jensen og assisterende generalsekretær Reidun Kjelling Nybø. De mener vi vil være «overdommere» over beslutninger som er tatt langt tilbake i tid.

Jeg vet ikke helt hva de legger i å være overdommer, men det høres ut som noe som ligger langt unna det vi ønsker å gjøre. Vi ønsker å lytte til den nye kritikken utenfra. Vi ønsker å lære av den jobben som ble gjort etter terrorangrepet.

I likhet med alle andre norske medier, evaluerer vi journalistikken vår hver bidige dag. Hver dag, i alle avdelinger.

Vi gjør ikke dette for å lete etter feil eller for å felle noen dom. Vi gjør det for å lære, for å bli bedre. Ikke minst er det mye læring i alt det som ble gjort rett.

Inntrykket mitt er akkurat det samme som Jensen og Nybø beskriver i sin tekst: «Mediene gjorde i det store og hele en god jobb, og oppfylte sitt samfunnsoppdrag.» I BT var det dyktige journalister og ledere som løste et eksepsjonelt vanskelig oppdrag.

Jeg har stor respekt for jobben som ble gjort både BT og i andre medier etter den brutale terroren. De måtte ta vanskelige valg på kort tid, midt i en ekstrem hendelse de færreste kunne forstå omfanget av.

Men jeg mener et tilbakeblikk på journalistikken ni–ti år tilbake i tid er helt nødvendig. Vi i BT, og norsk presse generelt, trenger å lære mye mer om og av det arbeidet som ble gjort.

I BT har vi på de ti årene fått inn en helt ny generasjon journalister og ledere, uten egne erfaringer fra å lage journalistikk etter en så ekstrem hendelse. Den institusjonelle hukommelsen om journalistikken rundt 22. juli er svakere enn den burde være. Jeg mistenker at det kan være slik i noen andre medier også.

Slik jeg tolker en del av reaksjonene på vår leder, mener mange at vi er ferdig snakka om 22. juli-journalistikken. Norsk presse besto prøven. Punktum.

Blomster ved minnemerket på Utøya, 10 år etter terrorangrepet 22. Juli 2011. Foto: Beate Oma Dahle / NTB (arkiv)

Det gjør meg ganske urolig.

Vi må tørre å se på journalistikken med et nytt blikk. Det er ikke revisjonisme, men å forholde seg til ny informasjon som kommer til.

Når jeg i sommer har fått spørsmål om BTs journalistikk i tiden etter terroren, er det vanskelig å gi presise svar, annet enn at hovedinntrykket er at journalistikken holdt høy kvalitet. Som BTs sjefredaktør bør jeg kunne ha en mening om noe av den aller viktigste journalistikken som har blitt laget i vår avis. Å ha en mening er noe ganske annet enn å dømme.

Jeg begynte selv som vikar i BT i 2012. Ingen av dem som satt i redaktørkollegiet i 2011 er redaktører i BT i dag. Vi er mange som vil lære, som er nysgjerrige på hvilke refleksjoner de som var tettest på den gang gjør seg i dag.

Men jeg tror også at vi som sto på utsiden kan bidra med noen andre og nyttige perspektiver enn dem som sto midt i det.

Lederartikkelen vår var åpenbart mulig å tolke dit hen at absolutt alt skal gjennomgås. Det var ikke meningen. I BT skal vi bruke litt tid på å finne ut hvordan vi bør gjøre en slik gjennomgang, og hvilke problemstillinger som er viktigst og som det er fruktbart å gå inn i nå.

Men vi ønsker å lytte til kritikken som har kommet av journalistikken. Den har til dels vært ganske alvorlig. En av påstandene som har kommet er at våre prioriteringer har påvirket rommet for å ytre seg og ført til selvsensur.

Statsminister Erna Solberg (fra v.), kronprins Haakon Magnus, kronprinsesse Mette-Marit, AUF-leder Astrid Hoem og Lisbeth Kristine Røyneland fra Nasjonal Støttegruppe under minnemarkeringen i Regjeringskvartalet, ti år etter terrorangrepet. Foto: Geir Olsen / NTB (arkiv)

Jensen og Nybø advarer mot å gå inn i saker som ligger langt tilbake i tid. Der har jeg nok større tillit til både egen og kollegers evne til å sette seg inn i saker som ligger tilbake i tid, enn det Norsk Redaktørforening har. Jeg vet det er mulig å begripe seg på selv kompliserte saker, selv om de skjedde for noen år siden. Jeg tror også konteksten, en ekstrem terrorhendelse, er mulig å forstå.

Avstanden i tid mener jeg tvert imot er et poeng i seg selv.

Jeg mener det er helt realistisk å få innblikk i og overblikk over hovedtrekkene i det journalistiske arbeidet og prioriteringene som ble gjort i tiden etter terroren.

Jeg synes det er synd at Norsk Redaktørforening advarer så sterkt mot noe som er såpass faglig interessant. Ja, det har allerede vært forsket på pressens rolle etter terroren. Det har blitt gitt ut rapporter. Det finnes flere interne evalueringer. Også i BT ble arbeidet evaluert kort tid etter.

Utøya tidligere i sommer. Foto: Heiko Junge / NTB (arkiv)

Med andre ord: Det er allerede mye å lene seg på om man vil undersøke, med nye øyne og med innspillene fra stemmene som har kommet til det siste året, hvordan pressen løste dette krevende journalistiske oppdraget.

Det hadde vært en fordel om Norsk Redaktørforening, i stedet for å blankt avvise vårt ønske om å lytte og lære, la mer til rette for deling av kunnskap mellom redaksjonene og mellom generasjoner av journalister og ledere.

Vårt formål er å vite at vi er så godt rustet som mulig til å løse et så usannsynlig og vanskelig oppdrag igjen, hvis terror skulle ramme Norge en gang til. Å få mer kunnskap det som skjedde for ti år siden, er helt enkelt å se fremover.