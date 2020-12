Til kulturfeltet i dette bratte året: Godt jobbet. Alle sammen.

Åndsarbeidere, forfattere, kunstnere, komikere, kverulanter, musikere, produsenter og alle dere andre. Vi savner dere.

Frode Bjerkestrand Kulturredaktør i BT

Slik så det ut da artisten Aurora spilte strømmekonsert på Verftet USF tidligere i år, uten publikum. – Jeg tror en erkjennelse som har slått mange, er hvor mye vi tar for gitt når dagene er normale. Og hvor mye vi savner det, når pandemier og kriser river det bort foran nesene våre, skriver Frode Bjerkestrand. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Her er en grei øvelse til nyttårsaften: Reise seg ved bordet og skåle en skvett for alle som jobber i kulturlivet i Bergen, Vestlandet, Norge.

Riktignok fortjener alle som har holdt hjulene løpende i det horrible året 2020 en salutt og lønnspålegg for tålmodigheten og innsatsen.

Men pandemien og til dels politikerne har herjet spesielt stygt med kulturlivet. Derfor et ekstra stjerneskudd for dem som lever og jobber av kultur, høy som folkelig.

På denne tiden er det lett å bli høystemt, på grensen til det patetiske. Spesielt i dette året, da verden stengte ned og vi alle fikk hilse litt ekstra på oss selv.

Jeg tror en erkjennelse som har slått mange, er hvor mye vi tar for gitt når dagene er normale. Og hvor mye vi savner det, når pandemier og kriser river det bort foran nesene våre.

Plutselig kan diskusjoner om verdier og livskvalitet fortone seg annerledes.

Verdier, fordi vi grubler mer over hva som gir mening til livene våre. Og livskvalitet, fordi vi kanskje savner det som kan løfte oss opp av grusen og nærmere det opplysende og oppklarende.

Det som river oss ut av likegyldighet og forteller oss noe vesentlig om det å være plassert på denne kloden, på godt og vondt.

Å bli eksistensiell midt i en pandemi, bør være greit. Kanskje sunt, til og med.

Etter ni måneder med koronaen tror jeg de fleste tenker at tilværelsen er mye mer enn materie, den må også være åndsliv.

En av de mest nedslående effektene av omveltningene er at vi har mistet møteplassene, de delte opplevelsene.

Netflix og NRK er en tom erstatning for konserter, teaterforestillinger, show, standup, samtale, debatt, foredrag og søndagspreken. Steder der det finnes støy, støv, lyd, låt, latter og lange bardisker.

Da landet stengte ned i mars, tror jeg mange fikk granatsjokk.

Akkurat da tiden dro seg mot vårjevndøgn og Vossa Jazz og alt som er gøy, ble mye av det som faller i kategorien «livskvalitet» strøket fra kalenderen.

På Det vestnorske teater røk «Heim 3» og «Oppdrag Mottro» ut. Bergen Nasjonale Opera og Harmonien måtte slette storsatsingen «La Clemenza di Tito». Ole Bull Scene satte «Hope og hingsten» på stallen.

Verftet, Madam Felle, Fyllingsdalen teater, Oseana kultursenter, Grieghallen, Bergenfest, Festspillene, bibliotekene, det meste gikk i svart eller på internett.

Sommeren ble riktignok lys og løssluppen, før alt gikk skeis igjen i oktober/november.

Denne kvalme kjøreturen av et år har i sterk grad berørt de tusenvis av kulturarbeidere i kriker, kroker og storkommuner.

Konsekvensene av nedstengning og eventuell lindrende effekt av statlige redningspakker er fremdeles usikre.

Og evalueringen av alle smitteverntiltakene som en gang må komme, kan bli nådeløs. Ikke alle regler for kulturlivet har hengt på greip. Spesielt den som sa at scenehus som ikke hadde skrudd sine seter fast til gulvet, kun fikk ha 50 tilskuere på besøk.

En som har satt fine ord på denne kritikken, er teatersjef Solrun Toft Iversen ved Det vestnorske teater.

I et debattinnlegg her i BT er hun betimelig kritisk til smitteverntiltak, som rammet vilkårlig og urettferdig.

Hun skrev: «Dei tiltaka vi lydig bøyer oss for og forvaltar må ha ein rasjonell truverdigheit. Og dette ikkje minst av di det ikkje berre vil koste dei einskilde kulturaktørane enorme summar og i siste ende sjansen for overleving. Men av di det vil belaste fellesskapet sine ressursar i like enorm grad i neste vende».

Og hun la til: «La oss ikkje stille oss sjølv i ein situasjon der vi brenn fleire bygningar på bruket enn vi må for å bli kvitt denne pesten».

Det er klokt formulert. Kulturlivet tok smittevernet på største alvor, og i høst er det ikke registrert smitte på kino, teater og konsert i Bergen.

Likevel ble arrangører og scenehus møtt med kategoriske forbud og selvmotsigende informasjon fra politikere lokalt og nasjonalt. Mangelen på tillit fra politikerne må ha vært vond å kjenne på.

Men ut av kriser pleier det å komme noe godt. Akkurat nå virker det som om debatten om hvorvidt staten eller det offentlige av prinsipp skal finansiere kultur, er desarmert.

En av den sittende regjeringens kjepphester har vært at norsk kulturliv i større grad må bli selvfinansierende og dermed mer markedsstyrt.

«Kulturnæring» ble et mantra da Linda Hofstad Helleland (H) og Trine Skei Grande (V) var kulturministre.

Det finnes gode grunner til å ønske seg et mer offensivt og egenfinansiert kulturliv, blant annet det å skape større avstand mellom byråkrati/politikk og et friere kunstliv.

Problemet var at diskusjonen om kulturens egenverdi druknet i denne politiske nydreiningen.

Ikke alt som berører oss kan omskapes til handelsvare og eksporteres. Ikke alt som skapes på scenen er egnet til å sikre bunnlinjer og utbytte.

I dag er det umulig å se for seg et levedyktig norsk kulturliv uten betydelig offentlig finansiering. Å holde liv i kulturfeltet er nå blitt regjeringens kulturpolitiske jobb nummer en.

Statsråd Abid Rajas (V) fremste oppgave er å spre nok statlige penger utover hele landet, slik at kulturbransjen ikke sykner hen i pandemi-fatigue og underskudd.

Så da kan vi kanskje håpe at den overivrige kulturpolitiske markedsliberalismen er parkert en stund. Det er da noe å ta med seg inn i 2021.

Skål igjen, og godt nyttår.