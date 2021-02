Bak fasaden

Korona får frem det verste i oss. Det er ingen vits i å late som noe annet.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

«In order to be successful, one must project an image of success at all times».

Det er gjennomgangssitatet som følger de dysfunksjonelle karakterene i den tungt prisbelønte filmen «American Beauty».

«Alltid fremstå suksessfull», mumler den plettfrie karrierekvinnen Carolyn Burnham mellom sammenbitte tenner – mens det hule forstadslivet går opp i limingen, mannen forgaper seg i skitne fantasier om nabojenten, og hun til slutt mister besinnelsen og går amok med pistol.

Filmen kan tolkes som en oppfordring til å se nærmere, bak fasaden. Der rakner det nemlig, i de beste familier.

«American Beauty» viser hvordan det hule forstadslivet til Lester Burnham og hans materialistiske kone Carolyn slår sprekker. Han fantaserer om bestevennens datter, mens hun innleder et forhold til den sleske eiendomskongen Buddy Kane, som introduserer henne for livsmottoet «in order to be successful, one must project an image of success at all times». Foto: HO / X00561

Hjemme hos oss er det en skapdør med et ganske stort hakk. Det stammer fra den mest pressede koronatiden.

Landet og skolen og barnehagen var stengt. Vi jobbet døgnet rundt. Og mens ungene gikk løs på hverandre over en bagatell, midt i en intens arbeidsøkt, begynte mannen å «føle seg litt dårlig». Han foreslo at det kanskje var best å isolere seg i kjelleren – i en periode.

Det var da kjøkkenskapet røk.

I et slags Donald-aktig raseri smelte jeg det igjen, så både koppestell og unger spratt.

Episoden gikk verst ut over skapdøren, som fikk et solid Harry Potter-arr i pannen.

Det er der fortsatt. Kjærlighetsløst plastret med gaffateip – som et slags monument over min utilstrekkelighet.

Foreldre kan jo ikke være sindige diplomater hele tiden. Men vi bør jo ideelt sett ikke gå løs på inventaret heller.

Men så er det vel sånn for ganske mange at «disse koronatider» ikke akkurat får frem det beste i oss.

Det burde vi snakke mer om.

På sosiale medier kan nedstengingen fremstå som den reneste idyll. Brettspill og koz med «flokken». Den evinnelige klemmingen. Ski og bål og rusling i skog og mark og #denkaldefinetida og #liveterbest ute, dere!

«Under koronakrisen har vi badet i middelklassenavler», som skribent Kadra Yusuf presist har oppsummert det på Facebook.

Men bak lekre filtre på sosiale medier, går familier i oppløsning. Unger blir utsatt for vold og overgrep i eget hjem.

Bekymringsmeldingene til barnevernet har økt eksplosivt. I Bergen ligger den over 20 prosent. I mars og april i fjor steg andelen fødselsdepresjoner med 75 prosent.

Barn helt ned i elleveårsalderen, blir innlagt med spiseforstyrrelser. Pågangen av alvorlig syke barn og unge har vært så stor de siste månedene at Helse Bergen har iverksatt en kriseplan.

Denne uken skrev 245 norske psykologspesialister og psykologer et varsel på NRK Ytring. De er alvorlig bekymret.

«Vi er nå vitne til at friske barn blir syke», skriver de – barn som neppe hadde blitt syke i en hverdag uten koronarestriksjoner.

Barn som sliter, er ofte et tegn på voksne som sliter.

Psykologene trekker frem mangel på sosiale arenaer, uforutsigbarhet og økt slitasje i familiene. Og ikke minst: At de som skal hjelpe og forebygge, selv er på felgen.

Et par måneder inn i koronatiden skrev forfatter Åsne Seierstad et essay i The New York Review of Books, som tilsynelatende fyrte opp hele landet.

Seierstad beskrev hvordan hun og andre ressurssterke folk fra et misunnelsesverdig villastrøk i Oslo brukte «denne rare tiden» til å isbade, bygge treningsstudio i hagen og løpe langt med raske hunder.

«Are we in this together», spør forfatter Åsne Seierstad i artikkelen «A Virus in the Neighborhood», som ble publisert i The New York Review of Books i mai i fjor. Foto: Claudio Bresciani / TT / TT NYHETSBYRÅN

«For de fleste nordmenn er det en ugjenkjennelig versjon av Norge. Det som sikkert var ment å være en beskrivelse av sårbarhet, ser etter mitt syn mest ut som et forsøk på å skrive frem den ytterste vellykkethet», freste Kaja Schjerven Mollerin i Klassekampen.

Sånn går det gjerne når de aller mest privilegerte skal beskrive sine hverdagsproblemer: De fremstår som livsfjerne strebere.

Det var kanskje det som provoserte sånn: At Seierstad pretenderte å snakke for et «vi», som ingen kjente igjen eller følte seg som en del av.

Førsteamanuensis i psykologi Miriam Sinkerud Johnson ved OsloMet har forsket på konsekvensene av koronatiden, som for veldig mange har betydd sosial isolasjon, stress, sykdom og økonomisk usikkerhet.

Hun kaller nedstengingen «en kollektiv stresstest».

En fjerdedel av foreldrene som deltok i undersøkelsen følte seg utbrent, eller hadde symptomer på angst og depresjon. 29 prosent rapporterte om økt sinne rettet mot egne barn.

«Det er viktig å normalisere at mange har opplevd denne perioden som en påkjenning», sier Johnson til Tidsskrift for Norsk psykologforening.

Å normalisere motgang og slitasje er kanskje akkurat det folk trenger. Men det er lettere sagt enn gjort.

Hvem er det som vil gi hustyrannen et ansikt? Hvem vil innrømme at de ikke strekker til?

En mer naturlig refleks er å signalisere at vi takler motgang, og kamuflere seg bak flatterende filtre, krampeidyll og kumbaja-stemning rundt leirbålet.

«In order to be successful, one must project an image of success at all times».

Og når alle opererer sånn, forsterker det den kollektive følelsen av utilstrekkelighet, og av at alle andre takler denne krisen så mye bedre.

«Ingen i min generasjon har opplevd at landet vårt har så store utfordringer som vi står i nå», sa statsminister Erna Solberg (H) under en av sine mange taler til folket det siste året.

Bak fasaden er det veldig mange som sliter. Det er det som er sannheten, uansett hvor mye vi prøver å pynte på den.