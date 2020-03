Utleigarane blir piska til dei gjev rabatt

Den som ikkje bidreg med å setje ned husleiga risikerer gapestokken.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Eigedomskonge Olav Thon er ein av dei som har redusert husleiga. No legg regjeringa eit tungt press på resten av eigedomsbransjen til å følgje etter, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva. Foto: Heiko Junge

Hans K. Mjelva Kommentator i BT

Ny fredag, ny krisepakke. Fredag lova regjeringa direkte pengestøtte til bedrifter som har mista inntektene på grunn av koronaepidemien.

Detaljane er ikkje klare, men regjeringa lovar ei «kompensasjonsordning for uunngåelege utgifter for næringslivet». Den skal dekke «en andel av» kostnadene bedriftene har, ifølgje finansminister Jan Tore Sanner (H).

På den andre pressekonferansen fredag nemnde han husleige, forsikringar og leigekostnader som dømer på slike «uunngåelege utgifter».

Interessant nok nemnde ikkje Sanner renter og avdrag. Det kan tyde på at regjeringa meiner at bedriftene må ta det sjølv, ved at dei får betalingsutsetjing frå banken. I så fall vil det bety at dei sit att med meir gjeld når dette er over.

Les også Hans K. Mjelva: Slik råkar koronakrisa oljenæringa. Det blir ikkje vakkert, det heller

Det er òg interessant at regjeringa ikkje vil dekke alle kostnadene, ikkje eingong for bedrifter som staten har beordra nedstengd, som frisørar og treningssenter.

Statsminister Erna Solberg (H) gjorde det klart at dei gjer dette for å legge press på huseigarane, slik at dei skal bidra til den nasjonale dugnaden ved å setje ned leiga.

Det er det slett ikkje sikkert at alle huseigarar vil. Nokre har kanskje heller ikkje råd til det, utan at dei må ha naudhjelp sjølv.

Og regjeringa har til no sagt klart nei til forslaget frå Rødt om at staten skal krevje at utleigarane halverer husleiga.

Bransjeforeninga Norsk Eiendom har tatt hintet. Dei har tromma saman eit opprop frå nokre av dei største eigedomsselskapa om å kutte husleiga.

Olav Thon og gjengen lovar å kutte leiga på kjøpesentera med 10–30 prosent. Ei rekke andre huseigarar har gjort det same. Presset er difor tungt på dei som er igjen.

Mange av dei satsar nok på at staten til slutt skal ta rekninga. Trygve Amundsen, som driv treningssenterkjeda Nr 1 Fitness, meiner det er årsaka til at berre fem av hans 33 huseigarar til no har lempa på leiga.

Men slik stemninga no er, risikerer desse utleigarane å bli stempla som krigstidas brakkebaronar, slike som skor seg på fellesskapets elende. Det sjølv om dei ikkje skor seg, i den forstand at dei får høgare inntekter. Dei berre får ikkje lågare inntekter, slik mange andre gjer.

Uansett, populær blir ikkje den huseigar som no ikkje bidreg. For pengane regjeringa pøser ut kjem frå alle nordmenns sparebinge, oljefondet. Og bak kravet om at alle bidreg står heile Stortinget, frå Frp til Rødt.

Og så lengje huseigaren ikkje sjølv er i ferd med å gå mot skifteretten, er det vanskeleg å ha særleg sympati med slike forsøk på å sikre eiga lommebok. Sånn er det blitt.

Den tverrpolitiske semja gjer at Stortinget neppe vil gå med på at bedriftene får dekt alle utgifter.

Endå mindre truleg er det at Stortinget vil lytte til kravet om at tvangsstengde bedrifter ikkje berre skal få dekt utgiftene, men òg tapte inntekter.

For redningspakkane, og dette er ikkje den siste, blir uansett svært dyre. Koronakrisa vil gå hardt ut over oljefondet. Den pakken som vart lagt fram fredag er åleine kostnadsrekna til mellom 10 og 20 milliardar kroner i månaden.

Difor er det tydeleg at regjeringa, og truleg Stortinget, legg til grunn for pakkane eit prinsipp om at alle må betale noko, ikkje berre staten.

Men her ligg det ein hårfin balanse, mellom å halde att pengebruken og samstundes sikre at velfungerande bedrifter ikkje går konkurs.

Det er denne balansen regjeringa og Stortinget må finne når dei no skal bruke helga til å forhandle om innhaldet i pakken, der kompensasjonsordninga er den viktigaste delen.

Stortinget skal etter planen vedta den totale ramma for ordninga tysdag, før regjeringa fremjar ein ny proposisjon med detaljane neste fredag.

Ifølgje Finans Norge, som var representert på fredagens pressekonferanse, skal bedriftene etter planen få pengane på konto innan tre veker.

Går det bra, er det imponerande.