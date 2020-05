La koronakrisa vere ein lærepenge for alle vaksinemotstandarar

No kjenner me på kroppen kva vaksinering handlar om: Å ta vare på kvarandre.

Gerd Margrete Tjeldflåt Kommentator

Medan me ventar på at ein vaksine skal kome mot koronavirus, bør me tenke på kor glade me er for alle dei andre vaksinane me har. Foto: Marvin Halleraker

Det verkar stadig tydelegare at det einaste som kan frigjere oss frå koronamarerittet, er ei vaksine.

Den må me vente lenge på.

Denne veka kom rett nok nyheita om at ei vaksine kan vere klar til nyttår, men ikkje til oss alle. FHI har fleire gonger sagt at ei vaksine først kan kome langt ut i 2021.

Det tar så lang tid til trass for at fleire vaksineprodusentar har tatt snarvegar, og allereie testar på menneske. I Oxford meiner dei til dømes å kunne ha resultat klare allereie i september.

Sjølv om dette er veldig gode nyheiter, skal vaksinekandidatane gjennom fleire rundar med testar for å sjekke at dei er både trygge og effektive. Deretter må vaksinen bli produsert, godkjent i alle land og distribuert rundt. Det bur nesten åtte milliardar menneske i verda. Det vil ta tid.

Det vil altså seie at sjølv når stort sett alle krefter i verda jobbar så raskt dei kan, testar så effektivt som det er mogeleg og startar å produsere opp dosar før vaksinen er endeleg godkjent, tek det månader og år før me alle har fått den.

Ein del av den ventetida bør me bruke til å reflektere over kor verdifulle vaksinar er, og kor glade me er for at så mange gode vaksinar blei utvikla for over 50 år sidan.

Dei siste åra har manglande oppslutnad om desse vaksinane skapt uro. I fjor utropte Verdas helseorganisasjon vaksinemotstand til eit av dei største trugsmåla mot folkehelsa.

Vaksinemotstand har mellom anna bidrege til større utbrot av meslingar i mange land i Vesten. Dette er ein av dei mest smittsame sjukdommane me har, og kan gi svært alvorlege langtidsskadar.

Det er ein sjukdom me ikkje burde trenge å tenkje på lenger, men har du i dag eit lite barn som enno ikkje kan bli vaksinert, bør du halde deg unna Frankrike, Italia, Belgia og fleire andre høgt utvikla land. Også statar i USA har hatt store utbrot.

Her blir ein mogeleg vaksine mot koronavirus gjort klar til testing i USA. Enno er det truleg over eitt år til dei fleste av oss kan håpe å få tatt vaksinen. Foto: Center for Pharmaceutical Research

Koronakrisa lar oss føle på kroppen kva vaksinering handlar om. Når det er smitte i samfunnet, må ein verne både seg sjølv og andre.

Så lenge ein ikkje har vaksine eller medisin, finst det berre ein annan måte å gjere det på: Å sørgje for at du ikkje blir smitta.

No veit me alle kor mykje det kostar.

Koronakrisa viser oss også kva som blir konsekvensen om me ikkje held avstand og stoppar smitten. Folk får ikkje puste. Dei blir lagt inn på sjukehus, og kopla til respiratorar. Blir det for gale, vil folk døy utan å få hjelp.

Dei fleste av oss blir neppe alvorleg sjuke sjølve. Men me kjenner alle nokon som kan bli det, anten ein far i 60-åra, ei bestemor på 90 eller ein kreftsjuk ven. I solidaritet med desse, held me oss i ro.

Den alvorlege konsekvensen av å droppe vanlege vaksinar, er ikkje tydeleg på same måte. Det har den ikkje vore på over 50 år, nettopp fordi me har vaksinane. Men det handlar om akkurat det same. Me tar dei ikkje berre for å halde oss friske sjølve, men også for å hindre at me skal smitte andre: Dei som ikkje kan ta vaksinen, som er for små, allergiske, eller har andre helseproblem.

Berre når nok folk i samfunnet er vaksinerte, kan desse vere trygge.

Det håpar eg alle som tidlegare ikkje har vaksinert ungane sine tenkjer på no. No ser me kva eit samfunn utan vaksine ser ut som. Me lærer at å gjere det me kan for å stoppe smitte ikkje berre er eit val som påverkar oss sjølve. Å ta vaksinar handlar om å vere solidarisk og sørgje for at folk rundt oss kan leve utan frykt for å bli sjuke.

Det er ei dyrekjøpt erfaring me gjer oss. La oss bruke den godt.