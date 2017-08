Når den nye terminalen på Flesland opnar denne veka, skal det lukta oppdrettslaks og rømmegraut.

Enn så lenge er det pølselukta som helsar deg velkomen. Hot dog, wienerpølse, baconpølse; det luktar umiskjenneleg pølse på Flesland. Når den nye terminalen opnar denne veka, skal det lukta oppdrettslaks og rømmegraut. Joe & The Juice og 7-eleven er oppdressa med biodynamiske bringedukar for å gje turistane eit pust av Vestland, Vestland, når eg ser deg slik.

Folk som reiser med fly elskar alt som er kortreist og lokalt. Nye Flesland skal minna fly- passasjerane om høge fjell og fjord og tronge vik. Det norske statsselskapet Avinor har forlanga at alle som skal driva butikk eller servering på flyplassen må konvertera til vestlandismen. Ein ikkje-valdeleg, liberal og kulturopen vestlandisme, utan vestlandslefser og surmjølk og ferjekaffi og takvatn.

Norske verdiar på Bergen lufthamn. Travel Value i avgangshallen. Wellkømm tu Bøhrrgæn med barkrakkar i same farge som ytterveggane på Bryggen. Espresso House og flat white. Trolltunga og Trollpikken og Troldhaugen. Deli de Luca og gryta hennar mor. Sissel Kyrkjebø og Herborg Kråkevik med koneskaut. Slik skal land og folk promoverast. Slik skal reiselivsnæringa få luft under vengene. Slik skal Jon Fosse få Nobelprisen. Jau, jau.

Det er dei langtreiste flypassasjerane vestlendingar skal leva av når oljebrønnane er plugga og Norskehavet er fylt av plast. Då blir det kinesarane som må skaffa oss valuta til våre eigne, ovale vekeslutt-utflukter til Kuala Lumpur. Og til avgiftsfri årgangsvin til helgekosen. Joe & The Juice på nye Flesland er Vestlandets sikringskost.

Tek dei klimagassane frå ein gjennomsnittsvestlending, tek dei bukfeittet og bringekluten hennar også. Køane til Fløibanen ville fordunsta. Odda Røde Kors ville blitt sitjande åleine att på Trolltunga. Ingen kinesiske selfiar, ingen avgiftsfri kjøpesprit til syttiårsdagen i Knøsesmauet.

Når det ikkje lenger luktar hot dog av dei som jobbar på Bergen lufthamn, må lukta av svidde kredittkort riva i nasa. Vestlendingar har ikkje berre seg sjølve å forsørgja. Dei som bur i hovudstaden treng kjøpesprit, dei også.