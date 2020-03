Gå korona-våren i møte med reine vindauge

Heime med småbarn? Dette er det ultimate tidsfordrivet.

Småbarn sysselset ikkje seg sjølv i det heile tatt. Då er det like greitt å la dei hjelpe med noko du treng å få gjort. Foto: Synne Hellum Marschhäuser (arkiv)

Gerd Margrete Tjeldflåt Kommentator

Å vere heime med småbarn på ubestemt tid, kan verke som ei uoverkomeleg oppgåve.

Men når unntakstilstanden slår inn, må ein klamre seg fast til det positive.

Føremiddagslur, til dømes. Det er ufatteleg mykje lettare å motivere seg for fire timar aktivitet om gongen, enn ein heil dag.

I tillegg er det eit stort pluss å sleppe å lage til heimeskule.

Aberet er sjølvsagt at småbarn ikkje sysselset seg sjølv i det heile tatt. Og eg innrømmer det gjerne: Eg kjedar meg etter fem minutt med leiking.

Difor fann eg stor trøyst i å lese ein barneforskar som sa at vaksne ikkje kan leike like mykje som barn. Me får det ikkje til.

Ho foreslo heller å involvere småbarn i husarbeid. Dei veit jo ikkje at det er keisamt.

Ved nærare ettertanke er dette heilt sjølvsagt. Kva gjorde våre bestemødrer? Dei uroa seg ikkje for barnas stimuli. Dei vaska golv og vindauge med ungane på slep.

Så langt har me rydda i kjøkkenskapet. Det var ikkje veldig effektivt, men mini fekk mange tomme kartongar å styre på med.

Me har skrubba deler av gjerdet på verandaen. Ikkje så akutt nødvendig, men me fekk i det minste frisk luft medan me gjorde det.

Før kvart måltid er det no mini som dekker på bordet. Det tek lang tid, som jo er gull når dagane frå før er lange.

Og sidan me truleg har mange titals dagar igjen, er det ingen grunn til å stoppe. Sortere bokhylla, rydde i klesskapet og vaske vindauge står på lista.

Eg skal gå våren i møte med reine vindauge. Det har eg aldri gjort før.