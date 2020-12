Siv Jensen viser kor mykje ho har lært av Carl I. Hagen

Eksklusjonen i Oslo kan vere starten på eit større oppgjer om Frps framtid.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Sylvi Listhaug (til v.) og Siv Jensen møtte pressa etter at sentralstyret i Frp ekskluderte Oslo Frps leiar, Geir Ugland Jacobsen. Foto: Berit Roald / NTB

Tysdag vart Oslo Frps leiar Geir Ugland Jacobsen ekskludert frå partiet. Og Oslo Frp lir same skjebne som partilaget i Bergen: Det vert lagt ned.

Då Frp gjekk ut av regjering i januar, spekulerte mange i om Siv Jensens tid som partileiar var over. Det gjekk ikkje lang tid før dei rykta vart parkert.

Og no har Siv Jensen starta sin ryddeprosess.

Oslo Frp er ikkje det første partilaget som Jensen legg ned. Det skjedde med Bergen Frp i fjor. Men i Bergen har eksklusjonane stort sett handla om personkonflikt og bråk i lokallaget. I Oslo handlar det om politikk.

Ifølgje sentralstyret, har Ugland Jacobsen vore illojal og skada Frps omdøme. Ugland Jacobsen har vore ein slags talsperson for den delen av Frp som vil ta partiet endå lenger til høgre i innvandringspolitikken. Motstanden mot islam har ekstra stor plass i denne fløyen.

Geir Ugland Jacobsen er ekskludert frå Framstegspartiet. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Forskjellane til trass: Skal me lære noko av prosessen i Bergen, er ikkje dette den siste eksklusjonen i Oslo.

Dei såkalla nasjonalkonservative Frp-arane bør merke seg at det var Sylvi Listhaug som stilte opp i Politisk kvarter på NRK for å forsvare eksklusjonen.

Leiinga står samla.

Både Listhaug og Jensen har slite med å verkeleg skildre forskjellane på det liberalistiske og det nasjonalkonservative Framstegspartiet.

Det er nemleg ikkje så kjekt for ei Frp-leiing å innrømme at det finst nokon som vil vere endå strengare enn dei i innvandringspolitikken.

Konflikten kan vere partileiingas skuld. Frp er djupt ukomfortable med at mange andre parti støttar dei i innvandringspolitikken. Partiet har følt eit behov for å skilje seg ut på det punktet. Så når Stortinget vedtek innstrammingar, må Frp gå endå lenger.

Ugland Jacobsen har delteke i dette kappløpet. No meiner partileiinga at han har gått for langt.

Skiljet handlar i stor grad om partiets profil. Ugland Jacobsens Frp ville blitt eit svært spissa parti mot innvandring og mot alt som liknar på klimapolitikk.

Den profilen har dei til ein viss grad testa ut i Oslo til no – og det går ikkje kjempebra. På den siste målinga i Oslo, er Frp mindre enn Senterpartiet.

Det er ingenting som tyder på at eit så smalt parti kan lukkast på Vestlandet. Her bryr Frp seg meir om samferdsle og næringspolitikk, og litt mindre om innvandring.

Frp-leiinga har lenge latt dei mest innvandringskritiske røystene halde på, sjølv om dei går lenger enn partiprogrammet tillét. Eksklusjonen av Ugland Jacobsen kan vere eit teikn på at tolmodet er slutt.

Det blir i så måte interessant å sjå korleis stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde balanserer lina i tida framover.

Det finst éi opning for at dette likevel ikkje er starten på ein breiare eksklusjonsprosess. Og det handlar om eitt av Ugland Jacobsens mest kontroversielle utspel.

I slutten av november sa han at USA-valet var fiksa, og at Trump eigentleg burde halde fram som president.

Det er ein påstand utan eitt einaste beviseleg grunnlag, og avslører eit mangelfullt demokratisk sinnelag. Og kan ein undergrave det amerikanske valresultatet, kan ein gjere det i Noreg.

Framstegspartiet har ikkje råd til å sleppe laus desse ville konspirasjonsteoriane.

Siv Jensen står i ein etter kvart stolt tradisjon i Frp. Ein ekskluderer dei som yppar seg for mykje og for lenge. Carl I. Hagen gjorde det i 2001, då blant anna Vidar Kleppe måtte gå frå partiet.

I 1994 delte partiet seg, etter ei djup konflikt om partiets retning. Landsmøtet i Bolkesjø har i ettertid blitt omtala som «Dolkesjø». Hagen vann den kampen òg.

Carl I. Hagen er «sjokkert» over at Framstegspartiet ekskluderer Geir Ugland Jacobsen. Foto: Terje Pedersen / NTB (Arkiv)

I dag er Hagen «sjokkert» over at Jensen kan ekskludere politiske motstandarar internt. Formanns-Hagen hadde gjort det for lenge sidan.

Hadde Hagen vore partileiar no, ville han truleg òg ekskludert partimedlemmen Hagen.

Morten Myksvoll var medlem av Framstegspartiet i perioden 2003–2015.