Dei fleste tenkjer nok at for gamlingar kan det vera nett det same om husprisane går ned eller opp.

Så tette i pappen kan dei vera. Dei trur vel at alle gamlingar sit med nedbetalte hus og lever bong på pensjon og pengar i madrassa. Og at det berre er arvingane som har grunn til å halda seg for nasa når bustadballongen lek karbondioksid og metangass og tapte planar om krysstokt til pingvinland.

Folk som er vaksne opp med innedo og pizza meiner visst at gamlingar skal spara pengar til kremasjonen så lenge dei lever, og at alt dei har sanka saman sidan krigen skal gå til barn og barnebarn og tantebarn og onkelbarn og redd barna og rasekattklubben i Drammen.

Så feil kan yngre generasjonar ta. Gamlingar legg ikkje lenger pengane sine i fryseboksen. Pengane våre er ferskvare. Spanjolar i turistbransjen gjev meir valuta for pengane enn nykonfirmerte barnebarn. Vinsmaking i Sør-Afrika skaper meir åtgaum i Eldre Herrars Lutefiskensemble enn ubrukte rammelån.

Pensjon og pengar i madrassa strekk ikkje til for utagerande gamlingar. Eit pantelån lyt stydja uppunder. Di eldre vi blir, di klarare vert det at hus og hytte og bil og båt og all verdas jordiske habengut er til for å etast opp. Med sukker og kanel i svingane. Avgiftsfritt sukker frå harryhandelen på Flesland.

Di eldre vi blir, di større blir pantelåna. Og di meir pris set vi på den gode, gamle bustadbobla.

Det høyrer ikkje heime nokon stad at husprisane har gått ned dei siste to åra. Og at banklåna våre går same vegen. Unge folk må gjerne synast det er stas å få ein billegare inngangsbillett til bustadmarknaden. Men det er vi som treng pengane mest.

Gamlingar må leva med risikoen for å bli varig utmelde av folketrygda og folkeregisteret før neste boble er fullblåst. Før hytta og bilen er oppeten. Før gjelda på huset har gått så høgt opp på skorsteinen at berre doen står att til rasekattklubben i Drammen. Ungdomar har heile livet å ta av.