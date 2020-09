Prisen for å gje blaffen i smittevernet er at andre mister jobben

Både studentar og gamlingar kan gjere mykje skade.

Hans K. Mjelva Kommentator i BT

Teatersjef Sylvi Rolland ved Ole Bull Scene har avlyst alle arrangement dei neste ti dagane, og vil tape mellom 35 og 40 millionar. Dei er blant mange som no får svi fordi nokre få ikkje har overhalde smittevernreglane, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva. Foto: Bjørn Erik Larsen

Dagen etter at byrådet i Bergen innførte nye korona-restriksjonar, sat eg i ei drosje på veg gjennom Fløyfjellstunnelen.

Sjåføren var oppgitt. Inntektene hadde endeleg kome litt opp att etter nedstenginga i vår. Til rundt halvparten av nivået før korona. No frykta han ein ny nedgang.

– Eg prøver eit halvt år til. Viss det ikkje blir betre, gjev eg opp.

Fleire titals kollegaer hadde gitt opp allereie, fortalde han. Det er grenser for kor lengje ein kan leve på halv løn.

Avstanden kan sikkert verke stor mellom ein studentfest og levebrødet til drosjesjåførar, bartenderar og hotelltilsette. Koplinga er kanskje ikkje i tankane i det heile, når du kyler nedpå shots og endeleg får blåst ut litt sosialt i koronahelvetet.

Eller om du gjev blaffen i å halde karantenen, som fleire har gjort i Bergen. Ei ny undersøking viser at dei største syndarane er dei over 50 år. Ungdommen er her flinkast.

Uansett er det mange som no må betale prisen for at nokon få har gjeve blaffen i smittevernreglane.

Delar av smittevernutbrotet i Bergen har utspring i studentmiljøet, spesielt på Noregs handelshøgskole (NHH). Men det som gjorde at byrådet slo alarm, var at mange var smitta utan at ein kunne spore det tilbake til eit bestemt miljø.

Smitten dukka opp over alt, inkludert hjå tilsette på Haukeland universitetssjukehus.

Brått hadde Bergen rykka tilbake til mars. Ifølgje helsebyråd Beate Husa (KrF) var talet på nysmitta tysdag det høgaste sidan pandemien byrja. Difor hadde ikkje byrådet anna val enn å innføre nye restriksjonar, som dei la fram tysdag kveld. I første omgang skal dei gjelde i ti dagar.

For utelivsbransjen kom smellen momentant. Frå onsdag måtte talet på gjester på konsertar og andre arrangement reduserast frå 200 til 50. Det vil bety endå større tap enn bransjen allereie har, og nye permitteringar.

Svært mange av dei som no blir permitterte har låg løn. Snittløna i hotell- og restaurantbransjen var i fjor 388.000 kroner i året. Mange tener med andre ord mindre enn det. Dei må no leve på 62,4 prosent av denne løna i dagpengar.

Men det er ikkje berre dei som arrangerer konsertar og teaterstykke som får problem. Allereie tysdag kveld åtvara helsedirektør Bjørn Guldvog folk mot å reise til Bergen i det heile. Sidan har ei rekke kommunar på Vestlandet gjort det same.

Det vil treffe alle som lever av reisande i Bergen, anten det er hotell, restaurantar eller drosjer. Mange i desse yrka kom tilbake i jobb i juni, juli og august. No risikerer mange av dei å bli sendt ut i arbeidsløyse igjen.

Smitteutbrota i Bergen og andre stader i landet får følgjer for desse næringane over heile landet. Hotell får no inn avbestillingar for hausten. Bedrifter droppar møter, kurs og konferansar av frykt for at medarbeidarane skal bli smitta.

Koronapandemien er ein maraton i tolmod. Det at vi no må stengje oss inne igjen, etter ein smak av fridom i sommar, er nok tungt for mange. Direktøren i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, fryktar at mange ikkje orkar meir smittevern.

Men det finst ikkje noko alternativ.

Nordmenn viste i vår at vi har sjølvdisiplin nok til å følgje strenge smittevernreglar. Sjølv rastlause ungdommar og sjølvgode gamlingar heldt? seg i skinnet.

No har vi sett konsekvensane av å sleppe opp.

Folk som bryt smittevernreglane er ikkje på nokon måte uskuldige, anten det er ungdom som festar eller vaksne som ikkje forstår at dei skal halde seg heime når dei er i karantene.

Det som skjer no viser at ei handfull tullingar som gjev blaffen kan øydelegge levebrødet til svært mange.

Det er blodig urettferdig.