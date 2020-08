La oss slutte å gjere Bergen til noko rart og kuriøst

Det er berre ein by.

Gerd Margrete Tjeldflåt Kommentator

Byen under tåka er både myteomspunnen og latterleggjort. Men er den så veldig spesiell, eigentleg? Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

«Bergen, for meg er du ikke en by, men en tilstand i min sjel.»

Ole Paus’ udødelege refreng er ofte sett på som ein hyllest.

Men tenk viss Bergen berre kunne få lov til å vere ein by. Til å vere den høgst ordinære plassen det eigentleg er.

Førre veke kom endå eit nytt kull studentar til Bergen. Mange skal berre vere her den tida dei studerer. Så skal dei flytte vekk, tilbake til Oslo, der dei skal vidareføre ein lang tradisjon om å mimre tilbake til studietida i Bergen.

Dei kjem til å minnast alle regndagane. Eller kanskje er dei av typen som berre hugsar korleis det var når sola kjem fram. Dei vil tenke på lesesalen, festane, slik me alle gjer.

Men vær så snill, studentar, når de ein gong mimrar tilbake, ikkje tru at det var Bergen. At det du såg, var alt.

Folk i Oslo trur kanskje dei veit korleis Bergen er. Difor skapar dei eit bilete av ein kuriøs by, heilt utanom det vanlege. ILLUSTRASJON: Marvin Halleraker

I fjor møtte eg ein tidlegare bergensstudent, på fest i Oslo. Den obligatoriske mimringa starta, og han fortalde om nokre gonger han har besøkt Bergen sidan.

Og så sa han:

«Nei, Bergen er fint. Men det er godt å ha voksenlivet sitt i Oslo.»

Slik er det jo av og til på fest, men berre for å ha nemnt det: Det var utruleg frekt sagt. Det blir som å gå på besøk til folk som bur i blokk og seier: «Det er fint med leilegheit altså, men det er jammen godt å vere vaksen og ha eige hus.»

Når det kjem til Bergen, er det lov å vere klæssetryne. VG-kommentator Hans Petter Sjøli valde til dømes i 2017 å publisere ein tekst om kor lite det gav han å vandre rundt på Nygårdshøyden, 20 år etter han var student.

«Det var hyggeleg å kunne stikke innom, men det skal bli godt å forlate deg igjen».

Vel, takk det same.

Slikt kan ein seie om Bergen fordi heile byen så ofte blir redusert til ein karikatur av seg sjølv. Øvinga er ekstremt enkel. Du treng ei klype brei dialekt, ein god neve mindreverdskompleks, store humørsvingingar, breiflabb og så legg du til 363 regndagar i året. Der har du Bergen.

Ein slik by kan du bu i nokre år for å studere. Du kan vandre rundt på Nygårdshøyden, som ein liten Agnar Mykle eller Knausgård. Traske melankolsk i regnet og drikke vekk sorgene. Men så må du bli vaksen og flytte austover.

For ingen vil jo bu i ein by som er ein revysketsj om seg sjølv. Folk vil ha ein karriere og vere seriøse. Dei har jo gått på jussen og teke master på NHH.

Verdas vakraste by? Eller berre ein av mange fine byar? Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Me kan diverre ikkje skulde alt på arrogante folk i Oslo. Me som bur og lever i Bergen må ta vår del av skulda. Me gir jamleg næring til vår eigen parodi og syns det er litt festleg at me kranglar om alt. Me seier at Bergen er verdas vakraste by, sjølv om me jo veit at det ikkje akkurat er gamle Rom me plaskar rundt i.

Tenk visst me heller klarte å vise at Bergen er ein heilt vanleg, vaksen by, med vanlege, vaksne problem som me treng vanlege vaksne til å løyse.

Kanskje kunne me då bli tatt på alvor, og ikkje berre vere ein by folk skryt av å ha forlate fordi dei vaks opp.

Men til alle dykk som drog:

Ein del av oss har vaksenliva våre i Bergen. Og uansett kor utruleg det høyrest ut, så er det ei heilt ordinær oppleving.

Me går på våre meir eller mindre interessante jobbar, hentar i barnehage, drikk øl og diskuterer verda og ser seriar på kvelden. Veldig få av oss brukar «gå mann» i daglegtale. Veldig få av oss går rundt på Torgallmenningen og ropar «HALLAIEN» til folk i aust og vest.

Bergen er ingen tilstand i nokons sjel.

Bergen er ein by det er ganske godt å ha vaksenlivet sitt i.