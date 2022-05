«Alle i Høgre var einige om å unngå ein opprivande maktkamp. No er den her.»

Bomba frå nominasjonskomiteen viser kor splitta Bergen Høgre er.

Gerd Margrete Tjeldflåt Kommentator

Harald Victor Hove har vore Høgres frontfigur i fire år. No blir han utfordra av Christine Meyer.

Det var éin ting alle i Bergen Høgre var einige om i starten av mars: Dei skulle ikkje ende opp i noko ny kampvotering og splitting av partiet.

Men her er me, vel to månader seinare: 15 dagar unna endå ein duell for open scene i regi av Bergen Høgre.