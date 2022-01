La Toska få vise sitt nye jeg i offentligheten

Mennesker er mer enn sine verste handlinger.

Katrine Holter Førsteamanuensis i strafferett ved Politihøgskolen

«Toska har sonet sin straff og har etter alt å dømme endret seg til et bedre menneske. Hvorfor skal ikke allmennheten få innblikk i det», spør Katrine Holter.

Søndag ble det kjent: David Toska – offentlig kjent som hjernen bak det brutale Nokas-ranet i 2004 hvor politimann Arne Sigve Klungland måtte bøte med livet – skulle gjeste sjakksendingene til TV 2 denne uken.

Reaksjonene lot ikke vente på seg.

Flere mistenker TV 2 for å spekulere i Toskas kommersielle verdi. Smakløst av TV 2, har noen hevdet.

Selv om Toska fortjener en ny sjanse som ferdigsonet straffedømt, mener VGs sportskommentator, Leif Welhaven, at det er langt fra dette til å tilby ham forsterket kjendisstatus i et sjakkshow.

Rehabiliteringstanken trekkes for langt.

Det er naturlig at denne litt uvanlige nyheten skaper debatt, og det er høyst forståelig at politimannen som ble beskutt under ranet, reagerer.

Like fullt støtter jeg TV 2s beslutning. Det er det flere grunner til, og de fleste handler om rehabilitering.

Kritikerne overforenkler TV 2s hensikter. Det interessante er uansett ikke hvilke bakenforliggende motiver TV 2 måtte ha, men hvorvidt begrunnelsen som er gitt, er god, og om beslutningen har de beste grunner for seg.

Selvsagt er Toskas kriminelle fortid motiverende for TV 2s beslutning. Men Toska blir ikke invitert bare fordi han er en kjent eks-kriminell.

Begrunnelsen som er gitt, er mer sammensatt.

Toska er invitert fordi han er en habil sjakkspiller. Men også fordi han har «en historie å fortelle om hva sjakken har betydd for ham før murene, bak murene og etter murene», ifølge TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen.

Toska ble løslatt i 2018 og lever i dag et lovlydig liv som familiefar. Hagen legger til at dette er en historie om håp – en historie som er større enn selve sjakkpartiet.

Slike historier bør det være rom for.

Klunglands etterlatte skaper dette rommet når TV 2 spør om de har innvendinger til Toskas deltakelse: «Alt som kan bidra til at han eller de andre domfelte kan bidra til samfunnet, er positivt», sier sønnen Kjetil Klungland.

Det viser et utrolig storsinn.

Troen på rehabilitering ligger dypt i strafferetten og har tjent vårt samfunn godt. Mennesker er sammensatte. Mennesker er mer enn sine verste handlinger.

TV 2s valg er ikke en glorifisering av kriminelle eller kriminelle udåder.

Tilbudet innebærer å ta prinsippet om rehabilitering på alvor. Toska har sonet sin straff og har etter alt å dømme endret seg til et bedre menneske.

Hvorfor skal ikke allmennheten få innblikk i det? Kan man noen gang bli helt rehabilitert dersom ens offentlige personlighet er begrenset til rollen som yrkeskriminell?

Toskas situasjon skiller seg fra mange straffedømte. Å være offentlig kjent for sin ugjerning, er ikke nødvendigvis et lukrativt gode. Trolig er det en tilleggsbelastning.

Dette kan gjøre returen til et normalt liv tøffere. TV 2 gir Toska en mulighet til å vise for omverdenen at han er et nytt og forbedret menneske.

Toska selv er opptatt av dette. Han ønsker ikke å bygge videre på sin kriminelle identitet.

Selv om det finnes andre og viktigere måter å gi straffedømte nye sjanser på, som for eksempel å tilby noen jobb, gis Toska en sjanse til å nyansere hvem han er i offentligheten.

Toska slipper ikke unna sin fortid som ransmann, men nå – 18 år senere – er han også en person som har kommet langt fra sitt utgangspunkt, og er en ganske god sjakkspiller. Så lenge det er sant, er det rimelig at han får denne muligheten.

Videre kan TV 2s valg ha en motiverende effekt for andre straffedømte.

Som Aftenposten skriver på lederplass, sender det et positivt signal til dem som soner i fengsel og senere skal ut i frihet: Det er mulig å komme tilbake selv om du har gjort fæle ting, så lenge du tar ansvar for dine handlinger, soner din dom, og velger et lovlydig liv.

Den kanskje viktigste effekten av TV 2s valg er etter mitt syn likevel på samfunnsnivå.

Som samfunn har vi investert i et justissystem som har som mål å omdanne harde kriminelle til ærlige samfunnsborgere. Da er det naturligvis verdifullt for tilliten til systemet om folk får se de positive resultatene.

Kanskje kan slike historier også bidra indirekte til å vekke politisk interesse for en etterlengtet forsterkning av dagens kriminalomsorg, og til å stagge en politisk iver etter å løse samfunnsproblemer med mer straff.

Dersom medier nå skulle komme frem til at kjente eks-kriminelle ikke bør gis plass i rampelyset, vil det komme med en kostnad.

Rehabiliterte straffedømte bør gis muligheten til å gjøre noe godt i samfunnet – selv om det skulle innebære å være på TV i verste sendetid.