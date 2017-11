Harmonien i byrådet skjærer i opposisjonens ører.

Høyre har ikke landet på hvem blir som partiets byrådslederkandidat i 2019. Om det overhodet er noe problem, er det partiets minste. De har kandidater. Ikke en ny Monica Mæland, kanskje, men det er heller ikke nødvendig for å vinne et valg.

Langt verre er det at byrådet synes å være akkurat så harmonisk som opposisjonen kunne frykte. Frisk debatt er kjernen i et sunt demokrati, men det finnes grenser. Rotet og bråket under borgerlig styre ga Bergen status som en klovnestat.

Et mer harmonisk politisk styre har vært en nødvendig forbedring.

Ved neste valg kan byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) med troverdighet si at det var kaos forrige gang de borgerlige styrte. Men han trenger ikke bruke det kortet, for det vil være overflødig. Det er åpenbart for alle som følger bypolitikken med et halvt øye at borgfreden er tilbake.

Enda verre for opposisjonen er det at Schjelderup og hans byråder fra Ap, Venstre og KrF har foretatt en moderat kursendring. Byrådet har hatt trygg økonomistyring som sak nummer én. Kjedelig, kanskje, men heller det enn alternativet.

Manglende på kontroll på økonomien ville ikke bare vært skadelig for byen, det ville vært en garanti for tap i neste valg.

For øvrig har byrådet satset på små skritt i en ny retning. Hvor mange har egentlig merket at den politiske makten har skiftet farge? Få, tror jeg.

For dem som ønsker at borgerlig side skal ta tilbake makten, er det dårlige nyheter. Høyre har det lettere i Oslo, der Ap har gått i byråd med MDG og SV. Det er lettere der å peke på en markant dreining mot venstre og langt lettere å finne sinte velgere.

Dette lå også i kortene da Ap valgte sentrum fremfor SV.

Rekommunalisering av sykehjemsdrift og hjemmetjenester er muligens det mest kontroversielle. Muligheten til å velge andre enn kommunen er viktig i seg selv, men få har benyttet seg av den.

Andre endringer er enten moderate eller angår få direkte. Jo da, det har vært støy rundt saker. Debatten rundt flyttingen av godsterminalen var særdeles høylytt, og kunne skapt store problemer for byrådet. Regjeringen løste det problemet ved å utsette flyttingen inn i evigheten. Det har også vært protester mot Bybanen og bompengene.

Mange av byrådets viktigste saker er mer av det usynlige slaget, eller angår relativt få. Kommunens nye klimabudsjett kan bli et godt virkemiddel på veien mot en grønnere by, men heller ikke det noe som snur opp ned på livene til folk.

Det samme gjelder satsingen på digitalisering. Helt avgjørende for at kommunen kan levere gode nok tjenester i fremtiden, men foreløpig usynlige politiske grep. Sprøyterommet på Strax-huset er en av flere endringer i ruspolitikken, men det er de færreste bergensere som drar nytte av det.

Byrådet har selvsagt gjort mye mer, men trenden er ganske tydelig: moderate og lite kontroversielle endringer. Det lukter en plan om gjenvalg lang vei.

Et bredt flertall i bystyret står dessuten bak mange av de viktigste endringene. Opposisjonen til høyre for byrådet har knapt klart å markere seg, fordi det har vært få saker der det har vært grunnleggende uenighet.

Betyr det at neste kommunevalg nærmest er avgjort? På ingen måte.

Ap gjorde et uvanlig godt valg sist. Men byrådspartiene har bare ett mandats flertall. Høyre skal ikke vinne tilbake mange velgere før det flertallet ryker ved valget i 2019.

Harmonien blir neppe like fullkommen om byrådet blir avhengig av MDG, SV, Sp og/eller Rødt for å få flertall for politikken.

Et samarbeid med Ap er attraktivt for Venstre og KrF nettopp fordi de ikke trenger å gi etter for krav fra disse fire.

I tillegg seiler det opp noen betydelige konfliktsaker. Byutvikling er kanskje den viktigste.

I flere områder der Høyre tradisjonelt har gjort det godt, vokser nå motstanden mot det mange oppfatter som en aggressiv fortettingspolitikk. Villaeiere føler seg skvist ut av utbyggere på Kronstad, Wergeland, Paradis og utover langs bybanetraseen.

Ja, det er politisk enighet om at fortetting er veien fremover, og Høyre har vært en forkjemper for det. Men til hvilken pris? Motstemmene blir mer tydelige. Nabolag mister sitt særpreg. Folk føler seg tvunget til å flytte. En tydeligere fortettingspolitikk gir fort et inntrykk av en kommune som valser over folks hjem.

Helse er et annet felt der det fort kan bli mer politisk støy fremover. Hvorvidt den såkalte tillitsreformen, som byrådet nettopp har lansert, blir vellykket, er altfor tidlig å si. Stoppeklokkeregimet har vært forhatt, og enda verre ble det med de nye normtidene byrådet vedtok. Endringer synes å være nødvendig.

Men hva den tilsynelatende omfattende reformen skal være, er foreløpig uklart, noe også Høyre har kritisert byrådet for.

Høyre har trengt tid for å finne både seg selv, selvsikkerheten og anstendigheten etter sammenbruddet for to år siden. At det største opposisjonspartiet lenge var så svekket, ga byrådsleder Schjelderup ekstra arbeidsro.

Direkte fredfylt er det ennå ikke i Høyre, men konfliktene nå minner langt mer om spenningene som alltid vil være i partier. Det skal nok en del til for å ødelegge den gode stemningen, så mye tillit og forståelse byrådspartiene sier de har for hverandre. Men fritt leide inn til nok en valgseier, det får Schjelderup og hans byrådsvenner neppe.