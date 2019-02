Mørkemannen kommer

Steve Bannon skal intervjues under Nordiske Mediedager. Det vil neppe skaffe ham flere tilhengere.

HOS SINE EGNE: Steve Bannon på besøk hos sin meningsfelle Marine Le Pen i franske Front National i fjor. Foto: Pascal Rossignol, Associated Press

Frode Bjerkestrand Kulturredaktør i BT

Publisert: Publisert 27. februar 2019 16:14 Oppdatert: 27. februar 2019 16:25







At tidligere Breitbart-redaktør og Trump-rådgiver Steve Bannon kommer til Bergen under Nordiske Mediedager (NMD), kan være en ubehagelig nyhet.

Men Bannon er ikke invitert for å ha hallelujamøte for en ny verdensorden. Han kommer til Bergen for å bli grillet. Og fordi han baserer mye av budskapet sitt på kritikk av etablerte medier.

Dette er den ene personen som er blitt selve symbolet på den mørkeste og mest ekstreme nasjonalismen Vesten har sett på flere tiår.

Å forstå hva som driver denne kyniske «ideologen» er relevant, fordi det også kan gjøre det enklere å mobilisere motkreftene.

Les også Trumps eks-rådgiver til Bergen

Dessuten kommer Bannon til Bergen knappe to uker før det er valg til EU-parlamentet, der høyreorienterte nasjonalister kan innta hele en tredjedel av plassene.

Det kan bli et jordskjelv, og det er et paradoks at Europas forente parlament blir fylt opp med folk som egentlig ikke vil EU vel.

Dette har vært et hovedmål for Bannon-prosjektet «The Movement» siden han fikk sparken fra Det hvite hus seinsommeren 2017. Nettopp derfor vil det være interessant å høre Bannon snakke om sine ideologiske ambisjoner, live på scenen i Bergen.

Det forutsetter selvfølgelig at Bannon blir utsatt for en regnskur av kritiske spørsmål. Her har Nordiske Mediedager litt å gå på.

Besøket av Breitbarts politiske redaktør Matthew Boyle i mai 2017, et halvt år etter at Trump vant presidentvalget, ble en skuffende affære. Boyle ble stort sett utsatt for 45 minutters ufarlig koseprat på scenen i Grieghallen av VGs reporter Eirik Mosveen.

Denne gangen bør det blir helt en annen batalje, med gode, relevante og kritiske spørsmål. Intervjuer er for øvrig Aftenpostens USA-korrespondent Christina Pletten, som tidligere var vår kollega her i BT.

Les også Svartsynet i øverste etasje

Forhåpentlig får Bannon spørsmål om «The Movement», som også kan avsløre hvilket selvbilde han egentlig besitter, og hvorfor han er blitt reisende i rasering av det liberale demokratiet.

Han bør også spørres om han forstår de potensielle konsekvensene av en slik ideologi: Svekket demokrati, svekkede institusjoner, svekkelse av menneskerettighetene, økt konfliktnivå, rasisme og sosial uro.

Dessuten tyder mye på at livsprosjektet hans er i trøbbel. «The Movement» skulle være et europeisk nettverk for nasjonalistiske og populistiske partier.

De skulle få førstehånds tilgang til Bannons arbeid med velgerundersøkelser, politisk kommunikasjon og «krigsrom-strategier». Det er slike prosjekter han drev i Trump-valgkampen, for å svare kjapt på politiske angrep.

Til nå har det gått trått. Mye fordi Bannons trofé, president Donald Trump, er svært upopulær i Europa.

Moderate politikere har også vært svært tydelige om Bannons kampanje. EU-parlamentets president Antonio Tajani har kort og godt bedt ham dra tilbake dit han kom fra. Andre har kalt ham en «farlig ekstremist, som ønsker å ødelegge EU med billig nasjonalisme».

Les også Tidligere Trump-rådgiver siktet av FBI

Dessuten er assistansen fra Bannons bevegelse trolig ulovlig i ni av de 13 landene der «The Movement» skulle hjelpe de lokale nasjonalistene. I flere land vegrer de seg sterkt for den slags utenlandsk innblanding i valgkampen.

Likevel har Bannon blitt symbolsk viktig for enkelte av Europas nasjonalistledere. Både Ungarns statsminister Viktor Orbán og Italias innenriksminister Matteo Salvini har uttrykt sin begeistring for Bannons doktriner.

Så Bannon vil til en viss grad kaste skygge over EU-valget uansett.

Bannon har vært mye på reisefot det siste året, med en monoman agenda av innvandringsfrykt, mørk etnosentrisme og banal mediekritikk.

Ved å følge ham tett, både i møter og på scener, er det også mulig å følge hans nærmeste støttespillere og økonomiske sponsorer, og møte budskapet deres med balanserte og faktabaserte argumenter.

I den grad Bannon er en farlig mann, er dette nyttig. Det farligste er tross alt når sånne folk bare beveger seg i skyggene.