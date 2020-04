Slik kan Noreg overleve økonomisk

Noreg ligg godt an til å kopiere Asia i kampen mot koronaviruset. Det lovar bra for økonomien, men er ingen tryllekur.

Publisert Publisert Nå nettopp

Testing, sporing og karantene for smitta er nøkkelen «den asiatiske løysinga» på koronakrisa. Dei har fått smittetal ned og opna økonomien att. Noreg ligg godt an til å kopiere denne strategien, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva. Foto: Terje Bendiksby

Hans K. Mjelva Kommentator i BT

Den siste veka har talet på innlagde korona-pasientar på norske sjukehus flata ut, og det godt under kapasitetsgrensa. Det tyder på at Noreg er i ferd med å få kontroll på utbrotet.

Samstundes går det elendig med økonomien. Fredag var 301.000 arbeidslause, dei fleste permitterte. Norske bedrifter taper 1,1 milliardar pr. dag, ifølgje NHO. Dagpengar, redningspakkar og tapte skatteinntekter ligg an til å koste staten over 201 milliardar kroner, ifølgje Finansdepartementet. Truleg blir det meir.

Spørsmålet er difor: Kan vi snart lempe på korona-tiltaka for å få hjula i gang i økonomien att?

Mange økonomar har den siste veka tatt til orde for det, utan at dei eigentleg har noko svar på korleis det kan gjerast. Det mest konkrete forslaget er å opne opp barnehagar og skular att.

Det kan skje etter påske. Svaret frå regjeringa kjem onsdag.

Men regjeringa konkluderte allereie 24. mars om korleis dei vil Noreg skal takle koronautbrotet vidare. Enkelt fortald vil dei kopiere Asia.

Les også Hans K. Mjelva: Nei, vi treng ikkje å la fleire døy for å redde økonomien

Kina, Taiwan, Singapore og Sør-Korea har blitt eit slags ideal i koronakrisa. Dei har slått ned epidemien og fått hjula i gang igjen i økonomien.

Det er langt på veg rett. Arbeidsløysa i Sør-Korea, som er det landet som er mest samanliknbart med Noreg, var ved utgangen av februar fire prosent. I Noreg er ho no 10,7 prosent.

Industriproduksjonen i Sør-Korea og Kina er ikkje oppe på nivået frå før koronakrisa. Men det skuldast i hovudsak bråstoppen i den internasjonale økonomien, og ikkje nasjonale tiltak mot koronaviruset. Derimot råkar tiltaka framleis butikkar, uteliv og ikkje minst turisme.

Sidan Sør-Korea byrja kampen mot smitten i slutten av januar har staten brukt 1200 milliardar kroner i krisetiltak, 7,5 prosent av samla verdiskaping (BNP).

Både nivået og innretninga på redningspakkane er ikkje ulik dei norske. Og for den som lurer: skular og barnehagar har vore stengde i to månader. Nyleg vart opninga utsett frå 2. til 8. april.

I Noreg har skulane, når påska er over, vore stengde i ein månad.

Noreg har to strategiar å velje mellom framover. Vi kan anten la smitten spreie seg, men ikkje meir enn sjukehusa kan handtere. Eller vi kan gjere som Sør-Korea, og få ned smitten så mykje som mogeleg gjennom massiv testing, aktiv sporing av smitta og strenge karantenar.

Folkehelseinstituttet har kalla desse to strategiane «Brems» og «Undertrykk». Regjeringa valde altså «Undertrykk», trass i det litt uheldige namnet.

Begge strategiane vil krevje at vi held avstand i minst eitt år framover. Det vil gjere det vanskeleg å opne opp for større forsamlingar, noko som er dårleg nytt for konsertarrangørar og andre som ikkje så lett kan klare å halde folk frå kvarandre. Det vil òg bety heimekontor for den som kan, for å unngå trengsel i kollektivtrafikken.

Les også Gerd Tjeldflåt: Tør du la staten fotfølge deg overalt? Du må snart bestemme deg.

Forskjellen mellom dei to strategiane, ifølgje FHI, er at «Brems» vil vere over på eitt år, medan «Undertrykk» vil ta to år. Årsaka er at mange vil bli smitta og dermed immunisert ved den første løysinga. Då vil epidemien døy ut, medan «Undertrykk» krev at vi held på tiltaka til alle er vaksinerte.

På den andre sida vil «Undertrykk» redde fleire liv, fordi ikkje alle som blir smitta kan reddast sjølv om sjukehusa har kapasitet.

FHI skriv at «Undertrykk» vil krevje strengare tiltak enn «Brems», og vil difor ha større konsekvensar for samfunnet. Det kan tolkast som at det blir verre for økonomien, noko mellom andre sjeføkonom Karin Due-Andersen i Handelsbanken Capital Markets har gjort. Ho meiner Noreg heller burde gjere som Sverige, som framleis har mykje ope, inkludert skulane.

Norsk økonomi vil bli råka hardt, uansett strategi. Både nasjonale tiltak og verdsøkonomien vil tynge. Men erfaringane frå Asia tyder på at «Undertrykk» kan vere mindre skadeleg for økonomien enn «Brems», ikkje meir.

Det kan òg vere vanskeleg å få opinionen med på «ei svensk løysing», med dei dødstala ein ser i vårt naboland.

Noreg ligg dessutan godt an for ei asiatisk løysing:

Tala på innlagde tyder på at Noreg allereie har klart å få smittetala kraftig ned.

Nordmenn bur spreidd, noko som dempar smittespreiinga. Det gjer det òg lettare å lette på tiltaka i område med lite smitte. Dette er allereie noko regjeringa vurderer

Hytteprotestar til trass, nordmenn er flinke til å følgje opp råda frå styresmaktene. Tilliten til styresmaktene og medborgarar er høg. Det aukar sjansen for at folk klarer å halde oppe rutinar med handhygiene og avstand over tid.

Den høge tilliten til staten gjer det òg lettare å få folk til å bruke mobilappen som regjeringa venteleg vil lansere etter påske. I Asia er slik teknologi nøkkelen til å lykkast, fordi ein då raskt kan spore opp og stoppe smitteutbrot. Her har Singapore den beste og minst invaderande løysinga.

Nordmenn er langt framme digitalt, noko som gjer både app-bruk og sosial distansering (heimekontor, fjernundervisning osv) lettare.

Velferdssystemet gjer at den personlege kostnaden ved karantene eller sjukmelding er låg i Noreg.

Testing: Norge er allereie eit av landa i verda som har testa flest i høve til folketalet. Verneutstyr og testkapasitet er no ein flaskehals , men det vil venteleg løyse seg.

Les også Professor i digital kultur: Jeg er i ferd med å endre mening om overvåking

Etter å ha jobba med denne kommentaren ei veke har eg, som lesaren forstår, enda opp med å tru mest på den asiatiske løysinga. Det har kome under tvil. Den største ulempa er at tiltaka må vere på plass lengre. Den er òg avhengig av ei svært effektiv sporing av smitte, for å unngå at epidemien blomstrar opp att.

Eitt år ekstra vil spesielt råke verksemder som er basert på tett, fysisk kontakt mellom mange menneske. Som konsertar, konferansar, pubar, diskotek og festivalar.

For å hindre at smitten kjem inn frå utlandet, trengst òg strenge restriksjonar på innreise. Viss ein ikkje klarer å løyse dette, til dømes ved testing av alle som kjem til landet, kan det bety at òg neste års turistsesong går fløyten.

Enkelte økonomar gjev inntrykk av at det finst eit tydeleg val mellom økonomi og helse i koronakrisa. Det gjer det ikkje. Svensk økonomi har òg tatt ein kraftig smell, sjølv om det framleis er folk på utestadane i Stockholm.

Faktisk har Stockholms-børsen har falt meir enn Oslo børs sidan toppen i slutten av februar, med 26 prosent mot 24 prosent. Og det trass i at oljeprisfallet har råka Noreg hardt.

Samstundes har Sverige svært høge dødstal, og mykje tyder på at kapasiteten på intensivavdelingane på sjukehusa i Stockholm er i ferd med å bli sprengd. Blir det italienske tilstandar, vil det utløyse strengare tiltak i Sverige òg.

Eg er sjølvsagt samd i at vi må takle viruset slik at det gjer minst mogeleg skade på økonomien. Men Asia har vist at strategien som reddar flest liv òg kan vere den som er best for å få økonomien i gang igjen.