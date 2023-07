Fyrst stel han. Så lyg han.

Raudt-leiar Bjørnar Moxnes møtte pressa i Oslo laurdag.

Raudt treng ein partileiar som forstår at rett og gale handlar om meir enn god og dårleg PR.

Jens Kihl Kulturredaktør

«Dette er ei sak som no skuggar for Raudts politikk. Så er det mange som er skuffa over meg. Skuffa over at eg ikkje gjekk tilbake umiddelbart då eg oppdaga kva eg hadde i lomma, men fekk panikk. Og også skuffa over at eg ikkje gjekk i detalj om heile forløpet frå fyrste stund.»

Orda kom frå Raudt-leiar Bjørnar Moxnes og fall på laurdagens absurde pressekonferanse i Oslo. Bakgrunnen er at han stal eit par solbriller frå Hugo Boss på Gardermoen og blei teken for det.

La oss starte med to feil i det Moxnes sa til pressa.

For det fyrste er ikkje problemet at han ikkje gjekk tilbake «umiddelbart». Han gjekk ikkje tilbake i det heile. Ifølgje NRKs opplysningar blei han stoppa rundt ein halvtime etter at han gjekk ut av butikken utan å ha betalt. Då låg brillene i bagasjen. Prislappen var av. Med andre ord: Bjørnar Moxnes stal.

For det andre er ikkje problemet at han «ikkje gjekk i detalj om heile forløpet frå fyrste stund». Han fortalde med viten og vilje ein gal versjon. Til VG opplyste han at han fekk eit forenkla forelegg. Politiet kunne opplyse om at det var eit heilt vanleg forelegg.

Til partikollegaer og til Romerikes Blad, som fyrst omtalte saka, sa han fyrst ikkje det vesentlege: Nemleg at då han oppdaga brillene, reiv han av prislappen og la dei i bagasjen. Då er historia så langt frå sanninga at det er snakk om ei anna historie. Med andre: Bjørnar Moxnes laug.

Moxnes er glad i solbriller. Her frå eit tidlegare høve.