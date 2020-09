Tor Mikkel Wara er først og fremst en profesjonell kommunikator

I rettssaken mot samboeren Laila Bertheussen var det veldig tydelig hvem han jobber for.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

Vitneforklaringen i Oslo tingrett var første gang tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) uttalte seg om anklagene mot samboeren Laila Bertheussen. Han var offensiv, kverulerte på detaljer, og pirket stadig på aktoratet sine spørsmål, skriver Eirin Eikefjord. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Tor Mikkel Wara har litt vel mange roller i rettssaken mot samboeren Laila Bertheussen: fornærmet, tidligere justisminister, støttende partner – og torsdag også vitne i saken.

Det er hans bosspann som brant, det er han som er «rasisiten», det er hans samboer som står tiltalt for trusler mot statsmakten.

Å sjonglere alle disse hattene er en krevende balanseøvelse. Hvis noen skulle greie det, måtte det være retorikeren Wara.

Det hjelper å være profesjonell kommunikasjonsrådgiver i et av landets fremste PR-byråer.

Under forklaringen i retten var det nettopp den rollen som gjennomsyret alle de andre.

Laila Bertheussen har vært sammen med tidligere justisminister Tor Mikkel Wara siden 90-tallet. Torsdag vitnet han i rettssaken hvor hun står tiltalt for trusler og «angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet» Foto: Egil Nyhus

Etter at Tor Mikkel Wara gikk av som justisminister for Frp, gikk han tilbake til stillingen som partner og seniorrådgiver i kommunikasjonsbyrået First House.

«Vi er der når krisen herjer, eller omdømmet trues», lover de på nettsiden sin. «Når du skal overbevise andre».

Det er kanskje der Wara har lært at det er viktig å utstråle autoritet.

I retten sto han stort sett med armene i kors. Han hadde dress og slips, og snakket tydelig og klart.

Politikeren Wara var heller ikke helt fraværende i retten. Han var offensiv, kverulerte på detaljer, og pirket stadig på aktoratet sine spørsmål.

«Er det noen tenkelig mulighet for at hun kan ha gjort det, sånn som du kjenner henne», spurte statsadvokat Marit Formo. «Nei», svarte Wara kontant. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

«Kanskje viktigst: Vi er på laget ditt», lover First House.

Det ble tidlig tydelig hvem Tor Mikkel Wara var på lag med under forklaringen sin.

«Jeg må få være en støttende partner i en kriselignende situasjon», sa han på et tidspunkt.

Tor Mikkel Wara reagerte på at gamle dommer for tyveri, bedrageri og dokumentfalsk blir brukt mot Laila Bertheussen. «Tenk deg å bli møtt med 30 år gamle dommer. Det er skammelig og ynkelig», sa han i retten. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

«Er det noen tenkelig mulighet for at hun kan ha gjort det, sånn som du kjenner henne», spurte statsadvokat Marit Formo.

«Nei», svarte han kontant.

«Er det noe som skulle tilsi at hun kan ha vært mentalt ute av balanse», fortsatte hun.

«Nei», svarte han, like kontant.

«Har du noengang fått opplysninger som kunne tilsi noe sånt?»

«Nei».

Advokat Ellen Holager Andenæs er bistandsadvokat for Tor Mikkel Wara. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Bakgrunnen for spørsmålene var uttalelser Wara ga i politiavhør da samboeren ble pågrepet.

«Hvis hun har gjort det, må hun ha vært mentalt ute av balanse. Da er hun kjørt mentalt. Det er eneste forklaring», sa han den gang.

Akkurat dette temaet er den gigantiske elefanten i rettssalen, men Wara ville ikke utdype hva han mente med det.

«Dette er en spekulasjon vi ikke burde gått inn på», sa han.

Ifølge påtalemyndigheten skal Laila Bertheussen ha tegnet et hakekors og skrevet «rasist» på familiens bil. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Når spørsmålene gikk for tett på samtalene han har hatt med Laila Bertheussen og hennes reaksjonsmønster, klarte han ikke å stagge irritasjonen.

«Det er utidig å bli bedt om å spekulere i ting jeg ikke vet», sa han ampert.

Enten ble Wara ganske forarget etterhvert, eller så er han bare kverulant av natur.

Til stadighet plukket han fra hverandre premissene for spørsmålene, og påpekte ordvalg og logiske brister.

Fra vitneboksen rettet Tor Mikkel Wara skarp kritikk mot teaterstykket «Ways of Seeing».«Teateret beskyldte meg for å være rasist. Husveggen beskyldte meg for å være rasist. Begge deler er ytringer mot den politikken jeg representerer», sa han. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Hva Wara syntes om at Bertheussen skal ha bedt tidligere samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) om å bistå med å lekke bilder til pressen?

«Jeg liker ikke begrepet lekke», svarte han.

«Det forutsetter at det er hemmelig. Men det er lov å tipse pressen om ting du eier. Det er ikke lekkasje. Det er ikke lovbrudd. Du kan jo holde pressekonferanse om du vil.»

Var Laila Bertheussen i sengen da Wara sto opp for å sjekke noen mystiske lyder i huset?

«Eneste grunn til at jeg går og sjekker, må være at hun ligger i sengen», svarte han.

Slik klarte Wara gang på gang å vri seg unna ubehagelige spørsmål.

Advokat John Christian Elden er forsvarer for Laila Bertheussen. Foto: Jil Yngland

Tor Mikkel Wara klarte også å klemme inn krass kritikk mot folkene bak teaterstykket «Ways of Seeing» fra vitneboksen.

«Er påvirkning av en politiker et angrep på demokratiet», spurte Bertheussens forsvarer John Christian Elden.

«Det er et angrep på den demokratiske prosessen jeg representerer. Men det er kanskje verre fra et teater enn på husveggen», svarte Wara.

«Teateret beskyldte meg for å være rasist. Husveggen beskyldte meg for å være rasist. Begge deler er ytringer mot den politikken jeg representerer».

Allerede fra starten gikk han hardt ut og kalte oppsetningen latterlig, og beskyldte teaterfolkene for en kynisk PR-strategi.

«Det er dyrt å annonsere, men billig å stå på Dagsnytt 18», sa han.

Forklaringen i retten er første gang Tor Mikkel Wara har uttalt seg offentlig om anklagene mot samboeren.

Påtalemyndigheten fikk nok ganske lite ut av det han sa. Men det hadde de neppe forventet heller.

Som nært familiemedlem er han ikke forpliktet til å vitne. En smart kommunikasjonsekspert som Wara ville neppe sagt noe hvis det svekket saken til hans egen samboer.