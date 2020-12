Den norske laksen flyttar ut

Regjeringas mål om å femdoble lakseeksporten verkar stadig meir urealistisk. For laksen er i ferd med å flytte til utlandet.

Hans K. Mjelva Kommentator i BT

ILLUSTRASJON: MARVIN HALLERAKER

Det er eit kapplaup på gang i lakseverda. Norske investorar satsar stort på å flytte den nest viktigaste eksportnæringa ut av landet. Det meste er norsk: Kunnskapen, teknologien, pengane og laksen.

Lakseoppdrett på land er innan rekkevidd, drive fram av stadig betre reinseteknologi, høge lakseprisar og problem med å auke produksjonen i sjø.

Men kan du først drive oppdrett på land, er det liten grunn til å ha produksjonen i Noreg. Då er det betre å flytte han nærmare kundane.

Difor poppar dei norske prosjekta no opp i USA, Japan, Kina, Sør-Korea og Belgia.

Denne veka gjorde nettstaden Ilaks opp status: 68 selskap står bak 84 planlagde oppdrettsanlegg for laks på land. Berre ein brøkdel har førebels finansiering, og mange vil nok floppe.

Men bak fleire av dei står det svært erfarne bransjefolk og tung kapital.

Mellom andre har Noregs beste lakseanalytikar, Kolbjørn Giskeødegård, sagt opp analytikarjobben og byrja i oppstartsselskapet Columbi Salmon. Dei skal produsere laks i Belgia, og har trønderske oppdrettarar på eigarsida.

Fire selskap er allereie børsnoterte, og fleire har planar om det same.

Med så mykje kapital og kompetanse skal det mykje til for at ingen av selskapa vil lykkast. Og gjer dei det, vil laksen i norske fjordar få solid konkurranse.

Willy Roger Jacobsen og Stein-Inge Larsen er i gang med å bygge eit digert oppdrettsanlegg på land i Skipavika i Gulen kommune. Dei går definitivt mot straumen, men dei to har klokkartru på å lykkast sjølv om andre meiner det er betre å legge landanlegg nær kundane i Asia og USA. Foto: Tor Høvik

Så kvifor står eg her, i sur vind ved eit pukkverk i Skipavika i Gulen?

Gründerane Stein-Inge Larsen og Willy Roger Jacobsen har seriøse planar om å bygge eit digert oppdrettsanlegg på land her, så snart knausane lengre borte på tomta er sprengde vekk og gjort om til pukkstein.

Dei jobbar på – til våren skal tomta vere klar.

Planen er å produsere 33.000 tonn laks, i første omgang. Like mykje som 41 oppdrettskonsesjonar i sjø.

Gründerane har henta inn 100 millionar kroner, frå eigne lommer og frå eksterne investorar. Til våren er planen å fylle på med 1,7 milliardar, anten ved børsnotering eller aksjeutviding.

Dette er definitivt mot straumen, sjølv om dei på langt nær er dei einaste som har planar om landbasert lakseoppdrett i Noreg. Larsen og Jacobsen har to argument for at dei kan lykkast frå Noreg:

At kundane vil ha fisk som er «Made in Norway», og at det snart kjem nye kjølemetodar. Det siste er viktigast.

Larsen, som tente seg rik på kjøletransport av laks frå Gulens store oppdrettar Ola Braanaas, meiner laksen snart ikkje treng å bli frakta med fly. I staden kan han kjølast ned og fraktast i konteinar på skip utan kvalitetstap. I så fall kan frakta til Asia og USA kuttast frå 25 kroner kiloen, til rundt to.

Då kan merkevare, tilgang på vatn og billig straum bli viktigare enn kvar anlegget ligg.

I Skipavika i Gulen har Stein-Inge Larsen bygd opp ein stor base for riggar, samstundes som han sprengjer fjellknausar og sel dei som spesial-pukk til offshorebransjen. Neste prosjekt er oppdrettsanlegget, som vil ligge på den næraste delen av tomta, så snart knausane der er sprengde vekk. Foto: Tor Høvik

Får Larsen rett, kan det igjen snu opp ned på lakseeventyret, til Noregs fordel. Men, det er eit stort «men». For det første må Larsen få rett, og for det andre vil alle land ha ein bit av den lukrative laksen.

Og kampen er i gang. Ein joker her er proteksjonisme. Internasjonalt er det tradisjon for at land vernar eigen matproduksjon frå konkurranse.

Det beste dømet er USA. Det dansk-norske selskapet Atlantic Sapphire har bygd eit digert oppdrettsanlegg på land utanfor Miami i Florida.

Viss dei lykkast, vil dei kunne forsyne store delar av USA med laks. Då er det bra sjansar for at dei vil få hjelp av ein amerikansk tollmur mot Noreg og andre produsentland.

Den andre jokeren er teknologien. Enno har ingen klart å produsere laks på land i store volum til ein pris som kan konkurrere med sjøbaserte anlegg.

Det har vore fleire hendingar med massedød av laks i landanlegg. Men selskapa sjølv meiner dette er barnesjukdommar, som dei vil klare å løyse.

Atlantic Sapphire leiar førebels kapplaupet, og slakta dei første laksane i Miami i byrjinga av oktober.

I Gulen får dei anlegget frå same leverandør som Atlantic Sapphire, noko som gjev dei eit teknologisk forsprang.

Viss teknologien slår til og ein får til stabil og lønsam produksjon på land, så heng regjeringas ambisjon om å femdoble norsk lakseeksport innan 2050 i ein syltynn tråd. For då vil prisane bli pressa ned, og mykje av produksjonen flagga ut.

Den utviklinga vil bli forsterka av dei norske oppdrettsgigantane, med Mowi i spissen. Dei har til no halde seg unna landbasert oppdrett, fordi dei veit at det kan slå beina under deira eigen superforteneste i norske fjordar.

Fjordane er Noregs konkurransefordel. Landbasert oppdrett trugar med å fjerne den fordelen.

Men oppdrettsselskapa følgjer nøye med. Utan å snakke så mykje om det, har dei allereie høg kunnskap om teknologien bak landbasert oppdrett. Som ein del av kampen mot lakselusa, let dei laksesmolten vekse seg stadig større i tankar på land før dei blir sett ut i merdane.

Fleire eg har snakka med i dei store selskapa stadfester at dei følgjer med, og at dei står klare til å satse på landanlegg viss nokon lykkast. Det må dei – elles risikerer dei å bli utkonkurrert.

Og viss desse selskapa, med stor kunnskap og digre pengebingar, verkeleg satsar på landbasert oppdrett, vil utviklinga skyte fart.

Allereie finst det planar for landanlegg som vil auke produksjonen av laks med 1,4 millionar tonn. Det er like mykje som heile den norske produksjonen. Kjem dei store på banen, kan talet bli langt større.

I så fall vil laks bli meir som kylling, ei vare som blir produsert i store volum med låg forteneste. Då vil laksen rase ned i pris, og ut av lista over eksklusive varer.

Koronastengde hotell og restaurantar over heile verda gjer at lakseprisen akkurat no er låg. Men det er forbigåande. Det vil ta mange år før landanlegga produserer nok til å gjere laks om til kylling.

Men mykje tyder på at det vil skje. Då kan det hende at pengane, òg for Noreg, ligg andre stader: I oppdrettsteknologi, og i fôret.

Skal produksjonen av laks aukast, kan ikkje det baserast på villfisk. Å fylle på med meir soya i fôret, er heller inga god løysing. Difor kan produksjon av algar og tang, som gjev fisken viktig omega 3-syrer, bli god butikk.

Dei to gündarane ved sjøkanten i Gulen er allereie i tang & tare-businessen. Det er ikkje den dummaste reserveløysinga.