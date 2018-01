Sannheten kommer som regel frem. Det burde være åpenbart for folk som vil styre landet.

Det er håndteringen som avgjør om en sak blir en skandale.

Først var det komisk hvordan Unge Høyres Kristian Tonning Riise forsøkte seg på tidenes mest velkalkulerte avgang. En ydmyk Facebook-melding sent på kveld, snedig begravd mellom Giske-fall og Trump-møte og Leirstein-porno.

Kort oppsummert: #Metoo, refleksjon, dårlig dømmekraft, beklager dypt.

Voksent gjort, mente folk. Ærlig. Ryddig. Modig, sa generalsekretæren.

Vel, saken er verken ærlig eller ryddig, og på ingen måte komisk lenger.

Riise understreket at det ikke forelå noen varsler mot ham. Det var en alternativ sannhet.

Aftenposten har avdekket grove tilfeller av seksuell trakassering. Flere har forsøkt å varsle, men partiet fulgte ikke opp.

I 2014 ble Riise bedt om å passe på en full 16-åring, «fordi han var den eneste voksne til stede». «Da vi kom tilbake etter en times tid, fant vi Riise på et soverom der han hadde sex med 16-åringen», sier en kilde til Aftenposten.

Søviknes revisited. Men det ser verre ut: 16-åringen ville visstnok ikke ha sex, hun ville ikke anmelde, men hun ba noen varsle Unge Høyre sentralt. Etter det skjedde ingenting.

Høyres unnfallenhet er et grovt svik mot varslerne. På samme måte som Frp sviktet guttene Trond Birkedal filmet og forgrep seg på. På samme måte som Ap lukket øynene for Trond Giskes eskapader.

I den knusende dommen mot Birkedal fra 2012, legger Gulating lagmannsrett vekt på at tillitspersoner «reserverte seg for ytterligere befatning med saken». Frp-ledelsen slo seg til ro med Birkedals forsikringer, og overlot et 15-årig overgrepsoffer til seg selv.

Høres det kjent ut?

For fire år siden fikk daværende generalsekretær i Unge Høyre Christopher Wand en telefon om Riise og den fulle 16-åringen.

Nå er han «forferdet», og «jobber på spreng» for å finne ut hva som skjedde. Javel. Men hva gjorde han da den ubehaglige telefonen kom?

Ingenting, tydeligvis.

Det er alvorlig, fordi hendelsen, slik den er beskrevet i Aftenposten, kan vise seg å være voldtekt. «Seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller ute av stand til å motsette seg handlingen» gir minimum tre års fengsel.

Riise hadde iallfall rett på ett punkt: dårlig dømmekraft.

Det sier en hel del om partikulturen rundt omkring at kronprinser og «politiske talenter» får ture frem med seksuelt maktmisbruk, mens alle som vet stikker hodet i sanden.

Giske, Riise og Leirstein har fått stadig mer makt og innflytelse. Da saken smalt, fikk de selv legge premissene ved å drive grov bagatellisering i offentligheten.

Det er som regel håndteringen som avgjør om en sak blir en skandale.

Sannheten kommer som regel frem. Det burde være åpenbart for folk som vil styre landet.