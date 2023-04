Du tok lappen som 18-åring. Det gir deg ikkje evig kompetanse til å sitje bak rattet.

Folk køyrer stadig i feil retning på motorvegen mellom Os og Bergen.

Nyevegen til Os viser at bilistar treng oppfølging etter oppkøyring.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Når Skyss gjer store endringar i rutetilbodet, sender dei ut ein hær av gode hjelparar ikledd gule refleksvestar. Deira jobb er å rettleie passasjerane.

Når det skjer noko nytt på vegnettet, må folk berre finne ut av det sjølv i stor fart.

Førarkortet er eit nesten evig bevis på at me som har det kan køyre bil. Men det er berre eit teikn på at me har lov.