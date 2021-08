Taliban har neppe forandra seg

Nato forlét landet i klørne til ekstremistar, etter 20 års okkupasjon.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Det hjelper ikkje om Taliban seier dei rette tinga, om handlingane deira seier det motsette, skriv BT-kommentator Morten Myksvoll.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Taliban «sier på mange måter flere riktige ting nå», sa utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i førre veke. Jenter skal få gå på skule. Folk som samarbeidde med Nato-styrkane har ingenting å frykte.

I sosiale medium har terrorgruppa prøvd å stå fram som meir moderat enn dei har vore før.

«Men det gjenstår å se om det etterleves i praksis. Særlig den nærmeste tiden, når de får konsolidert sitt styre», held Søreide fram. Ho er heldigvis ikkje naiv.

Det hjelper ikkje om Taliban seier dei rette tinga, om handlingane deira seier det motsette.

Tilliten til Taliban kan no målast etter dei mange tusen afghanarane som har forsøkt å flykte frå landet dei siste dagane, via den einaste opne utvegen: Flyplassen i Kabul.

Når dei siste utanlandske soldatane forlét Afghanistan – etter planen innan 31. august – får me sjå kva Taliban faktisk er no.

Les også Afghanistan-forsker: – Den vanlige afghaneren blir offeret

I beste fall har leiarskapen moderert seg, fordi det kan bli vanskeleg å styre eit land som har opplevd fleire element av fridom dei siste 20 åra.

Men sjølv om leiarane er meir moderate no, er det grunn til å tvile på om krigarane deira kjem til å føye seg for den lina.

Det er allereie sprekker i fasaden.

Nyleg vart ein Taliban-topp intervjua av eit kvinneleg nyheitsanker på fjernsynskanalen Tolo. Få dagar seinare kom meldingane om at kvinner ikkje får vere nyheitsanker på statleg fjernsyn.

Ein FN-rapport tyder òg på at Taliban går frå dør til dør, på jakt etter folk som jobba for Nato. Dei går òg på jakt etter single jenter som dei kan gifte vekk til krigarane sine. Det skal ha skjedd med ei kvinne frå Mazar e-Sharif, som har familie i Noreg.

Førre gong Taliban tok over styringa av hovudstaden Kabul, kom dei med liknande lovnader. Realiteten vart brutal. Sjansen er stor for at det same skjer no.

Ein fotballstadion vart brukt til masseavrettingar. Folk vart steina og skoten. Kroppsdelane deira vart hengt opp på målstengene.

Taliban-krigarar patruljerer i hovudstaden Kabul.

I mellomtida har me sett terrorgruppa IS herje i Irak og Syria, og gjennomføre store terrorangrep i Europa. Om me ser på Taliban som mindre ekstreme enn før, er det anten ønskjetenking eller at IS heva terskelen for kva som opprører oss.

For det Taliban som verdssamfunnet forlét langt over 30 millionar afghanarar til å leve under, har ein valdshistorikk som ikkje er særleg annleis enn IS sin. Taliban bruker òg ein forkvakla versjon av islam til å undertrykke, mishandle, torturere og drepe befolkninga si.

Taliban har vald som politisk metode. Kvinner er deira fremste mål.

I fjor vart den gravide politikvinna Khatera Hashimi (31) skoten av Taliban. Auga hennar vart skjært ut. Ho hadde skulda Taliban-krigarar for seksuelle overgrep. Hashimi klarte å flykte til India.

For nokre månader sidan myrda Taliban 85 menneske, mange av dei jenter i skulealder, i eit bombeangrep mot ein skule i Kabul.

Snart kan Taliban gjere som dei vil.

Les også Byråden åpner for å hente tvangsreturnerte afghanere til Bergen. Det er ikke avklart med byrådskollegene.

Maktskiftet i Afghanistan gjekk så fort at alle, inkludert Taliban, var overraska over kor lett den ekstreme islamistgruppa kunne overta makta i alle dei afghanske provinsane.

USAs president Joe Biden var raskt ute for å skulde på afghanarane sjølv.

Biden meiner at afghanske soldatar mangla vilje til å kjempe for landet sitt. Det er éin måte å vurdere det at hæren på meir enn 300.000 soldatar smuldra opp på få timar, slik at Taliban fekk heile Afghanistan servert på eit sølvfat.

Men det er forferdeleg einsidig.

Afghanistan tapte ikkje krigen mot Taliban utan kamp. Soldatane har kjempa, og meir enn 60.000 afghanske soldatar har blitt drepne. Talet på sivile dødsfall er dobbelt så høgt.

Nei, USA og Nato må sjå på seg sjølv.

Les også Frode Bjerkestrand: Et stort spørsmål står igjen: Hva gjorde vi egentlig her?

USA trekte seg så raskt ut at det afghanske militæret ikkje fekk tid til å erstatte grunnleggande ting som luftstøtte, etterretning og vedlikehald. Dette burde vore på plass lenge før amerikanske styrkar trekte seg ut – om hæren skulle vere i stand til å kjempe mot Taliban.

Det var verken realistisk eller ønskjeleg å vere i Afghanistan lengst mogeleg. 20 år er veldig lenge.

Men uttrekkinga frå Afghanistan ser ikkje ut til å ta omsyn til Afghanistan i det heile.

Når alt ein har bygd opp i løpet av 20 år kollapsar på få timar, må mykje av skulda leggast på okkupasjonsmakta – og dessutan det korrupte afghanske regimet. No er snart dei utanlandske soldatane vekke, og presidenten var tidleg ute med å flykte.

Det er dei som er igjen i landet som får kjenne Taliban-styret på kroppen.