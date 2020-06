Erna Solberg lurer på hvordan 15.000 nynazister ville blitt tatt imot. Her er ukens høydepunkt.

Sitatene vi husker fra uken som gikk.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix (arkiv)

1. Ukens optimist

Sveinung Rotevatn: veien til ti prosent

Bergen Venstre arrangerer møte med ein av dei som vil bli Venstre-leiar. Nyleg fekk partiet 1,6 prosents oppslutning.

2. Ukens innsikt

Veldig gjennomskuelig hvordan politikere og kulturmenn faller over hverandre i sin iver etter å ytre utrolig rasistiske ting i media. Dette er åpenbart bare ynkelige forsøk på å få nye bydeler oppkalt etter seg selv.

Vi ser dere......

Klovnen Bonxo (@yungbonniebonz) på Twitter

3. Ukens tweet

4. Ukens «don’t mention the war»

Reiselivsdirektørens bønn til regjeringen: – Slipp tyskerne inn

Anders Nyland er klar, melder E24

5. Ukens «don’t mention the war» II

Episode fra «Hotell i særklasse» fjernes i Storbritannia

NRK melder om at BBC likevel mener det er greit å nevne krigen

Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix (arkiv)

6. Ukens sitat

– Ville det vært annerledes hvis det var en annen sak, som det ikke var så lett å like?

– Nei, jeg tror vår vurdering av ytringsfriheten ville vært akkurat den samme uansett. Men jeg tror mange av dem som ville vært rasende hvis vi hadde forsøkt å stoppe denne, ville oppført seg annerledes hvis det for eksempel var en nynazistisk demonstrasjon, sier statsminister Erna Solberg.

Statsministeren tror det ville vært mindre entusiasme om det var 15.000 nynazister i Oslo-gatene, forteller Aftenposten

Illustrasjon: Luis Grañena Lopez

7. Ukens Trump

LOV & ORDEN!

Presidenten har gått over til blokkbokstaver på Twitter

8. Ukens respons

Åpnet kjøleskapet og irriterte meg først over at det var tomt for yoghurt, men så slo det meg at mange hadde nok reagert annerledes hvis det f.eks var 15 000 nynazister der inne

Lars Vaular på Twitter

9. Ukens buskis

Plan- og bygningsministeren (H) om Tøyen: – Bak hver busk er det uoppdagede perler

Det kan også være andre ting i buskene på Oslos østkant enn perler, men det er kanskje ukjent for Nikolai Astruop, som er regjeringens rikeste mann. Aftenposten er uansett på saken

10. Ukens «så ble det litt mye»

Tenk, tenk om jeg var født bergenser! Bare tenk

Venstres ivrige statsråd Abid Raja på Twitter