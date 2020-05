Langsomt ned fra toppen

Korona-ekspedisjonen har vært bratt og kjip, men nå er målet endelig i sikte.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

Helseminister Bent Høie (H) har sammenlignet koronakrisen med en bratt fjelltur. Covid-19 har vært et bratt og kjipt fjell, men nå har vi endelig fått oversikt over ruten, skriver politisk redaktør Eirin Eikefjord. Bildet er fra Ridderrennet og valgt fordi turklær passer til temaet. Foto: Smestad, Bjørnar / NTB scanpix

«Vi har slitt oss opp en fjellside av det bratteste slaget», sa helseminister Bent Høie (H) under forrige, store koronapressekonferanse.

Mange tenker det er tyngre å gå oppover, sa Høie - men nedturen kan faktisk være vel så krevende.

Derfor skulle vi gå langsomt ned fra toppen. Langsomt og varsomt.

Veeeldig langsomt.

Den fjellturen til Høie har vært tidenes kjipeste.

Covid-19-ekspedisjonen er en sånn tur hvor du går og går og går, i kratt og tåke og regn. Det er tomt for sjokolade, og ingen aner hvor langt det er igjen.

Men nå har vi iallfall fått oversikt over ruten.

Den viktigste løypemeldingen er at alle skolene åpnes igjen fra mandag. Det var på høy tid.

På det punktet burde turlaget til Høie og co heller satset på et lite basehopp fra toppen.

Ekspertene mente alle klassetrinn burde vært åpnet 20. april.

Sårbare barn har lidd. Stengingen har kostet 12 milliarder kroner, uten særlig effekt på smittespredningen. Ekspertgruppen advarte mot å bruke skolestengning som et føre-vàr-tiltak.

Det er krevende å navigere riktig i dette virusterrenget, men mye tyder altså på at turlederne har vært litt for forsiktige.

Uten å gi noen klar begrunnelse for hvorfor, ble ungdom og sårbare barn halt ned fra fjellet på den aller kjipeste måten.

For å holde på Høies turmetafor: Alle er våte på bena. De mest sårbare har fått dype gnagsår.

Regjeringen presenterte planen for å gjenåpne landet torsdag ettermiddag. Foto: Fredrik Hagen

På tur skal man jo som kjent lytte til erfarne fjellfolk.

Men på Korona-ekspedisjonen har ikke turlederne vært særlig rause med å dele informasjon om kart og terreng. Alle ferdaråd er holdt hemmelig, til det er for sent å snu.

Dermed har turfølget måttet stole på at det ble staket ut riktig kurs.

Men nå har turlederne gjort et lurt grep. De har nok forstått at uvisshet dreper motivasjon, og at det er helt nødvendig å få vite hvor langt det er igjen.

Nå har vi fått en tydelig rute å følge, og noen milepæler å forholde oss til. Som varder i terrenget ligger de der og venter på oss:

17. mai: 17. mai-frokost med opp til 20 personer!

1. juni: uteservering, fornøyelsesparker og svømming!

15. juni: åpne treningssentre! Arrangementer med opp til 200 personer!

16. juni: seriestart!

«De gleder seg til å stå tett sammen på kamper og konserter. De lenger etter kyss, klapp og klem», sa Bent Høie da han holdt turtalen sin.

«Nå skal alt bli som før, tenker kanskje noen håpefullt. Men det vil ta tid før alt kan bli som før», advarte han.

Det vil ta tid. Turen er ikke over ennå. Men vi er over kneiken.

Covid-19 har vært et bratt og kjipt fjell, og det har vært en del småkrangling og surmuling underveis. Men nå har vi fått et kart, en rute og løfter om mer sjokolade.

Målet er i sikte. Vi kommer nok trygt hjem til slutt.