Ungdommen fester og griser. Men Tante Sofie-reaksjonen fra voksenfolket er heller ikke så pen.

Eirin Eikefjord om tre saker som har preget nyhetsuken.

Det bør være enkelt å legge bedre til rette for at folk kan møtes utendørs, med mobile toaletter, hurtigtesting på stedet, flere bosspann – eller uteservering i ordnede former.

Likevel: Mengden boss disse festene etterlater seg, er provoserende. Det går an å rydde selv om man er ung. Det går også an å tenke på smittevern. Utover uken begynte smittetallene å øke , og helsebyråd Beate Husa (KrF) kobler det til utendørsfestene.

«Det er grenser for hvor sure vi kan bli over at unge oppfører seg som unge», skriver lærer Elin Sebjørnsen i BT. Hun håper de kliner i buskene. Det bør vi unne dem etter et røft år. Og den Tante Sofie-aktige indignasjonen fra voksenfolket er jo heller ikke så pen.

2

For IS-brudene som dro til Syria, er det nærmest umulig å slippe straff.

Statsadvokat Geir Evanger og forsvarer Nils Christian Nordhus sto på hver sin side i straffesaken mot kvinnen som ble hentet ut av al-Hol-leiren. Hun ble dømt til tre år og seks måneders fengsel, og anket på stedet. Foto: Berit Roald

I januar 2019 hentet Norge en IS-kvinne og hennes to barn ut av Syria. Frp ble så provosert at de forlot Solberg-regjeringen.

Denne uken kom dommen mot kvinnen: Fengsel i tre år og seks måneder for å «delta i en terrororganisasjon».

Som 22 år gammel, radikalisert og forelsket giftet hun seg via Whatsapp og dro til Idlib-provinsen for å stelle for den beryktede fremmedkrigeren Bastian Vasquez.

Oslo tingrett kaller henne en aktiv støttespiller. Hun gjorde hellig krig mulig ved å fostre opp IS-rekrutter og tilrettelegge for at mennene kunne delta i kamp.

Dommen bekrefter at terskelen for å straffe IS-deltakelse er lav – og det var også poenget: Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ville hindre at Norge ble fristed for terrorceller, og ønsket seg en vid adgang til å straffe folk med vage og perifere roller. Det fikk de.

Tingretten avviser konsekvent at kvinnen var utsatt for tvang eller menneskehandel, og det hadde ingen betydning at hun prøvde å rømme.

Uansett hvor mye IS-brudene angret og ville hjem igjen, er det nærmest umulig for dem som dro til Syria å slippe straff.