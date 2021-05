Fotballforbundet har blitt eit problem for fotballen

Fotballtoppane skuldar supporterane for korrupsjon. Det er ei sklitakling i halshøgde.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Fotballforbundet vil arrangere eit fysisk fotballting for å avgjere kampen om boikott av Qatar-VM. Her er fotballpresident Terje Svendsen på fotballtinget i 2017. Foto: Vidar Ruud / NTB (arkiv)

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Det pågår ein intens kamp om fotball-VM i Qatar. Samtidig som landslaget prøver å kvalifisere seg sportsleg, er det politiske spelet om meisterskapen endå meir spanande.

20. juni skal fotballtinget avgjere om Noreg skal boikotte meisterskapen i Qatar.

Dei som vil boikotte – meg inkludert – ønskjer at fotballen skal ta avstand frå korrupsjonen og slaveriet som har gjort Qatar-VM mogeleg.

Fotballpresident Terje Svendsen nøyer seg med å kalle meisterskapen ein vanskeleg balansegang.

Les også Norges Fotballforbund ønsker fysisk oppmøte på Qatar-avgjørelsen

Fotballen er eit vakkert samfunn og ein nydeleg idrett. I Noreg er det om lag 1750 medlemsstyrte klubbar som utgjer idrettsdemokratiet.

Heile denne idéen er under press frå blant anna Qatar-VM. Sjølv om landslaget trykte opp nokre lett kritiske t-skjorter til kvalik-kampen mot Gibraltar, stiller Noregs Fotballforbund (NFF) til kamp på Qatars side.

NFF har nemleg ikkje tenkt å la VM-festen gleppe utan kamp. Denne veka skrudde dei konflikten opp fleire hakk. Idrettsdemokratiet kan bli taparen.

Først sa forbundet at dei vil samle fotballtinget fysisk. Så skulda dei motstandarane sine for korrupsjon.

Båe deler viser kor blind forbundet har blitt.

Det norske landslaget stilte i t-skjorter med bodskapen «menneskerettar, på og utanfor bana» i kvalifiseringskampen mot Gibraltar i mars. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN / NTB (Arkiv)

Det er uklokt å samle folk frå heile landet under ein pandemi, spesielt sidan det kan gjerast minst like godt digitalt. Dei politiske landsmøta har denne våren vist at det går an å spikre stortingsvalprogram og velje nye partileiarar utan smittefare.

Pandemien er ikkje berre smittefare. Viruset har òg gitt fotball-Noreg store økonomiske utfordringar. Fotballtinget skal berre ta stilling til boikotten og ei samanslåing av 2. divisjon for kvinner.

Då er det lett å forstå at klubbar som Øygarden blir heime, sjølv om dei er for å boikotte Qatar-VM.

Det er her skuldinga om korrupsjon kjem inn. Skuldinga blir nemleg retta mot supporterane, og ikkje pampane i Fifa.

Norsk Supporterallianse (NSA) har nemleg lansert «bredderepresentantene», der dei tilbyr klubbar som Øygarden eit midlertidig medlem frå Oslo-området som kan representere klubbens syn på fotballtinget.

Til å gå så hardt ut som å kalle det for korrupsjon, kan ikkje forbundet stoppe initiativet. Det er nemleg heilt i tråd med vedtektene til idretten.

Som generalsekretær i NFF Pål Bjerketvedt seier til NRK: «Det her er ein del av demokratiet, men demokratiet er ikkje meint til å fungere på den her måten.»

Vel. Det er kanskje demokratiforståinga til NFF det skortar på då.

Fysisk oppmøte er i seg sjølv – i dagens situasjon – ein manipulasjon av idrettsdemokratiet.

NSA-tiltaket sikrar breiddeklubbane ein representasjon NFF jobbar aktivt for å minimere. Det minner om Donald Trumps åtak på poststemmene under fjorårets presidentval.

Les også Supporteralliansen vil «kuppe» Qatar-avstemning – NFF reagerer kraftig

Eit av dei mest oppbrukte argumenta mot boikott av Qatar-VM, er at ein ikkje skal blande saman fotball og politikk.

Då ser ein lett vekk frå at idrettstoppane sausar saman politikk og fotball rett som det er. Det er ikkje rein idrettsglede som gjer at det mange autoritære statar kjempar om å arrangere fotball-VM og OL.

Tidlegare i år kom det ein rapport som viste at minst 6500 gjestearbeidarar har døydd på jobb sidan Qatar fekk tildelt VM i 2010.

Det beste forsvaret VM-forkjemparane kom opp med, var at VM-anlegga ikkje stod for så veldig mange av desse direkte. Med det forsvaret ville ein ikkje kvalifisert seg til ein krinsmeisterskap eingong.

I Qatar betyr liva til desse arbeidsinnvandrarane så utruleg lite. Noreg bør ikkje delta på denne festen, og tråkke på desse tapte liva med fotballsko.

Qatar vil bruke meisterskapen til å vise seg fram frå si beste side. Det er «sportsvasking».

Fotballen og VM-arrangementet vert utnytta i landets PR-kampanje for å endre omverdas syn på Qatar. Landet skal gå frå grove brot på menneskerettane til fotballfest.

Difor er det ikkje nøytralt å sende landslaget til Qatar. Dei blir statistar i Qatars skodespel.

Fotballen har latt seg sjølv bli eit perfekt offer. Idrettsleiarar og supportarar har i altfor lang tid godtatt at idretten vert utnytta, i byte mot stadig meir pengar.

Men det er ei gryande erkjenning om at det ikkje er nøytralt å halde kjeft om menneskerettsbrot. Det er eit aktivt val å spele fotball på ein gravplass – eller å la vere.

Det minste fotballforbundet kan gjere, er å legge til rette for at flest mogeleg fotballklubbar får delta på tinget. Men då må fotballtoppane tørre å tape.

Vågar dei ikkje det, har NFF blitt eit problem for norsk fotball.