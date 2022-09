Valget i Sverige har blitt et kjernekraftvalg. Det kan bety mye for norske strømkunder.

Nord for Stockholm ligger Forsmark kjernekraftverk. Det produserer 1/6 av all strøm i Sverige. Nå vil mange svenske politikere bygge mer kjernekraft.

Først ville svenskene legge ned kjernekraften. Nå vil de bygge mer.

Helt ute i fjæresteinene to timer nord for Stockholm stiger tre gigantiske klosser til værs, med hver sin pipe på toppen. Dette er landets største kraftprodusent, Forsmark kjernekraftverk.

Innenfor et lite område sørger tre reaktorer og 1500 ansatte for en sjettedel av all strøm som lages i Sverige.

Hadde det gått som folk og politikerne opprinnelig ville, skulle Forsmark for lengst vært stengt. Det har klimaendringene satt en stopper for. Og den pågående strømkrisen har fått den svenske kjernekraftvinden til å snu. Nå vil flere bygge mer.

Valgkampen i Sverige har satt full fyr på kjernekraftdebatten.