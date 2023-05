Har Steffen Kverneland endeleg blitt vaksen no?

Eg håpar verkeleg ikkje det!

Jens Kihl Kulturredaktør

Årets festspeldiktar under Dei litterære festspela i Bergen er vestlendingen Steffen Kverneland. I tre tiår har han forarga makta, underheldt folket og fascinert kritikarane med teikneseriar i alle sjangrar. Det er på høg tid at han får denne æra.

Haugesundaren slo gjennom på nittitalet med serien «Amputerte klassikere», som gjekk i fleire aviser og etter kvart blei utgjeven på like mange forlag.

I 2013 mottok Steffen Kverneland Brageprisen i klassen sakprosa for «Munch». Det var fyrste gong ein teikneserie vann i sakprosaklassen.

«Folk trur gjerne, og ikkje utan grunn, at det aldri kan kome noko godt frå Haugesund», skriv Ragnar Hovland i etterordet til den fyrste samlinga. Det har han vel rett i, men det er nok til hjelp om ein skal sjå så skeivt på verda som Kverneland har gjort.

Serien går ut på å gjenfortelje bøker i alle sjangrar som ein kort teikneserie, gjerne berre på éi side. Å lese desse om att gjev ei sterk påminning ikkje berre om kva for ein kunstnar Kverneland er, men òg om kva land Noreg var.

Vakker – og tidsaktuell – er serien der kvar rute inneheld eit sitat frå Gro Harlem Brundtland-sjølvbiografien «Mitt liv», følgt av ein illustrasjon.

«Arbeidet som miljøvernminister var interessant, arbeidskrevende og inspirerende. Jeg ville at partiet skulle være et grønt parti og at vi ikkje skulle nøle med å ta de tunge takene», skreiv landsmoderen.

Kverneland følgde opp med teikningar av politi som bankar aksjonistar under Alta-aksjonen – og Gro sjølv smilande i ei samekofte. Av og til er det slemmaste grepet mot ein politikar å sitere dei ordrett.