Bønder flest er ålreite dyr

De fortjener en bedre plan for fremtiden enn det «kjøttlobbyen» har på menyen.

Anne Rokkan Kommentator

Kjøttindustrien velger å sminke grisen, i stedet for å begynne å behandle den skikkelig, skriver Anne Rokkan. Foto: ILLUSTRASJON: Tord Torpe

Publisert Publisert Nå nettopp

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Denne lørdagen avholder Miljøpartiet de grønne (MDG) sitt landsmøte. Her går de inn for å halvere nordmenns kjøttforbruk.

Forslaget får selvsagt Senterpartiet til å sette skinkesteken i halsen, og kalle det hele en «svertekampanje som norske bønder ikke fortjener».

Spørsmålet er om det ikke er Senterpartiet selv som er bønder verst.

Simple argumenter som «folk trenger mat» kan få en til å lure på om politikerne er født og oppvokst i kjøttdisken, uten kunnskap om generell ernæring.

Ved å konstant omtale seriøs kritikk som «angrep», fremstiller de yrkesgruppen som tynnhudet og forsvarsløs.

Alle som driver næring må tåle at det stilles spørsmål ved egen bransje. Konstruktiv kritikk er nødvendig for å utvikle seg, og kjøttindustrien burde gripe de innspillene den får. Den er nemlig i trøbbel, og var det lenge før MDGs nye partiprogram så dagens lys.

På 1950-tallet spiste nordmenn omtrent 30 kilo kjøtt i året. Derfra ble mengden mer enn doblet, og innen 2010 satte vi årlig tennene i 70 kilo kjøtt.

Så skjedde det noe. Tallet flatet ut, og i 2017 fikk vi for første gang en nedgang i kjøttforbruket. Nedgangen fortsatte i 2018.

Trenden er oppsiktsvekkende.

Kjøttindustrien er smertelig klar over sin egen krise. Avisen Filter Nyheter avdekket i forrige uke et strateginotat fra Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK). Navnet klinger seriøst og tillitsvekkende, og det er lett å tro at dette er et slags statlig organ. Det er det ikke.

OEK er eid av Nortura, som igjen er eid av norske egg- og kjøttprodusenter – for eksempel Gilde og Prior. De driver også nettstedet matprat.no.

I strategidokumentet Filter fikk tilgang til, slås det full alarm. OEK uttrykker sterk bekymring for at folk spiser mindre kjøtt, spesielt rødt kjøtt, og er bekymret for «næringens fremtid» dersom intet gjøres.

Problemet til bøndene er at deres eget strategiapparat går i samme felle som Senterpartiet: I stedet for å lytte til forbrukerne og sette seg inn i hvorfor folk takker nei til det produktet de har i dag, driver de krampaktig reklamevirksomhet og lobbyisme.

OEK nevner selv en rekke problematiske sider ved kjøttindustrien: «Avdekking av dårlig dyrevelferd som ikke er i tråd med regelverk,» «kritiske rapporter knyttet til kjøtt/helse-sammenhengen,» «sterkt kritisk miljø/bærekraftoppmerksomhet».

Problemet er at OEK ikke dermed råder sine eiere, bøndene, til å ta tak i disse utfordringene. De anbefaler heller «et jevnt og sterkt trykk» på markedsføring.

Kjøttindustrien velger å sminke grisen, i stedet for å begynne å behandle den skikkelig.

Direktør i OEK, Dag Henning Reksnes, virker ikke å ha noen dypere forståelse for hva jobben hans egentlig går ut på.

I et intervju med Morgenbladet benekter han at det finnes noen «kjøttlobby», og sier at «vi har helt andre motiver enn å være en lobby. Vi er betalt av norske bønder for å hjelpe til med å få de gode produktene som blir laget, frem til forbrukerne.»

Med andre ord: lobbyvirksomhet.

Kjøttindustrien er et næringsområde som lider under notorisk mangel på innovasjon. Og ærlig talt – det er jo ikke så rart.

Det er grenser for hvor mange nye områder på dyreskrotten det gjenstår å oppdage. Nyvinninger består stort sett i at produsentene har strimlet kjøttet for deg, eller røkt skinken på en ny måte. Eller som da de i 2014 lanserte «edelgris», noe som høres ut som en type levende juletre, men skal være et «saftigere» dyr.

For å kunne konkurrere med den ekstremt innovative og voksende produksjonen av vegetaralternativer, bør Reksnes og OEK heller se på hvordan kjøttindustrien kan jobbe med det produktet de har. Problemområdene er klima, helse og dyrevelferd.

De to første er det i utgangspunktet vanskelig å endre.

Dyrevelferden derimot, har enormt forbedringspotensiale, og er utløsende for mange potensielle kunders «nei takk». Dette har næringen allerede fått med seg, og begynt med fullstendig villedende produktnavn som «Solegg» og «Gla’gris».

Dette er stort sett produkter fra dyr som verken har opplevd dagslys eller livslyst.

Men det finnes unntak.

Fredag hadde filmen «Gunda» premiere på norske kinoer.

Dette er noe så sjeldent som et portrett av et dyreliv – grisen Gunda og ungene hennes. Filmen har gått som en farsott verden over, mottar strålende anmeldelser fra blant andre New York Times, og er produsert av Hollywoods Joaquin Phoenix.

Filmen er beskrevet som vakker og revolusjonerende, men noe eventyr, det er det ikke.

For Gunda, hun er norsk. Og hun er mat.

Filmen dokumenterer hvordan Grøstad gård i Tønsberg driver svineproduksjon: Med fornuft.

Dette har en helt annen standard for dyrevelferd, og er dyrere enn den industrielle. Dersom strategene i OEK har blikket med seg, øyner de likevel en mulighet:

Skal man produsere slik, blir prisene i butikken nødvendigvis dyrere. Da vil færre kunder kjøpe det.

Samtidig vil den økte dyrevelferden gjøre kjøttet mer attraktivt for bevisste forbrukere. Det blir stadig mer skamfullt å leve som et moralsk svin, og mange vil være villig til å betale for god samvittighet og sosial anerkjennelse.

Ved å produsere mindre mengder, men dyrere kjøtt, vil inntaket begrenses. En heldig bieffekt er at både klima og folkehelsen får et løft.

Når MDG foreslår å begrense kjøttforbruket, trenger det derfor ikke bety kroken på døren for bøndene. Tvert imot tyder alt på at å opprettholde dagens kvantitetsregime er den største trusselen for bøndene.

Tre av ti nordmenn ønsker allerede å spise mindre kjøtt. Trenden er økende, og klart sterkest blant unge.

Kjøttindustrien har allerede begynt å kjenne stanken av sin blodige ånde. Strategidokumentet avslører at de vet godt hvor skoen trykker.

Å fortsette å reklamere for billig kjøttdeig, er å rygge baklengs inn i fremtiden.

Kanskje er det ikke så dumt av grisebøndene å samarbeide litt med veganerne.