Eldrebølgja

Sjarmen med tarmen

Asbjørn Kristoffersen

No har vitskapen slått fast at vi som er fostra opp på fisk til middag, fem dagar i veka, har meir å fara med enn andre folkeslag, skriv Asbjørn Kristoffersen.

Var det ikkje det eg visste! No har vitskapen slått fast at vi som er fostra opp på fisk til middag, fem dagar i veka, har meir å fara med enn andre folkeslag. Denne dietten gjev grobotn for ein misunningsverdig bakterieflora i tarmen, ifølgje forskarar på Haukeland universitetssjukehus. Avføringa di avslører deg.

Rett nok var det ikkje noko tarmsnakk ved matbordet i min barndom. Det var fiskens innverknad på hjernevinningskapasiteten ungane vart innprenta med dersom vi rynka på nasen over kokt pale med lever enno ein gong, med utsikt til plukkfisk dagen etter, og plukkfiskkaker neste dag. Eg voks opp i trua på at eg måtte eta fisk for å klara meg på skulen, at eg vart glupare i hovudet for kvar fisketugge eg svelgde.

Sjølv om eg dei siste 60 åra ikkje har praktisert barndommens fem dagar i veka-lærdom, har eg aldri tvilt på at fisk er sunt. Ingrid Espelid overtok propagandaen etter mor mi. Men Ingrid Espelid var heller ikkje spesielt oppteken av sjarmen med tarmen. Det måtte bergenske vitskapsfolk til for å få meg til å reflektera over min eigen tarmflora.

Forskarane har gått grundig til verks. 45 bergensarar har vore mobiliserte for å sanka saman ei representativ landing av fiskeetarbæsj. Fem dagar i veka, i åtte veker, åt dei torsk eller laks til middag. (Ingen åt pale med lever). Dei gjorde frå seg på utedospann, som dei leverte kvar tredje dag. 170 kilo til saman, som forskarane knadde og elta og lukta på, studerte og analyserte.

Slik gjekk det til at mor mi og Ingrid Espelid fekk vitskapleg stadfesting for fiskelærdomen sin. Det er for lengst slått fast at tarmbakteriar påverka heile skrotten, og stakkars dei som har ein trasig tarmflora. 170 kilo bergensk avføring er prov godt nok på at iherdig fiskeeting gjev liv og røre for dei mest utsløkte bakteriar. Laks er dessutan til bate for diabetes blant overvektige folk, ifølgje forskarane.

Eg har ikkje alltid gjort som mora mi sa eg skulle gjera, men denne jula skal eg eta alt eg kjem over av sjømat. Sild og ansjos og lutefisk og persetorsk og pale med lever. Det står berre att å få vitskapleg prov på at fisk også skjerpar hjernevinningskapasiteten. At barnelærdommen stemmer. At vi som åt fisk til middag fem dagar i veka er glupare enn andre folkeslag. At mor mi hadde rett.