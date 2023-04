Høgre ser berre problem. Ap prøver å manifestere fram pengar.

Slik kan Bryggen bli når Bybanen til Åsane blir bygd. Eller skal me seie «dersom» Bybanen til Åsane blir bygd?

Ingen av delane gir oss bybane til Åsane.

Gerd Margrete Tjeldflåt Kommentator i BT

Bybanesaka er eit årelangt traume i bergenspolitikken.

I elleve år har spørsmålet om Bybanen og Bryggen rive frå kvarandre både politiske alliansar og parti. Veljarar har kjent seg både lurte og utmatta.

Men endeleg er målstreken nær. Før sommaren vil saka etter alt å dømme vere avgjort i bystyret i Bergen.

Men med ein gong den milepælen er nådd, startar ein ny kamp: Å finne pengar til banen slik at bygginga faktisk kan byrje. Utan det er alt anna forgjeves.

Prisvekst gjer kostnaden på Bybanen til Åsane stadig dyrare. No er prislappen oppe i 21 milliardar kroner.

Like før påske blei det kjent at Statens vegvesen ikkje vil prioritere bybane til Åsane før tidlegast i 2030. Det vil i realiteten seie at heile prosjektet står i fare.

Dei som kan redde det er regjeringa. Men samferdselsminister Jon Ivar Nygård (Ap) sådde i haust stor tvil om kor mykje han er villig til å betale for bana. Han er også lite gira på å starte forhandlingar om prosjektet enno.

Dette problemet er verken Høgre eller Ap ærlege om korleis dei skal angripe. Til det er Bybanen eit for betent tema.