Regjeringen har fått en eldreminister. Det bør bli en flopp.

Carl I. Hagens gamle baby er blitt født. Frp har fått en eldreminister. Den hittil ukjente sørlendingen Åse Michaelsen skal sørge for at Frp får vist at de fortsatt er et parti for de eldre.

Det er også den eneste logiske begrunnelsen for å opprette denne ministerposten. Eldreomsorg er kommunens ansvar. Frp har i årevis kjempet for at staten skal ta over, og har heldigvis tapt.

Med en egen eldreminister, er det ingen ting som tyder på at partiet vil gi opp kampen om de eldres stemmer.

I 2013 vant Frp en skinnseier. Kommunene ble invitert med på et forsøk, der staten skulle stå for finansieringen av eldreomsorgen. Nå skulle Frp endelig få vist at alt blir bedre når pengene kommer rett fra staten.

Forsøket fikk en elendig start. Bare seks kommuner ville delta i forsøket.

Det er ikke så rart. Mange kommuner ville tape penger på å være med. Enda viktigere: Kommunene ville mistet økonomisk handlingsrom om de ble med.

I Bergen går 20 prosent av driftsbudsjettet til eldreomsorg. Mister kommunen kontroll over denne delen av budsjettet, snevrer det inn muligheten for prioriteringer ganske betydelig.

Ideen bak å la staten styre finansieringen, er at det vil verne eldreomsorgen fra kutt. Dessuten vil det gi likere tjenester rundt om i landet.

Ingen av delene bør være noe mål.

Alle eldre bør naturligvis få den hjelpen og omsorgen de trenger, samme hvor de bor. Det finnes neppe en eneste lokalpolitiker som er uenig i det.

Spørsmålet er da hvorfor eldreomsorgen trenger å skånes fra kommunepolitikernes styring. For det første, både brukere og pårørende er jevnt over godt fornøyde med omsorgen som gis. Særlig fornøyde er brukerne i mindre kommuner, så ingenting tyder på at omsorg for eldre er en for stor oppgave for lokalpolitikerne.

Junge, Heiko / NTB scanpix

Nei, det er ikke vanskelig å finne eksempler på at ting har sviktet. Både i Bergen og andre steder er det betydelig rom for forbedring både i hjemmetjenesten og på sykehjem.

Det bør lokalpolitikerne svare for.

På samme måte som de må stilles til veggs når skolene er for dårlige, når barnehagene ikke holder mål og når funksjonshemmede ikke får god nok hjelp. Og når barnevernet ikke duger.

Det er vanskelig å forstå hvorfor eldreomsorgen skiller seg markant fra de andre områdene kommunene har ansvar for. For det er ikke slik at kommunene jevnt over nedprioriterer de eldre, og ødsler unødig mye penger på skoler.

I noen kommuner har skolene over lang tid hatt svake resultater og dårlig skolemiljø. Derfor foreslo den forrige kunnskapsministeren, Torbjørn Røe Isaksen, en slags Robek-liste for kommuner der skolene skiller seg negativt.

At noen kommuner år etter år nedprioriterer de yngste, skulle det innebære at staten bør ta over finansieringen av skole også?

Nei. Lokaldemokratiet bør heller styrkes enn svekkes. Velgerne bør avgjøre hvem som skal styre og hvilke prioriteringer som skal gjøres i deres kommune.

Det er heller ikke slik at den aldrende befolkningen har for liten politisk makt. Valgdeltakelsen var i fjor høst like høy blant dem over 80 som blant dem under 25. Aller høyest er valgdeltakelsen blant dem mellom 67 og 79 år – hele 86 prosent. Det er nesten 20 prosentpoeng høyere enn for de unge.

Frp gjør derfor lurt i å markere seg i seniorpolitikken. Andelen eldre vokser som kjent voldsomt, de er forståelig nok opptatt av nettopp denne saken.

Fremover vil behovet for omsorgstjenester legge stort press på kommunene. Det vil i det hele tatt være en krevende politisk oppgave å finansiere det økende omsorgsbehovet.

Den nye økonomiske virkeligheten er et argument for at kommunene bør beholde ansvaret for eldreomsorgen. Er det noe kommunene er gode på, så er det nøkternhet og effektivitet – kombinert med god omsorg. Skal man finne sløsing med offentlige ressurser, er det i staten man må lete.

Forsøket Frp fikk gjennomslag for, og som nå skal utvides både til flere kommuner (om noen frivillige melder seg), og en lengre tidsperiode, gir ingen grunn til å tro at statlig finansiering er veien å gå.

For hva har forsøkskommunene brukt de ekstra midlene de fikk på? Byråkrati og administrasjon.

Jo da, evalueringen av forsøket konkluderer med at det har blitt mer likebehandling og bedre vurderinger som følge av prosjektet. Flere har vært positivt overrasket. Men årsaken er ikke statlig finansiering – det er de nye arbeidsmetodene kommunene har tatt i bruk.

For eksempel jobbet kommunene med å bli bedre på å sette brukeren i sentrum. De brukte mer tid på å finne ut hva slags hjelp som var viktig for den som trengte hjelp, og deretter å følge opp at hjelpen faktisk kom.

Junge, Heiko / NTB scanpix

Må staten finansiere eldreomsorgen for å få dette til? Neppe.

Det bør være fullt mulig å la seg inspirere av nye metoder og smarte løsninger uten at kommunenes økonomiske handlingsrom svekkes.

Evalueringen trekker også frem at forsøket har krevet ressurser, som ellers kunne gått til for eksempel utvikling av velferdsteknologi. Som er noe av det aller viktigste fremover, for å sikre at flest mulig får et best mulig og mest mulig selvstendig liv i alderdommen.

Eldreminister Åse Michaelsen (Frp) vil helt sikkert gjøre en glimrende jobb med å gjøre partiets eldrepolitikk synlig, men mye makt har hun heldigvis ikke. Det er bare å håpe partiet mislykkes i å gi henne mer.