Difor blir det ikkje noko av bybanetunnelen enno

Eit byråd kan nemleg ikkje gjere kva dei vil.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Her i Peter Motzfeldts gate vil Høgre sende Bybanen i tunnel mot Sandviken.

Harald Victor Hove (H) vil overta som byrådsleiar. Og akkurat no har han det breiaste grunnlaget bak seg i bystyret.

Så lenge Ap ikkje vil støtte eit byråd Ap er med i, har Høgre det breiaste grunnlaget for eit byråd. Ap nektar nemleg å gå i byråd igjen, så lenge bystyret står fast på at Bybanen skal gå i tunnel.

Den situasjonen har ikkje endra seg til no.

Difor bør Rune Bakervik (Ap) la Hove prøve å danne eit byråd, heller enn å utsetje saka meir.

Men sjølv om Hove skulle overta som byrådsleiar allereie på fredag, vil det ikkje bli lett for han å få bybaneviljen sin gjennom.

Hove vil truleg få dårleg tid. Blir han byrådsleiar, så kan han fort bli utsett for eit mistillitsvotum i bystyret. Det er ingen krav til at mistillit må handle om ei sak, eller at Hove må har gjort noko feil.

SV kan til dømes fremje mistillit av den enkle grunn at dei ikkje vil ha Høgre i byråd, og at det er mogeleg å kaste dei ut.

Dei kan formelt fremje mistillit i bystyremøtet 15. desember, men det kjem ikkje til å lukkast. Hove treng berre støtte frå éin tredel av bystyret i det møtet. Då er det nok med Høgre, FNB og Frp.

I neste møte, 26. januar, er det reint fleirtal som gjeld. Då kan Ap, SV, MDG, Venstre, KrF og Raudt felle Hove. Det blir sjølvsagt rart om Ap støtter mistillit mot byrådet utan at dei sjølv er klare til å gå i byråd – men det er fullt mogeleg.

Hove har difor ut januar med å finne ei løysing på bybanefloken, dersom opposisjonen umiddelbart prøver å kaste han.

Det kan gå – men det blir vanskeleg.

Bystyret vedtok ein tunneltrasé 24. november, men dei bad òg om at byrådet skulle greie ut nye alternativ. Det kostar pengar – og bystyret løyvde ikkje ei krone.

Difor har ikkje forretningsministeriet til Valhammer instruert fagetaten til å følgje bystyrets vedtak.

Det er det to grunnar til: Fullmakter og pengar.

Det er grenser for kva Roger Valhammer (Ap) og Harald Victor Hove (H) kan gjere som byrådsleiarar for Bybanen, spesielt når bystyret er så fragmentert som no.

Det avgåtte byrådet meiner sjølv at dei, som forretningsministerium, ikkje har fullmakter som byråd. Det reagerer Torstein Dahle (R) og professor Jan Fridthjof Bernt på, sidan det ikkje står noko om forretningsministerium i kommunelova.

Men det er ein grunn til at universitetet held seg med eit samfunnsvitskapleg fakultet òg. Jussen har ikkje svar på alt.

Dei har rett i at lova ikkje skildrar eit forretningsministerium. Men det står heller ingenting om kabinettsspørsmål – og Noreg praktiserte parlamentarisme frå 1884 til 2007 utan at det stod i lova.

Det er etablert praksis i Noreg – og det er umogeleg å sjå føre seg ein parlamentarisme der bystyret kan tvinge byrådet til å gjere kva dei vil – utan at byrådet kan gå av.

Dersom Dahle og Bernt har rett, kan bystyret i teorien vedta kva som helst, og Valhammer er tvungen til å administrere det.

Då ville ikkje parlamentarisme vore parlamentarisme.

Det går an å vere usamd om korleis fullmaktene og forretningsministeriet skal fungere. Men det som er heilt sikkert, er at byrådet ikkje kan bruke pengar dei ikkje har.

Det er ikkje berre til å planlegge Bybanen vidare. Fleire utgreiingar krev meir pengar.

Tunnelutgreiinga som bystyret handsama sist kosta 20 millionar kroner. Det var betalt med bompengar. Ei ny tunnelutgreiing vil i utgangspunktet finansierast på same måte.

Men dei pengane styrer verken byrådet eller bystyret. Det er det Miljøløftet som gjer – ei samanslutning av Bergen kommune, omegnskommunane, Vestland fylke og staten.

Det blir vanskeleg for Hove, Valhammer, eller kva enn byråd som styrer eller ikkje styrer Bergen å få dei andre partane med på denne pengebruken.

Kvifor skal Sp-ordføraren i Alver stemme for å bruke bompengar på at Bergen skal få utsetje Bybanen meir enn nødvendig, når det kan setje framdrifta til Nordhordlandstunnelen i spel?

Fylkeskommunen, som skal bygge bana, er motstandar av tunnelløysinga. Staten har signalisert at dei ikkje vil betale meir pengar for ein tunnel som fraktar færre passasjerar.

Bergen kommune kan sjølvsagt finansiere ekstrarekninga sjølv, men dei pengane kan ikkje byrådet berre trylle fram. Dei treng eit budsjettvedtak i bystyret.

Høgre får neppe fleirtal for eit budsjett i desember, så der kjem det neppe pengar til utgreiinga.

Men eit Hove-byråd kan fremje ein eigen budsjettsak i januarmøtet til bystyret, der dei same partia som stemte for Bybanen i tunnel, stemmer for å bruke pengar på ei ny utgreiing.

Då må Folkeaksjonen nei til mer bompenger bruke meir bompengar på å planlegge Bybanen. Det blir kinkig.

I tillegg vil ein slik manøver vere svært kontroversiell.

Dei siste åra har bystyret berre fatta enkeltvedtak om pengebruk grunna koronapandemien. Ein reguleringsplan som har vore i prosess i mange år bør ikkje finansierast på ekstraordinært vis.

Det finst altså ein utveg for Hove og tunnelpartia i bystyret, der dei kan finansiere tunnelvedtaket frå 24. november.

Men skjer alt dette, vil bystyret i januar måtte ta stilling til Hove-byrådets budsjettsak om Bybanen – og eit mistillitsvotum mot byrådet hans.

Raudt får då eit interessant bystyremøte. Dei vil ha tunnel – men dei vil ikkje ha Hove og Høgre i byråd.

Raudt kan sjølvsagt felle byrådet og gi Hove pengane han ber om, men det vil sende Bergen ut i nok eit forretningsministerium – og nok ei krise.

Byen vil ikkje vere nærare ei langvarig løysing for Bybanen, for det vil framleis mangle pengar til å bygge den. Fleire av tunnelpartia i bystyret vil ikkje stemme for å bruke bompengar på den.

Bybanen vil igjen vere taparen.