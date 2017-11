Stakkars far. No skal han dyngjast ned med lilla boxershorts og burgunderfarga sokkar endå ein gong.

Handelsstanden har gjeve far ein eigen dag for å bli kvitt restlagra i butikkane. Dagen blir annonsert i avisene. Så kjem kanskje nokon på at dei har jo ein far, dei og, ein eller annan stad. Kanskje får dei dårleg samvit fordi dei elles aldri ofrar far ein tanke. Så går dei i butikken og kjøper boxershortsane og sokkane som ingen andre vil ha.

Slike presangar er jo ganske billeg, og er balsam for dårleg samvit. Stakkars far må berre ta mot pakken og sjå glad ut. Som regel er han glad inni seg også, sjølv om han hatar boxershorts. Det skal så lite til for å gleda ein far. Aller minst skal det naturlegvis til for å gleda ein bergensk far.

Bergenske fedrar er dei mest anonyme fedrane i EØS-området. Bergensarane seier alltid heme hos min mor og di. Far er kanskje ein av di, eller kanskje ikkje, det kan ein aldri vita sikkert. I Bergen er det ingen som interesserer seg for fedrar, dei spør berre ka moren er født, om ho i det hele tatt er født.

Bergenske fedrar får sjeldan noko til farsdagen, det måtte i så fall vere nokke te huse, en skjøteledning eller nokke slikt. Om eitt eller anna barn som er utvandra til Trondheim skulle huska på ein gammal far i Bergen med eit slips, blir det snakka om i årevis etterpå. Han som fekk slipset går med det på alle Brann-kampar, og Ove Thue lagar slipssang som han framfører i pausen på Staddaen og alle brannpatriot-farane grin sine modige tårer ved tanken på han faren frå Lægdene som nokken hugsa på farsdagen.

Stakkars far. Ein liten skvett, det er alt han er god for, og det er alt han er verd. Ein somalisk asylsøkjar skjøna fort kva veg det bar: "Her har dei både barnehage og damehage, men mannehage, det har dei ikkje, nei. Vi farar har nok ingenting vi skulle sagt i dette landet". Vel, ein far er jo grei å ha til å vaska bilen og staka opp kloakken og grilla pølser om sommaren. Elles er far stort sett berre i vegen. Far rotar når han lagar mat, om han lagar mat. Far rotar på badet, om han går på badet. Far skulkar klesvasken, om han vaskar kle. Far legg seg opp i ting han ikkje har noko med å gjera. Far held ikkje ein gong nasjonalproduktet oppe ved å sjåppa.

Farsdagen er nesten umerkande på salskurvene til handelsstanden. Far er ein tapar, ei fotnote i Darwins utviklingslære, ein burgunderfarga sokk som forsvinn sporlaust i vaskemaskina. Det er berre nostalgien som har berga far så langt inn i det postindustrielle samfunnet.

For lenge, lenge sidan, like etter at dinosaurane gjekk ut or soga, vandra far omkring på steppene og var ein viktig person som skaffa kjøt til mor og di. Far vandrar framleis rundt på Hardangervidda og sirkulerer rundt den gassfyrte grillen på terrassen og knallar og skyt med kikkertsikte og automatisk tennar for å fôra kvinner og barn og svirebrør med reinsdyrkjøt og hot-doggar. Men mor er blitt vegetarianar og ungane skal ha pizza og svirebrørne er berre interesserte i kva far har i flaskene sine.

Far går i steinalderdomen, utan å forstå kor langt han er forbikøyrd. Det er jo søtt, det er kanskje verneverdig også, men det er ikkje særleg innovativt eller kreativt. Det er rett og slett umoderne å vera far. Stakkars far. Han berre går der og er i vegen. Ingen har bruk for han. Ikkje ein gong andre farar har bruk for ein far. Far har ikkje vener. Han har kanskje kompisar, men det er slike folk som ikkje går i gravferda til andre farar.

Far er ferdig. Snart er nok farsdagen ferdig også. Restlageret av lilla boxershorts og burgunderfarga sokkar er snart tømt. Ikkje ein gong handelsstanden kan redda far.

(Reprise frå 2002)