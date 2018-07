Fri tilgang til sårbar natur går ikkje i lag med massiv, uregulert turisme.

Reiselivsbransjen er på ein global opptur som ser ut til å vere utan ende. For dei mest populære reisemåla er dette blitt eit problem i staden for ein mogelegheit. Norge er ikkje noko unntak. Særleg går det ut over dei mest populære delane av naturen vår. Stiane blir nedslitne, avfallet flyt og turgåarane står i kø.

Dette krasjar med måten me nordmenn er vane med å bruke landet vårt på.

Vel kan det vere litt fullt på DNT-hyttene i påska, og vel kan du treffe ein del folk langs dei mest trafikkerte T-rutene. Men me tenkjer på norsk natur som stor, urørt, fredeleg og ikkje minst: vår.

Allemannsretten er noko av det finaste og mest særprega med Norge. Me tek den for gitt, og godt er det. I enkelte land kan ein knapt kome fram til sjøen utan å betale grunneigaren for ein doven øl eller ei ukomfortabel solseng. Andre stader er store fjell- og skogområde rett og slett sperra av fordi nokon eig det og kan gjere som dei vil.

Det me dessverre må ta inn over oss, er at vanleg allemannsrett over heile landet ikkje går i lag med massiv, uregulert turisme.

Trolltunga stiller i ein særklasse. Der har besøket hundredobla seg på seks år. For Preikestolen er tala nær tredobla på ti år. Gaustadtoppen er eit anna eksempel der besøkstalet har mangedobla seg på få år, og no bikka over 100.000.

Det populære fjellet Reinebringen i Lofoten blei stengt fordi stien var så nedsliten at det var farleg å gå der. Tukling med allemannsretten er farleg, men alternativet er at desse stadene rett og slett blir øydelagde.

Det gode med turistboomen er at me kan gjere noko med problemet utan at det treng å gå nemneverdig ut over verdiskaping eller arbeidsplassar. Besøkstrykket er rett og slett så kraftig.

«Det blir rekord i år igjen, og me trykkjer pengar. Prisane går opp og sesongen blir utvida i år og», sa hotelldirektør Ole-Henrik Walaker til Finansavisen nyleg.

Korleis kan me innføre reguleringar utan å øydeleggje allemannsretten? Det enklaste er sjølvsagt ein form for inngangspengar til dei verst råka områda. Inngangspengar til naturen må fylle tre krav:

Dei må sikre at naturen blir teken vare på, anten gjennom godt vedlikehald eller gjennom avgrensing av talet på besøkjande.

Dei må sikre lokal verdiskaping.

Dei må gje ein synleg meirverdi for dei som betalar.

Dei praktiske problema med slike ordningar er truleg overdrivne. Folk flest er relativt lovlydige. Viss turistane veit at eit dagspass til Preikestolen kostar hundre kroner, vil dei fleste betale dette. At ein god del snik seg unna, er uunngåeleg, men folk flest set pris på velhaldne stiar og toalett og forstår at slikt kostar. Å innføre slike ordningar i eit fåtal, tydeleg avgrensa soner, burde vere mogeleg utan at medlemmene i Turistforeningen får kollektivt hjarteinfarkt av rein indignasjon.

Halvard Alvik, NTB Scanpix

Den sitjande regjeringa vil fort kunne finne på å lene seg til «private initiativ». Dette er sjeldan korkje god eller populær ordning når det gjeld å administrere fellesgode som vakker natur.

Nordkapp er skrekkeksempelet. Der håvar den svenske hotellkjeda Scandic inn fleire titals millionar på å krevje blodpris av turistar som vil ut på klippeplatået. Der ute kan turistane bruke endå meir pengar i Scandic sin restaurant og kanskje kjøpe eit plastikktroll i Scandic sin suvenirbutikk.

Lokalbefolkninga sit att med lite og ingenting. Andelen tilsette innan reiseliv i Nordkapp kommune dei siste åra har til alt overmål gått ned.

På overordna plan handlar saka om å ta seg betalt og velje seg ut dei gjestene som faktisk legg att pengar. Dette strider nesten like mykje mot den norske folkesjela som å setje opp ein bompengebod på stiane inn til Hardangervidda. Skal det liksom berre vere dei rike som skal ha råd til å kome til Norge?

Det korte svaret er ja. Ingen får sine menneskerettar trua av ikkje å kunne nyte norsk natur gjennom gluggen på lugar ørtenhundreogførti på M/S «Megacruise». Det litt lengre svaret er at noregsferie uansett allereie er for dei rike.

Cruiseskipa er reiselivets brunsniglar. Talrike, ukontrollerbare, unyttige. Utanlandske bubilar følgjer like bak. Som pinnekjøttfeitt i avløpet fyller dei opp vegar, ferjer, parkeringsplassar og rasteplassar. At desse bilane har fri tilgang til gratis indrefilet ved val av overnatting, er ei absurd prioritering.

Fleire store turistmål er i gang med restriksjonar allereie. Amsterdam har kutta all eiga marknadsføring, og har lagt ned forbod mot nye hotell i mesteparten av byen. Barcelona har òg innført forbod mot nye hotell, og tidoblar parkeringsavgifta for turistbussar.

Kan desse storbyane samanliknast med norske utkantar og stiar? Ja, det kan dei, fordi naturen vår er så mykje meir sårbar enn brusteinen i byane sine hovudgater.

Skal me bevare allemannsretten, må me rett og slett gi opp litt av den. Me må innsjå at enkelte turmål ikkje lenger er ein vanleg del av den store, urørte naturen me alle har på deling.

