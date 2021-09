Distrikts-Norge blei valkampens store tapar. Men opprøret lever enno.

Gerd Margrete Tjeldflåt Kommentator

Det er politikarane folk på bygda rettar sinnet mot. Det kan bryte ned tillit som samfunnet vårt er avhengig av. ILLUSTRASJON: Tord Torpe

Det kan bli farleg om politikarane gløymer bygdefolket.

Dette var valkampen der partitoppane skulle ha kappast om å drikke mest kaffi på nærbutikkar.

Me skulle ha diskutert grendeskular, rasfarlege fylkesvegar og fødetilbod.

Det var vanlege bygdefolks tur. Men akkurat idet valkampen starta, gjekk Senterpartiet på trynet og tok heile Bygde-Norge med seg i fallet.

Misnøye på bygda er ikkje lenger det som tek stemmer vekk frå verken Høgre eller Arbeidarpartiet. Men det er ikkje slik at problemet skrumpar inn med Vedum.

I distrikta er det framleis opprørsstemning. Og det må norske politikarar ikkje gløyme.

Fresvik i Sogn er ei av bygdene som har opplevd at tilboda forsvinn. Her driv dei fleire ting vidare på dugnad.

Då Senterpartiet starta å vekse snakka dei om politireform, kommunesamanslåing og fylkesgrenser. Dei snakka om den borgarlege regjeringa som har sentralisert i åtte år. Men distriktsopprøret handlar ikkje eigentleg om dette. Det kom berre på toppen.

Distriktsopprøret kjem av å oppleve at du jobbar heile dagen og skapar like mykje verdi som det folk gjer i byane. Men så får du ingenting igjen for det. Eigedommen din er heller ikkje verd noko. Og på toppen av alt blir ting teke frå deg. Skulen. Legekontoret. Arbeidsplassar.

I bygdene meiner åtte av ti at sentrale styresmakter ikkje tek nok omsyn til utkantane. Det viser tal frå Norsk medborgarpanel.

Distriktsopprøret i Noreg har førebels kome i svært rolege former. Men det er ikkje gitt at det alltid vil halde fram sånn.

Og det er ikkje så rart. Folk køyer slalåm mellom hola i vegen for det kjem ikkje ein gong ny asfalt. Og kjensla av avmakt er total, for alt blir bestemt langt over hovudet på folk.

NRK lanserte for to veker sidan serien «Brølet fra bygda». Den er laga i vinter, då dei heilt tydeleg trudde valkampen skulle handle nettopp om distrikta.

Serien viser samfunn som mistar grunnleggande tilbod, men det mest slåande er likevel kor overraskande det er for programleiaren at folk på bygda er ekte råka av dette. At dei er så fortvila over skulenedleggingar at dei vil grine. At kvinner kvir seg skikkeleg for å reise fire timar med rier når dei skal føde.

Burde ikkje det vere sjølvsagt at sånt er dramatisk? Korleis kan det kome som ei overrasking?

Det blir veldig klart kor stor avstand det faktisk er mellom menneske i ulike deler av dette landet. Nokre taper heile tida, andre har aldri tenkt på det ein gong.

Faren er at mange difor ikkje tar inn over seg tyngda i distriktsopprøret.

«Bunadsgeriljaen» som kjempar for fødetilbod i distrikta er ei av mange former for distriktsopprør.

Gapet mellom dei som bur i by og bygd er allereie alvorleg stort.

Det handlar mellom anna om økonomi. For det første tener folk på bygda mindre.

Men der det verkeleg gir utslag er i formue. For medan folk i byane investerer i bustad og blir millionærar på få år, er mange hus på bygdene knapt verd materiala dei er laga av.

Det gjer at det å etablere seg på bygda alltid er mykje meir risikabelt enn å gjere det same i byen. Mogelegheita for å gjere retrett finst knapt, for alle sparepengane dine forsvinn idet du kjøper eller bygger noko i distriktet.

Skilnadane handlar også om sjansen til å få ein karriere. Når det knapt finst arbeid, må ambisjonar leggast på hylla.

Og på toppen av dette kjem alle tilboda som blir tekne frå deg.

Viss du bur på bygda i dag, er du rett og slett litt meir åleine og litt vanskelegare stilt.

Effekten kan bli stygg.

Det kjennest førebels ekstremt å dra samanlikningar til dei gule vestane i Frankrike og til fattigdomen i det rurale USA, men fleire forskarar gjer nettopp det. Dei meiner distriktsopprøret har potensial til å bli øydeleggande for det norske samfunnet.

Årsaka er at det handlar om alvorlege aukande forskjellar, som til slutt kan bryte ned tilliten til både politiske styresmakter og forvaltning.

Verdien på eigedom på bygda kan ikkje samanliknast med i byen. Her frå Vik i Sogn.

For det er mot politikarane sinnet på bygda blir retta mot. Mykje går ut over lokalpolitikarane. Det er trass alt kommunestyre landet rundt som har lagd ned over 900 skular dei siste 15 åra.

Men lokalpolitikarane gjer det ikkje i eit vakuum. Det skjer fordi budsjetta til kommunen er så tronge at politikarane må stramme inn på kva tilbod dei kan gi. Rammene er gitt nasjonalt.

Løysinga er ikkje enkel. For sjølvsagt er det dyrt å halde oppe tilbod i Distrikts-Norge. Det kostar å ha folk buande i alle krikar og krokar av landet. Etter kvart som fleire og fleire flyttar frå bygda, blir situasjonen berre verre.

Men at dei er kostbare er jo ikkje dei som bur igjen i bygda sin feil. Dei jobbar like hardt som andre, og er blitt fortalt at me skal ha dei same rettane i dette landet.

Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet skulle setje distrikta på dagsorden i valkampen. Det gjekk dårleg.

Det Senterpartiet klarte i ein lang periode før valet, var å gjere distriktsopprøret til politikk. Dei gjorde at alle parti måtte snakke om framtida for norske bygder, og faktisk ha ein distriktspolitikk.

Det må ikkje ta slutt. For viss folk opplever at heller ikkje dette førte fram, gir dei til slutt opp. Og om mange nok gir opp å ta kampen politisk, får me eit skikkeleg problem.