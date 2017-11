Svelelandet må bli ei høgborg for svelekulturen, eit pilegrimsmål for alle vestlendingar.

Rogalendingar kvesser kniven. Sunnmøringar og romsdalingar sliper ljåen. Språkrådet går av skaftet. Nordmøringar søkjer dekning i Trøndelag. Dersom fusjonen mellom Hordaland og Sogn og Fjordane blir heitande Vestlandet, er det duka for naseblod på fylkesgrensene. Til jubel for oslomakta. Så lenge vestlendingar riv bunads­sølvet av kvarandre, går frigjeringsfronten rett aust.

No må alle vestlendingar ta seg ei svele. Med ferjekaffi attåt. Alle vestlendingar over førti har herda magen og luktesansen med innkokt garvesyre og sveler. Sveler bitt oss saman, på tvers av fylkes- og fogderigrensene. På CO₂-fri, elektrisk ferje skal nikotinfrie fredspiper røykjast. Utan å trekkja inn.

Sveler er livssynsnøytrale og kjønnsnøytrale. Sveler er halal og kosher og godkjende av Mattilsynet. Sveler med smørkrem, brunost, perlesukker og melis, sjokoladepålegg, syltetøy, brunost. Fenalår, om så skulle vera. Rom for alle tradisjonar, alle innovasjonar, alle variantar.

Alle skal med. Innflyttarar også. Og forskarar i Statistisk sentralbyrå. Byråsjefar i Mangfaldsdirektoratet. Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Alle. Alle som kan betala bompengar. Svelekultur er mangfalds­kultur. Veganarar er dei einaste som ikkje kan integrerast. Dei som ikkje toler egg og surmjølk og natron og hjortetakksalt, må berre dra seg tilbake der dei kom ifrå.

Alle fylke og alle fogderi og alle nevekampkjemper må gle seg over at Hordaland og Sogn og Fjordane kan kalla seg for Svelelandet og at Svelelandet blir ein offisiell del av Kongeriket, med eigen fylkesmann og eigen fylkesordførar og eige fylkesvåpen og sekshundreogtretti tusen kampviljuge svelingar. Alle må med.

Bruer og undersjøiske tunnelar har undergravd ferjesamband i hopetal. Vegutløysing har underminert Vestlandsfanden. Det er fare for at oppveksande slekter aldri får smaken på svele. Alle må med. Svelelandet må bli ei høgborg for svelekulturen, eit pilegrimsmål for alle vestlendingar. Natron som ikkje blir brukt i sveler, kan dess­utan brukast til brannslokking. Det står i Wikipedia.