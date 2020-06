Oljepakken er så feit at Vestlandet risikerer å bli låst til ei døyande næring

Industrien har kjøpt seg tid, oljeselskapa vil tene milliardar.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Hans K. Mjelva Kommentator i BT

Viss leverandørindustrien er like avhengig av oljenæringa om tre-fire-fem år, har både dei og nasjonen eit problem, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

Oljealderen har fått livsforlengjande behandling av Stortinget. Måndag vart regjeringa og opposisjonspartia Ap, Frp og Senterpartiet samde om ein skattepakke til oljeselskapa.

Selskapa får trekke frå meir av investeringane på skatten, og dei får ta heile skattetrekket det første året. Det siste frigjer pengar til å betale for investeringane. Endringa gjeld alle utbyggingsprosjekt som er innlevert innan 2022 og godkjent innan 2023.

Desse prosjekta vil gå over fleire år, så her er oljeselskapa sikra ei gunstig skatteordning som vil vare langt utover på 2020-talet.

Verdien for oljeselskapa er enorm:

Ifølgje utrekningar frå Finansdepartementet vil dette gjere at utbyggingar som før måtte ha 50 dollar fatet for å bli lønsame, no kan bli lønsame med ein oljepris på 42 dollar fatet.

Det kan til dømes bety at Wisting-feltet i Barentshavet kan bli lønsamt – for selskapa vel å merke. For staten kan det bli tap, viss oljeprisen er låg nok.

Og det er noko av poenget med skattereforma: den reduserer faren for at oljeselskapa taper pengar, men aukar risikoen for staten.

Les også Slik blir den nye oljeskatten

Under måndagens pressekonferansen la alle parti stor vekt på at dette ikkje var meint som ein skattelette til oljeselskapa. Men det vil det bli likevel.

Staten vil betale rundt 90 prosent av investeringskostnadane, medan oljeselskapa betalar «berre» 78 prosent i skatt.

Mellomlegget er ein direkte subsidie, og noko som gjer at investeringar kan bli lønsame for oljeselskapa sjølv om dei ikkje er lønsame for samfunnet (staten).

Forliket fører òg til eit direkte inntektstap for staten på åtte milliardar kroner i løpet av seks år. Det kan staten tene inn att viss oljeselskapa leverer det dei lovar av utbyggingar, og oljeprisen held seg høg nok.

Det er bra at leverandørindustrien får hjelp. Kutta i investeringar kunne elles kome så brått at det ville slått beina under mange. Men det at framtida er så usikker at oljeselskapa ikkje vil investere lenger utan statsstøtte, er eit dårleg teikn.

Noreg er på eitt vis heldig. Vi har allereie bygd ut dei fleste drivverdige oljefelt, og kan no bu oss på overgangen til fornybar-samfunnet. For kvart år som går aukar risikoen for at olje og gass blir utkonkurrert av fornybar kraft og kraftigare klimapolitikk.

Viss leverandørindustrien er like avhengig av oljenæringa om tre-fire-fem år, har difor både dei og nasjonen eit problem.

Då kan vi fort få ein ny lobbykampanje for å forlenge skattegodene til oljeselskapa, eller å gjere kutta endå større.

Les også Hans K. Mjelva: Kampen mellom olje og omstilling spissar seg til

Men langt viktigare: Då vil industrien, ikkje minst på Vestlandet, vere endå nærmare ei brå og brutal nedbygging.

Risikoen for at dette skjer er stor. Skattepakken er ei svært kraftig støtte til nye oljeinvesteringar. Det kan fort bli ei sovepute for leverandørindustrien. Puta kan kjennest endå tryggare, fordi redningspakken har vist at Stortinget kan pressast til stadig nye redningsoperasjonar for næringa.

Dagens krise er ei påminning om at leverandørindustrien desperat treng fleire bein å stå på.

Difor er det ekstremt viktig at leverandørindustrien, og alle andre som er avhengig av oljeselskapa, no brukar den utsetjinga Stortinget har gjeve dei godt.

Det skjer mykje interessant langs kysten, ikkje minst i teknologiutvikling rundt fornybar-revolusjonen. For mange leverandørbedrifter ligg det her ei framtid.

Risikoen med oljeskattepakken er at denne omstillinga no stoppar opp, slik at andre land tek over det teknologiske forspranget Noreg har på havvind, nullutsleppsskip og anna. I så fall har vi alle eit stort problem.