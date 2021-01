Trump mister grepet

– Taper republikanarane i Georgia, er det Trumps feil, skriv Morten Myksvoll. Foto: BRIAN SNYDER / REUTERS / NTB

Demokratane ser ut til å få fleirtal i Senatet – med knappast mogelege margin.

Republikanarane tapte Det kvite hus, blant anna fordi dei gjekk på ein smell i Georgia. No kan dei tape fleirtalet i Senatet òg – i same delstat.

I natt stod nemleg kampen om to senatseter i Georgia. Ingen av dei vart avgjort i november, sidan delstaten krev at vinnaren får meir enn 50 prosent av stemmene.

Demokraten Joe Ossoff stiller mot republikanaren David Perdue.

Demokraten Raphael Warnock stiller mot republikanaren Kelly Loeffler.

Både Perdue og Loeffler var senatorar i førre periode – men Loeffler sit i Johnny Isaksons sete. Han gjekk av med pensjon i 2019. Vinnaren av det valet sit i to år. Vinnaren av kampen mellom Ossoff og Perdue sit i seks år.

Oppe: Republikanaren David Perdue (til v.) kjempar mot demokraten Jon Ossoff. Nede: Republikanaren Kelly Loeffler kjempar mot demokraten Raphael Warnock. Foto: REUTERS / NTB

Vinn demokratane, blir stillinga i Senatet 50–50. Men sidan Joe Biden snart overtar som president, betyr dette at demokratane styrer Senatet med knappast mogeleg margin.

Visepresident Kamala Harris vil nemleg kunne stemme når det er uavgjort.

Valresultata er ikkje heilt klare, men etter nokre timars oppteljing, ser det bra ut for båe dei demokratiske kandidatane. Blir det jamt nok, vil det ta tid å få resultatet heilt avklart.

President Donald Trump er framleis ikkje ferdig med å kjempe mot tapet i Georgia i november. Seinast denne veka tapte han i retten, då han prøvde å endre valresultatet der.

Presidenten vart òg avslørt denne veka, då han prøvde å presse Georgias innanriksminister til å «finne» fleire Trump-stemmer.

Trump vil truleg hevde at det er juks i dette valet òg, for republikanarane tok ei tidleg leiing. Klokka fem låg Perdue meir enn 100.000 stemmer framfor Ossoff. Loeffler leia med cirka 80.000 stemmer på Warnock.

Men som valet i november viste: Det nyttar ikkje å leie tidleg. Det er sluttresultatet som tel. Og når det manglar svært mange stemmer i sterke demokratiske fylke, endrar ting seg raskt.

Litt før halv seks norsk tid overtok Warnock leiinga, etter at cirka 170.000 stemmer kom inn frå DeKalb fylke. Det er ein forstad i den tungt demokratiske byen Atlanta. Ossoff låg berre nokre hundre stemmer bak då.

Spaninga handlar eigentleg mest om det blir så jamt at stemmene må teljast på nytt. Erfaringsmessig endrar det lite i Georgia.

Dei store endringane skjer etter at mange amerikanarar har lagt seg for å sove. For mange kan endringane difor vere uforstståelege, sidan den republikanske leiinga var så stor.

Dette utnytter republikanarane for å undergrave valresultata i november.

Valfunksjonærar i Atlanta tel opp stemmene. Foto: Ben Gray / AP / NTB

Taper republikanarane i Georgia, bør Trump få skulda. Då første valomgang vart gjennomført samtidig med presidentvalet, gjorde demokratane det dårlegare i senatsvalet enn Biden gjorde i Georgia.

To månader etterpå, gjer dei to demokratane det betre i fleire distrikt enn det Biden gjorde.

Trumps valkampsak har primært vore seg sjølv. Han vil hindre Joe Biden å bli president, og har spreidd løgner om massivt valkampjuks for å støtte seg sjølv.

I realiteten har han fortalt republikanske veljarar at det ikkje nyttar å stemme.

Den siste tida har Trump retta hard skyts mot fleire av sine republikanske partikolleger. I desember gratulerte majoritetsleiaren hans i Senatet, Mitch McConnell, Biden med sigeren i desember.

Sidan den gong har Trump oppført seg som om han er på hemntokt. Trump stilte seg blant anna på demokratanes side i saka om ei krisepakke til amerikanarane. McConnell blokkerte utbetalinga.

Det har sett republikanarane i ein vanskeleg skvis landet over – men i Georgia skulle både Loeffler og Perdue møte veljarane.

Det er forståeleg at mange republikanarar har vore skeptiske til å stå imot Trump, fordi han har hatt eit rimeleg godt grep på veljarane.

Dersom republikanarane ikkje finn det for godt å droppe Trump på grunn av alle utfalla mot det amerikanske demokratiet, bør valkampen hans for Georgia-seta vere eit teikn på at veljartekket hans er svært avgrensa.

I alle høve så lenge han framleis står fast i presidentvalet, som for alle andre var over 3. november.

Vinn demokratane i Georgia, fjernar dei òg den største bøygen for presidentskapen til Joe Biden. Han ville fått det mykje vanskelegare dersom det var republikanarane som kontrollerte den delen av Kongressen.

Demokratane styrer i Representantanes hus. Ein knapt fleirtal i Senatet gir ikkje Biden mykje spelerom, men det gir han meir spelerom enn om Mitch McConnell skulle styrt dagsorden.