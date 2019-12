Målinga viser eit stadig meir splitta Bergen

Eit svakt byråd har blitt endå svakare. Sentrum og periferi står steilt mot kvarandre. Det er fasit på BTs ferske bergensmåling.

Jens Kihl Kommentator

HEISATUR: Etter valet har Høgres Harald Victor Hove (til venstre) henta massivt med røyster, medan nedturen aldri vil ta slutt for Aps Roger Valhammer (til høgre). Trym Aafløy (i midten), gruppeleiar for Folkeaksjonen nei til mer bompenger, går inn i jula med elendige tal. Foto: Vegar Valde (arkiv)

Om det var val i morgon, ville det sitjande byrådet med Ap, KrF, Venstre og Miljøpartiet fått berre 22 av 67 plassar i bystyret.

Det er tre færre enn dei fekk i valet, som allereie var eit skrekkeleg dårleg val for Ap, KrF og Venstre.

Med andre ord: Det er ingenting ved forhandlingsprosessen, den nye byrådsplattforma eller valet av byrådar som har sjarmert bergensveljarane noko særleg.

På denne målinga får Raudt og SV til saman 12 mandat, og er like store som Ap. Det er vanskeleg å trekke bastante konklusjonar om kva som gjer at veljarar flyttar seg.

Det ser likevel ut til at den radikale venstresida vann kampen om sympatien etter haustens tumultar om kven som fekk sitje i byråd. Bakgrunnstala viser at Ap lek flest veljarar til SV.

Etter valet – og svært tidkrevjande forhandlingar – samla til slutt Ap, Venstre, KrF og Miljøpartiet seg i eit byråd. Då hadde dei til saman 25 mandat i bystyret. Det var eit godt stykke unna fleirtal. Då krevst det nemleg 34 plassar.

Men denne målinga, der KrF er nede på katastrofale 1,3 prosent, kan gje nye debattar i sentrumspartia. Dei vil møte ei radikal venstreside som struttar av sjølvtillit med gode målingar i ryggen, medan dei sjølve får målingar under kva ein ville tru var grunnfjellet deira.

Den store vinnaren denne gongen er Høgre, som går fram heile sju prosentpoeng.

Ein skal vere varsam med å stole for mykje på bakgrunnstala i ei undersøking med 600 respondentar. Tala tyder likevel på at Høgre får mange veljarar frå KrF og Venstre på denne målinga.

Den store taparen er derimot Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), som taper nesten ti prosentpoeng. Mange av desse veljarane går til Frp, som nesten doblar seg på denne målinga.

Den same tendensen kunne ein sjå på BA-målinga i november. Det er likevel overraskande at Frp går såpass mykje fram når ein har bråket i bergenslaget i mente.

Bakgrunnstala tyder også på eit meir splitta Bergen. Parti som Raudt, SV, Venstre og MDG gjer det klart best i sentrum. Desse partia gjer det òg om lag dobbelt så bra hos dei yngre veljarane.

Ap, Høgre, Frp og FNB gjer det best ute i bydelane – sjølv om det mest slåande for Aps del først og fremst er at dei gjer det svakt overalt. Desse partia står også mykje sterkare hos eldre veljarar.

Her kan ein velje å sjå mørkt på framtida fordi ein ikkje greier å engasjere ungdomen – eller juble over at ein står sterkt hos femti- og sekstiåringane, som faktisk bruker røysteretten oftast.

Det var fire parti som gjekk til val på at Bybanen burde gå langs Bryggen, nemleg SV, Ap, Venstre og KrF. Desse mønstrar til saman 23 plassar på denne målinga. MDG har sagt at dei helst vil ha Bybanen i tunnel, men at det viktigaste er ei utbygging.

Partia som gjekk til val på tunnelløysinga står dermed mykje sterkare i bystyret på denne målinga. Også dette er i tråd med ei tidlegare BA-måling, som viste at tunnelløysinga står klart sterkast hos bergensarane.

Nye byrådar, ei ny byrådsplattform og eit nytt budsjett kunne alle saman vore gode sjansar til å skape entusiasme for sentrumsbyrådet. Det har ikkje skjedd.

Byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) har ei svært vanskeleg oppgåve framfor seg:

Korleis i alle dagar skal han skape entusiasme for dette byrådet?

