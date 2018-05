Farida (12) får ikke opphold i Norge. Betyr det at systemet er feilslått?

Helge Mikalsen, VG

Hjemmesnekret juss på sitt mest graverende. Forvaltningsmessig mytteri.

Advokat Arild Humlen er ikke nådig i sin refs av Utlendingsnemndas (UNE) behandling av 12 år gamle Farida Khurami.

Til tross for at tre rettsinstanser mener vedtaket som returnerte Farida og familien til Afghanistan er ugyldig, har UNE fattet et nytt vedtak som nekter dem opphold i Norge.

«UNE prøver nå å fordreie saken. Samtidig sitter et lite barn i et land der bombene faller som hagl», sier Humlen til Aftenposten.

Slik er ordskiftet i de opprivende utlendingssakene. Men la oss se forbi det stakkars barnet i bomberegnet. Er det noe grunnleggende galt med systemet?

Farida kom til Norge sammen med moren sommeren 2011. De fikk flyktningstatus og midlertidig oppholdstillatelse, siden de risikerte umenneskelig behandling i det usikre Jaghuri-distriktet. Fordi moren var enslig kvinne, var det også risikabelt å dra til et annet sted i Afghanistan.

Da Faridas far endelig kom til Norge, ble flyktningstatusen trukket tilbake. UNE mente grunnlaget for opphold falt bort fordi familien var samlet. Dessuten var sikkerhetssituasjonen i Jaghuri «forbedret og stabil».

Siden 14. februar 2015 har Farida bodd i Afghanistan, siden den gang har saken kvernet seg gjennom både Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett. Alle er enige i konklusjonen: UNEs vurdering var mangelfull. Vedtaket som sendte familien tilbake er ugyldig.

Utlendingsloven § 37 sier at oppholdstillatelse kan kalles tilbake hvis forholdene «ikke lenger er til stede».

Ifølge Høyesterett kreves det ikke bare en endring (far er tilbake), men en endring som gjør det mulig å oppnå beskyttelse i hjemlandet. Endringen må være vesentlig, stabil og av en viss styrke og varighet. Poenget er å unngå enda en farefull flukt.

Dessuten mener Høyesterett at det kreves mer enn en «speilvending» av vilkårene for å trekke en oppholdstillatelse tilbake. Flyktningstatus innebærer «en høyere grad av trygghet» enn som så.

Etter medhold i tre instanser, kunne man forvente at saken avsluttes og Farida får bli. Slik fungerer ikke den norske domstolskontrollen med forvaltningen.

Les Høyesteretts dom her

Domstolen kan bare kontrollere om UDI og UNE har anvendt lov og vilkår riktig. Det såkalte frie «forvaltningsskjønnet» kan ikke overprøves. Tanken er at forvaltningen, med sin erfaring og spesialkunnskap, er best egnet til å vurdere innholdet. Derfor tar ikke retten noen realitetsavgjørelse, men sender saken tilbake for ny behandling.

I tilfellet Farida sto UNE fritt til å fatte et nytt vedtak, basert på dagens situasjon i Afghanistan. Dermed kunne de nok en gang komme til samme konklusjon: Farida får ikke bli.

Det samme skjedde i Neda-saken. Og i Yalda-saken.

Det er dette advokat Humlen kaller «forvaltningsmessig mytteri».

I et slikt narrativ fremstår UNE som en slags skurkaktig allianse, med en slu plan om å sende flest mulig ut av landet. Selv om UNE langt fra er politiske uavhengig, er det en urettferdig merkelapp. Mest av alt er de en gjeng samvittighetsfulle byråkrater, som styres strengt av lover og regler.

Det betyr ikke at systemet er feilfritt.

Ett problem er tidsaspektet.

Domstolene vurderer saken slik den var på vedtakstidspunktet, mens UNE vurderer saken ut fra dagens forhold.

Lagmannsretten mente vilkårene for utsendelse ikke var oppfylt i 2015. UNE mener nå at sikkerhetssituasjonen er «vesentlig bedret og stabil over en rekke år».

Slik fremstår domstolskontrollen som en illusjon. Uansett hva retten sier, kan UNE alltids komme opp med ny virkelighetsbeskrivelse og forbedret begrunnelse.

Les UNEs vedtak her

Jussprofessor Mads Andenæs ved UiO mener det er en alvorlig saksbehandlingsfeil at UNEs nemndleder fattet det nye vedtaket alene. Det kan skje når nemndleder selv mener saken ikke reiser «tvil av betydning».

«Jeg tror dette ville fått et annet resultat om det hadde gått til en nemnd», sier Andenæs til Dagbladet.

Det er en drøy spekulasjon. En jussprofessor bør ikke trekke byråkraters vurderingsevner i tvil på så tynt grunnlag. Det fremstår aktivistisk.

Andenæs har likevel rett i at behandling i nemnd ville vært fornuftig, både av hensyn til den personlige belastningen for nemndleder, og tilliten til prosessen rundt en såpass kontroversiell avgjørelse.

– Man kan ikke se bort fra at det nye vedtaket formelt sett er riktig. Men det er både oppsiktsvekkende og arrogant å la en nemndleder alene fatte et vedtak som tre uavhengige domstoler har gått mot, sier jussprofessor ved UiB, Jørn Øyrehagen Sunde.

Sunde leser avgjørelsen inn i en større trend, der forvaltningen viser større respekt for politiske styringssignaler enn for uavhengige domstoler. Slik forvitrer harmonien mellom statsmaktene, mener han.

Det er alvorlig for flere enn Farida.

Dagens system legger opp til en vanvittig trenering. Faridas advokat har allerede varslet ny runde i retten. Ressursbruken er allerede hinsides all fornuft. Tidsbruken er en åpenbar menneskelig omkostning. Og når saken har kvernet ferdig i systemet igjen, kan situasjonen i Afghanistan være radikalt endret.

Hva skal man gjøre med det?

Professor Jørn Øyrehagen Sunde er blant dem som tar til orde for egne forvaltningsdomstoler i utlendingssaker, etter modell fra blant annet Tyskland og Sverige.

Fordelen er at slike domstoler får treffe endelig vedtak, og at sakene vurderes på det tidspunktet de kommer til retten. Det hindrer dobbel klagerunde, og sikrer både uavhengighet og raskere saksbehandling.

Det høres jo forlokkende ut. Likevel konkluderte det såkalte særdomstolsutvalget med at en spesialdomstol ikke er det entydige svaret på utfordringene i utlendingsforvaltningen.

Selv om det kan gi økt rettssikkerhet i enkeltsaker, er det ingenting som tilsier raskere saksbehandling eller økt tillit. Dessuten vil det ramme behovet for politisk styring. En særdomstol vil aldri kunne instrueres på samme måte som UNE.

Selv om regjeringen lover en ny gjennomgang av klageordningen, sitter det nok svært langt inne å gi fra seg politisk kontroll over innvandringsfeltet.

I mellomtiden kan jo regjeringen alltids skjære gjennom, si at nok er nok, og at Farida får opphold likevel, slik mange nå ber om. Problemet er at det vil oppfattes som en oppmuntring til å trenere slike saker i rettssystemet. Det er heller ingen tjent med.