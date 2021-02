Er dette byrjinga på slutten for norsk fiskeindustri?

Båten som gjer lakseslakteri overflødig har fått ti års monopol av regjeringa.

Danmark og EU-kommisjonen truga Noregs pågåande fiskeriforhandlingar, med mindre regjeringa gav seg og let Carl-Erik Arnesen og Havline få fortsetje å fôre fabrikken i Hirtshals med norsk laks. Regjering gav etter, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva. Foto: Eirik Brekke

Denne veka vart det brått dommedagsstemning i fiskeindustrien. Tusenvis av arbeidsplassar er no truga, ifølgje bransjen sjølv.

– Både Høyre og statsråden fremstår i denne saka med like lite ryggrad som en fiskepudding, sa industriens fremste talsmann, adm. direktør Robert Eriksson i Sjømatbedriftene.

Nei, det handla ikkje om koronatiltak og fiskemottak som mangla utanlandske sesongarbeidarar. Det handla om ein båt.

Norwegian Gannet heiter båten, og er ein liten revolusjon i norsk fiskeoppdrett. Den sug opp laks direkte frå merdane, slaktar han om bord og køyrer laksen nedkjølt til Hirtshals i Danmark.

Metoden er langt betre enn alternativet, som er å frakte fisken frå merdane til slakteri på land og så vidare med trailer til kontinentet.

Regjeringa var lenge positiv til nyvinninga. Båten fekk 29 millionar i offentleg støtte, ikkje minst fordi den kan erstatte tusenvis av trailerlass med laks langs norske vegar. Men det snudde då Harald Tom Nesvik (Frp) tok over som fiskeriminister hausten 2019.

Nesvik fekk endra ei forskrift, for å tvinge Havline til å lande fisken i Noreg. Den offisielle forklaringa var at han ville hindre at laks med feil og manglar kom ut i marknaden, og dermed gav norsk laks dårleg rykte.

Den reelle årsaken var at Nesvik ville verne dei arbeidsplassane som Havline-metoden truga, spesielt lakseslakteria og brønnbåtselskapa, som han sjølv jobba for både før og etter han var fiskeriminister.

Havline gjekk til sak og vann så det suste i juni i fjor. Likevel valde regjeringa å anke saka, mellom anna fordi Nesvik hadde fått si linje nedfelt i regjeringsplattforma.

Norwegian Gannet syg laks direkte frå merdane, slaktar, kjøler ned og fraktar fisken til Danmark. Det er ei langt betre løysing enn dagens metode, men trugar med å gjere brønnbåtar, slakteri og trailersjåførar arbeidslause. Foto: Marita Aarekol

Men måndag, etter to og eit halvt års strid, kunngjorde regjeringa at dei har inngått eit forlik med Havline, det bergensbaserte selskapet som eig slaktebåten Norwegian Gannet.

Båten får no ti års dispensasjon frå forskrifta Nesvik fekk endra, den som krev at norsk oppdrettslaks må takast i land i Noreg for å bli sortert.

Så kvifor snur regjeringa no? Dei kunne godt ha venta - neste runde i rettssalen skulle ikkje byrje før i mai.

Svaret er truleg brexit. Storbritannias utmelding gjer at Noreg er i ferd med å reforhandle fiskeriavtalen med EU.

Det har allereie ført til ein gryande torskekrig ved Svalbard. EU har gitt grønt lys til eigne fiskarar om å at dei kan fiske 28.431 tonn torsk rundt øya, 10.000 tonn meir enn Noreg meiner er rett. Statsminister Erna Solberg seier regjeringa vil stoppe EU-fiskarane med makt.

Samstundes har den Danmark engasjert seg heilt opp til regjeringsnivå for å hindre at Noreg stoppar Norwegian Gannet. Dei har ikkje lagt skjul på at dei vil gjere livet surt for Noreg i fiskeriforhandlingane om ikkje den norske regjeringa gjev etter. I slutten av januar innleia EU-kommisjonen òg ei gransking av saka.

Sjølv om ingen vil stadfeste det, tyder mykje difor på at regjeringa fann ut at kampen mot Norwegian Gannet ikkje var verdt prisen. Dei ville uansett truleg tapt ankesaka mot Havline. Statens einaste håp var å dra ut saka så lenge at Havline gjekk konkurs.

Og dermed er vi tilbake til det andre store spørsmålet: er dette byrjinga på slutten for norsk fiskeindustri? Ikkje viss Norwegian Gannet blir den einaste båten som driv på denne måten. Dei kan ta rundt 50.000 tonn laks i året, omlag ti prosent av den årlege slaktemengda sør for Stadt.

Men Robert Eriksson og resten av næringa meiner andre selskap no vil følgje etter, og krevje at dei får drive på same vilkår som Havline. Verdas største oppdrettsselskap, Mowi i Bergen, står klare. Det same gjer mange andre.

Viss det skjer kan fleire slakteri, og kanskje òg bedrifter som vidareforedlar laks, stå i fare.

Den dystre spådommen til Eriksson høyres logisk ut: Kan verkeleg regjeringa meine at eit selskap skal få monopol på denne metoden i ti år?

Juridisk kan ein faktisk argumentere for akkurat det. For hovudgrunnen til at Havline vann rettssaka i Bergen i fjor var at regjeringa hadde endra lovverket og gjeve det tilbakeverkande kraft. Havline hadde investert i god tru.

Det vil ikkje gjelde for nye aktørar, eller om Havline skulle ønskje å bygge ein ny båt. Lova krev no at stygg fisk, såkalla produksjonsfisk, må tilarbeidast i Noreg – for å hindre at fisken kjem ut i marknaden og øydelegg omdømet til norsk laks.

Som eg har skrive fleire gonger før er dette i hovudsak eit skinnargument som blir brukt fordi EØS-avtalen hindrar regjeringa i å argumentere med å verne arbeidsplassar i fiskeindustrien.

Men i spørsmål om matvarer som fisk er ikkje slike skinnargument uvanleg internasjonalt. Likevel: for kvar last med velsortert og fin laks som går ut av Havline sitt anlegg i Hirtshals, vil argumentet sjå meir og meir hult ut.

Bransjebladet Fiskaren konkluderer på leiarplass at «Vedtaket vil garantert føre til at flere selskaper vil flagge ut.»

I så fall går dei 3000 tilsette i norske lakseslakteri ei usikker framtid i møte. I alle fall dei som held til sør for Stad, som er det mest aktuelle området for Havline-modellen. Får det stort nok omfang kan det òg truge råstofftilgangen til bedrifter som vidareforedlar norsk laks.

Det vil svekke norske politikarars godhug for oppdrettsnæringa om desse distriktsarbeidsplassane forsvinn. Næringa skaper frå før relativt få arbeidsplassar i høve til fortenesta. Blir det færre, kan det til dømes bli enklare politisk å pålegge næringa ein grunnrenteskatt.

Nasjonaløkonomisk vil det ikkje vere noko stort tap om slakteria flagga ut. Dette er arbeidsplassar med låg forteneste og så dårlege løns- og arbeidsvilkår at næringa har blitt heilt avhengig av sesongarbeidskraft frå låglønsland i Aust-Europa.

Men i små lokalsamfunn der kvar arbeidsplass tel, vil folk bli forbanna.

Soga om Norwegian Gannet vil difor fort kunne leve vidare inn i valkampen. Ho passar alt for godt inn i ei raudgrøn forteljing om ei borgarleg regjering som sviktar distrikta.

Men slaktebåten passar òg inn i ei anna forteljing som nokon snart må manne seg opp til å fortelje: At eit høgkostland som Noreg må omfamne nyvinningar som gjer oss meir produktive, som gjer at dårleg betalte jobbar blir erstatta av betre betalte jobbar.

Det er slik Noreg har blitt eit så bra land å bu i. Det er òg ein langt betre overlevingsstrategi for norske distrikt.