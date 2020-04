Sunnhordland har sett seg sjølv på sidelinja i Vestland

Men dei har også grunn til å vere skuffa om Vestland snur ryggen til Hordfast.

Publisert Publisert Nå nettopp

Gerd Margrete Tjeldflåt Kommentator

Draumen om Hordfast kan vere i ferd med å briste. Viss ikkje ein gong fylkespolitikarane vil ha brua, kvifor skal den då bli bygd? Foto: Statens vegvesen

Den gigantiske brua over Bjørnafjorden – kjent som Hordfast – kan ha fått nådestøtet.

I lengre tid er milliardbrua blitt målt opp mot det endå dyrare prosjektet med å bygge trygg veg og bane mellom Bergen og Voss.

No legg fylkespolitikarane i Vestland opp til ei tydeleg nedprioritering av Hordfast. Den endelege avgjerda kjem 12. mai. Blir det ståande som no, er det stor grunn til å tru at Hordfast vil bli vraka også av regjeringa, når dei neste år legg fram ny Nasjonal transportplan.

For viss ikkje ein gong lokale politikarar er villige til å kjempe for brua, kvifor skal regjeringa og Stortinget gjere det?

Det har vore ein lang og vanskeleg kamp, for det finst mange gode argument for Hordfast. På Vestlandet er det langt mellom prosjekta som blir rekna for samfunnsøkonomisk lønsame. Hordfast er eit slikt.

Prosjektet ville bidrege til vekst i Sunnhordland, ein relativt folkerik og viktig region i Vestland. Det er her me finn privat næringsliv og industri.

Men det nyttar ikkje å snakke om samfunnsøkonomisk lønsamt, når steinar og jord ramlar mellom bilane på E16 mellom Bergen og Voss. Det er vanskeleg å argumentere for at pengar er viktigare enn liv og død.

Les også Skuffet over fylkespolitikerne – nå vil Stord ut av Vestland

Spørsmålet er om politikarane i Vestland hadde trengt å vere dei som tok det vanskelege valet.

Fleire argumenterer for at det ikkje treng å vere eit val mellom Hordfast eller ny veg og bane til Voss. For kvifor skal ikkje Vestlandet få både og?

Det er optimistisk å håpe på pengar til to gigantprosjekt. Men for fire år sidan var Vestlandet landsdelen som kom klart dårlegast ut av Nasjonal transportplan. Det var her me fekk færrast samferdslekroner pr. innbyggjar.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har sjølv stått på både Arna stasjon og ferjekaien på Sandvikvåg. Uansett kva for eitt av prosjekta han vel vekk, vil det smerte. Regjeringa har eigentleg lova å gjennomføre begge.

Statsminister Erna Solberg (H) og samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) lova ferjefri E39 på kaien på Sandvikvåg i valkampen 2013. No møter dei seg sjølv i døra. Foto: Håvard Bjelland (arkiv)

Men blir dagens klare prioritering frå vestlandspolitikarane ståande, blir det truleg også litt lettare for Hareide å seie at liv og helse langs E16 må komme først, og Hordfast må vente. Kanskje i det uendelege.

På Stord truar ordførar og varaordførar no med å forlate Vestland og bli rogalendingar. Det er forståeleg at dei er skuffa.

Sunnhordland tapar politiske kampar, sjølv om dei er ein innbringande og viktig region for fylket. Reint kynisk vil det vere eit stort tap om fylkessamanslåinga endar med å ha knytt bergensregionen og Sogn og Fjordane tettare saman, men med å samtidig støyte bergensregionen og Sunnhordland frå kvarandre.

Men Sunnhordland må også takke seg sjølve. I dagens fylkesting er berre fire av 67 representantar frå den sørlege delen av fylket. Sunnhordlendingane er dermed dei dårlegast representerte. Folk i Sogn og Sunnfjord er best.

Berre sunnhordlendingane sjølv kan endre på dette. Regionen må jobbe meir taktisk for å få inn representantar høgt på listene i fleire parti. Dette er blitt endå viktigare etter fylkessamanslåinga, for gamle Sogn og Fjordane står på for å posisjonere seg. Dei kjem ikkje til å gi ved dørene.

Så vil fylkesordførar Jon Askeland seie at kor ein kjem frå i fylket ikkje betyr noko. Dei folkevalde representerer alle.

Men i den verkelege verda betyr det sjølvsagt noko å kjenne lokalsamfunna, vite kva som er dei viktige sakene, og å ha kontaktar i eit område.

Det viser saka om Hordfast.