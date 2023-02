Fattige og pleietrengende i Norge har krav på en bedre deal

Når matkøene øker, er det et brudd på den norske samfunnskontrakten, skriver gjesteskribent David Vogt. Bildet viser kø uten for Frelsesarmeen i Bergen før jul, 2018.

Det er på tide å fornye samfunnskontrakten.

Ifølge amerikanske TV-serier, er det ikke helt uvanlig der borte at ektepar fornyer sine bryllupsløfter etter et langt samliv. Antakelig for å minne hverandre på hvorfor de inngikk ektepakt i utgangspunktet.

Kanskje vi skulle gjort noe liknende med samfunnskontrakten vår. Den siste tiden har nemlig forholdet begynt å skrante.

Noen vil ut av forholdet. De rikeste finner mer attraktive forhold i Sveits.

Andre skyves ut, med beskjed om å planlegge bedre for sitt eget liv og sin egen alderdom.

NRK har nylig avslørt uverdige forhold i eldreomsorgen. Samtidig gjør priskrisen at matkøene vokser.

Det blir stadig vanskeligere å klare seg med 236.816 kroner i året, som er dagens minstepensjon. Langt under EUs fattigdomsgrense. Sosialhjelpsmottakere i Bergen får usle 99.120 kroner i året til livsoppholdet.

Svikt i eldreomsorgen er mye omtalt i det siste. Samtidig er beskjeden at flere må ta ansvar for egen alderdom.

Det mest presise ordet for dette er kontraktsbrudd. Samfunnskontrakten har blitt en så dårlig deal for dens svakeste part, at selve kontrakten mister sin legitimitet.

Men dermed har også alle andre et problem: Deres rettigheter forutsetter også en gyldig samfunnskontrakt.