Den vestlandske mjølkekua står på kanten av stupet

Senterpartiet sit på løysinga.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Dei neste jordbruksoppgjera blir viktig for dei mange mjølkebøndene som vurderer å leggje ned drifta.

Den vestlandske mjølkebonden står ved eit vegskilje. Og det er Senterpartiet som bestemmer kvar vegen går vidare.

Dei neste åra slår nye krav til dyrevelferd inn for fullt. Dei gode intensjonane kan sende mjølkekua utfor stupet.

Dette er krava som er stilt i storfe-forskrifta:

I 2024 må kvart bruk ha minst éin kalvebinge, og det kjem samtidig strengare krav til beitedrift for dei mange båsfjøsa.

Men i 2034 kjem nådestøyten: krav om lausdrift. Då skal ikkje kyrne lenger stå på bås. Fjøset må difor lagast slik at dei får vandre fritt inne.

Kjem det ikkje nok pengar i jordbruksoppgjera framover, vil det vere kroken på låvedøra mange stader.

Det vil vere ei krise for vestlandsbonden, og bør vere Senterpartiets hovudsak, etter at dei gjorde sitt beste val sidan 1993.

Stortinget har stilt krav om lausdrift frå 2034.

På vegen skaffa partiet seg ei svær fallhøgd. Og Senterpartiet har allereie falt stort.

Frå valdagen og til snittet av målingane for januar, har Trygve Slagsvold Vedums (Sp) parti mista meir enn kvar fjerde veljar.

Men det blir verre: På tre av tre publiserte målingar i februar er Sp mindre enn både SV og Frp.

Dei første månadane i regjering har handla mykje om straumkrisa. Og om reversering. Samanslåtte kommunar og fylke skal splittast opp. Domstolsreforma skal nullstillast.

Regjeringa har forplikta seg til å gjenopprette fleire lensmannskontor.

Det er lett å vitse om at Sp har blitt eit reverseringsparti. Men Vedum hadde ikkje klart å få Sp til å bli landets tredje største parti i haust, utan å få med seg mange nye veljarar på vegen.

Prosjektet hans kvilte på ein utrøytteleg kritikk av Solberg-regjeringa. Mantraet om sentralisering festa seg.

No må Vedum omsetje lovnader i praktisk politikk. Men hovudsaka kan ikkje vere Viken fylke eller Sunnhordland tingrett, men framtida til landbruket.

Det vil vere lett å sjå om han lukkast, spesielt her i vest.

Båsdrifta skal vere ferdig om tolv år, men det vil koste mykje pengar å oppgradere dei mange fjøsa i Vestland.

Halvparten av mjølka i Vestland kjem nemleg frå 700 båsfjøs, som ikkje vil oppfylle krava om tolv år. Det blir mykje spilt mjølk å gråte over.

Men mange av dei kjem til å ryke medan Vedum er finansminister.

Ifølgje ei undersøking frå Nibio, vurderer kvar fjerde båsfjøsbonde å avvikle drifta allereie i 2024. Somme vil gi seg på grunn av alder, helse og økonomi, men dei fleste peikar på dei nye krava.

Endå fleire trur dei vil gi seg når lausdriftkravet kjem om tolv år. Investeringane som krevst er altfor store.

I sitt første statsbudsjett, sette Ap og Sp av 200 millionar kroner meir til nye investeringar i landbruket. Det må kome langt høgare summar enn dette framover, derom utviklinga berre skal bremsast.

Nibio meiner at det vil koste mellom 18 og 23 milliardar kroner å oppfylle kravet. Norsk bonde- og småbrukarlag er meir optimistisk: Dei anslår at det vil kosta om lag éin milliard årleg.

Bøndene er ikkje i nærleiken av å ha dei pengane på bok.

Mange bønder har allereie oppgradert til mjølkerobot. Nye investeringskrav blir vanskeleg for mange.

Det er dei små bruka som er mest utsett.

I Vestland har om lag 80 prosent av bruka færre enn 30 kyr. Det vil neppe svare seg for så mange av desse å investere i lausdrift.

Difor fungerer krava – om enn så godt meint dei er – som ei styrt nedlegging av smådrifta i Noreg.

Det har blitt stadig færre mjølkekyr. Likevel har mjølkeproduksjonen i Vestland vore svært stabil.

Men på eit eller anna tidspunkt klarer ein ikkje å skvise meir mjølk ut av dei jura som er igjen. Produksjonen vil falle.

Nedlagde bruk er ikkje berre tapt produksjon. Det er innmark som gror att. Og fører til at folk flytter frå bygda. Det er sentralisering.

Lausdriftkravet kom tidleg på 2000-talet. Den gongen såg ein for seg at all mjølkeproduksjon skulle gå føre seg med lausdrift i 2024.

Etter som åra gjekk og investeringane ikkje kom, vart kravet utsett med eit tiår.

Det blir spanande å sjå jordbruksoppgjeret til våren. Då skal bondelaga opp mot Senterpartiets landbruksminister Sandra Borch. Investeringsstøtte blir ein sentral del av oppgjeret.

Dei som vurderer å leggje ned om få år, vil allereie då få vite kor mykje pengar lovnadane til Senterpartiet var verdt. Eller om dei berre utset heile innføringa ein gong til.